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İhanet yüzünden boşandılar! Cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra yeniden evlendiler

23.08.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jewls ve Brandon çifti birbirlerine duyduğu masum sevgi ve aşkla ilginç bir evlilik hikayesine imza attılar. İhanet yüzünden evliliklerini sonlandırmaya karar veren çift, Brandon’un cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra yeniden bir araya geldi.

İhanet yüzünden boşandılar! Cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra yeniden evlendiler

Uzun yıllar boyunca lezbiyen olarak yaşayan Brandon, cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra eki eşiyle yeniden barıştı. Derbyshire’de yaşayan çift 2017 yılında ayrılık sürecine girdi. Jewls Peart-Watson, o zamanki eşinin işyerinde bir meslektaşıyla ilişkisi olduğunu keşfetti. Telefon faturasındaki değişiklikler ve şüphe uyandıran mesajlaşmalar bu ihaneti ortaya çıkarttı. İkili birbirleriyle yüzleştikten sonra evliliklerini bitirme kararı aldı.

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“İKİNCİ DÜĞÜNÜMÜZ ÇOK GÜZELDİ”

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Çİft boşanmanın sonrasında birkaç kez buluştu. Brandon’un cinsiyet değiştirme operasyonu sırasında ve sonrasında ikili birbirlerine destek oldu. Bu paylaşımların sonunda ise çift yeniden 2019 yılında nikah masasına oturdu. Jewls, ikinci düğünlerinde hayal ettiği her şeyin gerçekleştiğini söylerken, “İkinci düğün günümüz, hayalini kurduğum her şeydi, doğrusu çok güzeldi” dedi.

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