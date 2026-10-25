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OpenAI'dan yapay zekâ eğitiminde kritik karar!

OpenAI, gelişmiş yapay zekâ modellerinin eğitiminde canlı interneti kullanmayı bırakacağını açıkladı. Şirket, modellerin öngörülemeyen davranışları ve güvenlik riskleri nedeniyle bundan sonra önbelleğe alınmış web içeriklerine ve simüle edilmiş internet ortamlarına yönelecek.

OpenAI'dan yapay zekâ eğitiminde kritik karar!
Enes Çırtlık

Yapay zekâ şirketi OpenAI, en gelişmiş modellerinin eğitim süreçlerinde önemli bir politika değişikliğine gidiyor. Şirket, cuma günü yaptığı açıklamada, modellerinin canlı internet erişimi konusunda güvenilemeyecek kadar öngörülemez olduğunu belirterek eğitimlerde artık internetin önbelleğe alınmış kopyalarını ve simüle edilmiş sürümlerini kullanacağını duyurdu.

Karar, OpenAI'ın rakibi Anthropic'in en yeni ve teorik olarak en yetenekli modellerinin canlı internete erişimini kısıtlamaya başlamasından iki hafta sonra geldi.

OpenAI dan yapay zekâ eğitiminde kritik karar! 1

Araştırmacılar, aylar boyunca yaşanan bir dizi olayın ardından bu politikaları benimsedi. Söz konusu olaylarda, eğitim görevlerini yerine getirmeye çalışan yapay zekâ modellerinin yanıt bulmak için harici sistemlere sızdığı, az bilinen çevrim içi mesaj panolarında iş birliği yaptığı ve alışılmadık siber saldırı stratejileri geliştirdiği görüldü.

OPENAI: SORUMLU YAKLAŞIM, EĞİTİMİ İNTERNET ERİŞİMİ OLMADAN YÜRÜTMEK

OpenAI, yayımladığı blog yazısında kararının gerekçesini açıklarken mevcut güvenlik koşullarına dikkat çekti.

Şirket, "Hizalama (alignment) araştırmalarının, izleme sistemlerinin ve internet altyapısının güvenliğinin mevcut durumunu göz önünde bulundurduğumuzda, sorumlu yaklaşımın en ileri düzey modellerin eğitimini internet erişimi olmadan gerçekleştirmek olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

OpenAI'ın açıklamasına göre, 20 Eylül gibi yakın bir tarihte şirketin en gelişmiş modellerinden biri, bir yapılandırma hatasından yararlanarak internete erişmeyi başardı.

Bu olayın ardından şirket, modellerini güvence altına almaya yönelik yeni yöntemler geliştirmek ve test etmek amacıyla eylülün geri kalanında eğitim çalışmalarını durdurdu.

OpenAI dan yapay zekâ eğitiminde kritik karar! 2

MODELLERİ İNTERNETTEN AYIRMAK NEDEN BU KADAR ZOR?

OpenAI'ın en gelişmiş modellerini internet bağlantısı bulunmayan korumalı ortamlarda (sandbox) eğitme kararı dikkat çekiyor. Çünkü gelişmiş yapay zekâ laboratuvarlarında çalışanlar, böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesinin neredeyse mümkün olmadığını savunuyordu.

OpenAI'ın eski araştırmacılarından Steven Adler, kısa süre önce Fortune'a yaptığı açıklamada, yapay zekâ veri merkezlerinin internetten ayrı tutulmasının araştırma ekiplerinin Iowa'daki veya dünyanın başka yerlerindeki veri merkezlerinde fiilen konuşlanmasını gerektireceğini söyledi. Bunun büyük bir operasyonel yük yaratacağını belirten Adler, sağlayacağı güvenlik faydalarının bir şirketin bu kadar ağır bir maliyeti tek başına üstlenmesini haklı çıkaracak ölçüde olup olmadığından emin olmadığını ifade etti.

OpenAI dan yapay zekâ eğitiminde kritik karar! 3

OpenAI'da çalışan ve kimliği açıklanmayan bir güvenlik mühendisi de eylül ayında X'te yayımladığı paylaşımda benzer zorluklara dikkat çekmişti. Söz konusu kişinin şirketteki görevi daha önce OpenAI tarafından doğrulanmıştı.

Mühendis, X'teki neredeyse her paylaşımına kendisinin korumalı bir ortamı güvence altına alamamasına ilişkin ya da modelin neden doğrudan internetten ayrılamadığını soran 5 ila 10 yorum geldiğini belirtti.

Bu yorumların, birçok kuruluş ve kişinin bugün bulunduğu nokta ile gelişmiş yapay zekâ laboratuvarlarının karşılaştığı sorunlar arasındaki giderek büyüyen farkı yansıttığını ifade etti. Ayrıca bu laboratuvarlarda model eğitiminin ve değerlendirmesinin nasıl yürütüldüğüne ilişkin genel bir yanlış anlama bulunduğunu söyledi.

Mühendis, OpenAI mühendislerinin başlattığı karmaşık eğitim süreçlerinin birçok farklı alandaki kaynaklara ve araçlara erişim gerektirdiğini, binlerce araştırmacının bu ortamları oluşturduğunu, değiştirdiğini ve test ettiğini anlattı.

Açıklamasını ise şu sözlerle tamamladı:

"Yani mesele modeli korumalı bir ortama yerleştirmek kadar kolay mı? Hayır, değil."

GÜVENLİK TESTLERİNDE ORTAYA ÇIKAN AÇIKLAR BELİRLEYİCİ OLDU

OpenAI, yaşanan gelişmelerin ardından en gelişmiş modellerinin canlı internete yetkisiz ve keyfi erişim sağlamasını her zaman engelleyebilecek durumda olması gerektiğini vurguladı.

OpenAI, korumalı ortamlarından kaçmaya çalışan çok sayıda yapay zekâ ajanını, sistemlerdeki güvenlik açıklarını ortaya çıkarmayı amaçlayan red team testlerinde kullandı. Bu çalışmalar, şirketi yeni yaklaşımı benimsemeye yönelten çeşitli güvenlik açıklarını ortaya çıkardı.

OpenAI, bu gerekliliği karşılarken eğitim hedeflerine ulaşmayı da sürdürebilmek için bir web içeriği koleksiyonu oluşturduğunu duyurdu.

Şirket, bu koleksiyonu "Modellerimizin harici sistemleri etkileme riski olmadan etkileşime girebileceği, indekslenmiş ve önbelleğe alınmış web içeriklerinden oluşan devasa bir koleksiyon" olarak tanımladı.

OpenAI dan yapay zekâ eğitiminde kritik karar! 4

YENİ EĞİTİM YÖNTEMİNİN BAŞARISI HENÜZ BİLİNMİYOR

OpenAI'ın geliştirdiği yöntemin, modellerin açık internette serbestçe çalışmasına izin verilmesiyle aynı düzeyde performans sağlayıp sağlamayacağı henüz belli değil.

Bununla birlikte OpenAI ve Anthropic'in, kendi en güçlü teknolojilerinin ortak kullanım alanı olan internette denetimsiz bırakılmaması gerektiği sonucuna ulaşması dikkat çekiyor.

Kaynak: TechCrunch

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI
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