Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Doğum yapan adam, hastanede kendisine “anne” diye seslenen hemşireyi dövdü

Doğum yapan adam, hastanede kendisine “anne” diye seslenen hemşireyi dövdü

23.12.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 37 yaşındaki transseksüel birey Bennet Kaspar-Williams ve eşi Malik, 2020 yılında oğullarının dünyaya gelişi sırasında yaşadıkları bir olayı anlattı. 2020 yılının Ekim ayında doğum yapan Williams ve kendisine anne diyen hemşirelerin arasında bir tartışma başladı. Olayın büyümesinin sonrasında Williams’ın hemşireleri dövdüğü ortaya çıktı.

Doğum yapan adam, hastanede kendisine “anne” diye seslenen hemşireyi dövdü

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen bir doğum sırasında oldukça ilginç anlar yaşandı. Transseksüel birey Bennett Kaspar-Williams ile eşi Malik'in bir çocukları dünyaya geldi. Ancak doğumun sonrasında Williams kendisine “anne” diyen hemşirelerle tartışmaya başladı. Annelik ve kadınlık kavramları üzerinden sağlık çalışanlarının kendisini aşağıladığını dile getiren Williams, yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı.

HEMŞİREYİ DARP ETTİ

1

Doğumu gerçekleştiren transseksüel birey Kaspar-Williams, kendisine "anne" demekte ısrar eden hemşireyi darp etti. Doktorların ve hemşirelerin defalarca kez uyarmasına rağmen kendisine hanımefendi, hanım gibi hitaplar kullandığını dile getiren Williams bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

Sağlık personellerinin ona sürekli cinsiyet yakıştırması yapmasından rahatsız olduğunun altını çizen Williams, "Kendi çocuğunu yaratan bir baba olduğumu söylemekten daha güçlü bir şey yok" dedi Williams, iki babaya sahip olmaktan daha doğal bir şey yok diye sözlerine devam etti.

Biseksüel fenomen Beylee Everly, sosyal medya hesabından hayat hikayesini itiraf etti! “Ailem reddetti”Biseksüel fenomen Beylee Everly, sosyal medya hesabından hayat hikayesini itiraf etti! “Ailem reddetti”

ÖZGÜRLEŞTİRİCİ BİR ADIMDI

2011 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaya karar veren Williams, 2014 senesinde cinsiyet değiştirme sürecini tamamladı. Göğüslerini aldırdığı ameliyatın sonrasında bu sürecin kendisi için özgürleştirici bir adım olduğundan söz eden Williams özünü bulduğunu belirtti.

Eşini anlamak için bir günlük hamile taklidi yaptı! Başına gelenler sosyal medyada komik anlar yaşattıEşini anlamak için bir günlük hamile taklidi yaptı! Başına gelenler sosyal medyada komik anlar yaşattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Dudak dolgusu bağımlılığında son nokta! “Su bile içemiyorum”Dudak dolgusu bağımlılığında son nokta! “Su bile içemiyorum”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Koronavirüsü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Hemşire kıyafetiyle seksi poz verdi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Hemşire kıyafetiyle seksi poz verdi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Eş bulmak istedi, Rusya'ya gitti! "Rus kadınlarının güzel..."

Eş bulmak istedi, Rusya'ya gitti! "Rus kadınlarının güzel..."

Kaburgalarını dahi aldırmıştı! Şaşırtan karar

Kaburgalarını dahi aldırmıştı! Şaşırtan karar

İlginizi Çekebilir

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Dövmesiz halini paylaştı! Kimse tanıyamadı

Dövmesiz halini paylaştı! Kimse tanıyamadı

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Düğünde tanga giydi! Damada kucak dansı yaptı

Düğünde tanga giydi! Damada kucak dansı yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.