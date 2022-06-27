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Onlarınki bir aşk hikayesi! “Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

27.06.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shay Roberts ve Julie McLean, ilk tanıştıklarından 11 yıl sonra sürpriz bir törenle evlendiler. 11 yıllık ilişkileri boyunca pek çok olayla mücadele ettiklerini ve birbirlerine olan bağları sayesinde bu sorunların üstesinden gelmeyi başardıklarını dile getiren ikili hikayelerini gerçek aşk olarak tanımlıyor. Aşkın her türlü zorlu yeneceğini ifade eden çift 11 yıl içindeki değişimlerini anlattı.

Onlarınki bir aşk hikayesi! “Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

Garaj işçisi 51 yaşındaki Shay Robertson, 53 yaşındaki nişanlısı Julie McLean 11 yıllık ilişkilerini nikah masasında taçlandırdı. 11 yıl önce tanıştıklarında ikisi de hayatlarının zor dönemlerinde olduğunu belirten Robertson’un ismi Sally’di ve henüz cinsiyet değiştirme ameliyatı olmamış bir kadındı. Önceki evliliklerinden ikişer çocukları bulunan çift, tanıştıklarında birbirlerine iyi geldiklerini ve hayat arkadaşı olduklarını söyledi.

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“HER ZAMAN KADINLARDAN ETKİLENDİM”

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5 yıl süren cinsiyet değiştirme süreci boyunca McLean’ın yanından olduğunu belirten Robertson, “Özellikle bana verdiği onca desteğin ardından Julie'ye olan sevgimi göstermek istedim. Uzun zamandır evlenmekten bahsediyorduk ve para biriktirmek için çok çalışmam gerekti ama buna değdi.Julie hayatımın aşkı ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Düğünümüz hayatımın en güzel günüydü” diye konuştu.

Hayatı boyunca kadınlardan etkilendiğini ama kendisini gizlemek zorunda kaldığını ifade eden Robertson, “Her zaman kadınlardan etkilenmiştim ve giyim tarzım oldukça erkeksiydi. Erkeklerle olan iki ilişkim kısa sürdü ama onlardan pişman değilim çünkü iki güzel çocuğum dünyaya geldi” dedi.

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“SENİ SEN OLDUĞUN İÇİN SEVİYORUM”

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Shay ile ilk tanıştığında 20 yıllık evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini dile getiren Julie, “Eski kocam beni aldattığında 20 yıllık evliydik. Ondan boşandıktan sonra çocuklarımla tek başımıza yaşadık.40 yaşımdayken başka bir kadınla kısa bir ilişkim oldu. O zamanlar Sally olan Shay ile iş yerinde konuşmayı severdim. Sadece çocuklarımız ve işimiz hakkında konuştuk ama gerçek bir bağ hissettim. İş yerinden ayrıldıktan 2 yıl sonra bana sosyal medyadan bir mesaj gönderdi ve ilişkimiz başladı” ifadelerini kullandı.

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Eşinin cinsiyet değiştirme kararına büyük bir saygı duyduğunu ve 5 yıl boyunca yanından bir an olsun ayrılmadığını anlatan Julie, “Ona fikrini ilk söylediğinde ‘Seni sen olduğun için seviyorum’ dedim. Bazı ameliyatlar çok riskliydi ama sonuç inanılmaz. Özellikle cinsel ilişkimiz sırasında olmak istediğim adamın o olduğunu fark ediyorum” dedi.

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