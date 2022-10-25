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Penisine uyuşturucu madde sürüp oral sekse zorladı! ''Özel bir vuruş arıyordum''

25.10.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Almanya'da yaşayan 46 yaşındaki doktor Andreas David Niederbichler bir kadının ölümüne sebep olmaktan hapse atılmıştı. Yıllar önce yaşanan olay herkesi şaşkına çevirmiş, Niederbichler'ın yaptıkları gündemden düşmemişti. Olaydan üç yıl sonra şimdi, çektiği hapis cezasına ek olarak Niederbichler'ın 12 bin sterlin tazminat ödemesi gerektiği bildirildi.

Penisine uyuşturucu madde sürüp oral sekse zorladı! ''Özel bir vuruş arıyordum''

46 yaşındaki Andreas David Niederbichler, 2019 yılında Yvonne M'nin ölümü nedeniyle 9 yıl hapis cezası almıştı. 2019 yılında Yvonne M, Niederbichler'ın penisine uyuşturucu madde serpmesinin ardından onunla oral yolla cinsel ilişkiye girdiği esnada, aşırı doz kullanımı ve nefes darlığından hayatını kaybetmiş ve arkasında bir enkaz bırakmıştı.

''ÖZEL BİR VURUŞ ARIYORDUM''

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Niederbichler mahkemede, penisine uyuşturucu madde serptiğini kadının da bildiğini, ancak mahkemenin aleyhine karar verdiğini savundu. Uyuşturucuyu başka kadınlarla birlikte olurken de gizlice cinsel ilişkiye sokmakla suçlanan doktor, geçen ay yaptığı açıklamada partnerlerinin bilgisi olmadan seks sırasında asla uyuşturucu kullanmadığını söyledi ve "Özel bir vuruş arıyordum, onlar da katıldılar." dedi.

TAZMİNAT ÖDEYECEK

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Ancak söylemleri etkili olmadı ve mahkeme bu iddiayı reddetti. Ağırlaştırılmış tecavüz ve bedensel zarar vermekle suçlanan eski plastik cerrah Dr. Andreas Niederbichler'e, hayatını kaybeden Yvonne M.'nin cenaze masraflarının yanı sıra kocasına ve oğluna 25.000 sterlin tazminat ödemesi de emredildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki

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