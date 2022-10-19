Doktorun sözleri şaşkına çevirdi! Yenidoğan bebeğinde cinsel yolla bulaşan hastalık olduğunu belirtti... “Kocamdan şüphelendim”

43 yaşındaki Jenna Barnes isimli bir kadın yenidoğan bebeği Feletcher’in gözlerinin sürekli olarak birbirine yapışması nedeniyle onu hastaneye götürdü. Bebeğin durumunun tespit edilmesi için bir dizi test yapıldı. Testlerin sonuçlarını değerlendiren doktor anne Jenna’ya bebeğinin cinsel yolla bulaşan bir hastalığa sahip olduğunu ve doğumun öncesinde bir ebeveyn tarafından kendisine geçirildiğini belirtti. Kendisinin sadakatinden şüphelenmeyen Jenna, rock grubu solisti olan 45 yaşındaki eşi Chris’in kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı. Bebeğinde bel soğukluğu hastalığı bulunduğunu öğrenen Jenna, baba Chris’le yüzleşti.

“HASTALIĞI ARAŞTIRMAYA BAŞLADIM”

Eve geldiğinde hastalığı araştırmaya başladığını dile getiren Jenna, “Hastalığı anında araştırmaya başladım ve bulaşma yolunun cinsellikle olduğunu gördüm. Doktor bana ‘Bebeğinizde bel soğukluğu hastalığı var’ dediğinde ağzım açık kaldı ve kelimelerim tükendi. Kocamla yüzleştim ancak beni aldatmadığını ve böyle bir hastalığa sahip olmadığını belirtti” dedi.

Birkaç gün sonrasında ise doktor aileye ulaşarak teşhisin yanlış olduğunu belirtti. Test sonuçlarında olumsuz olan sonuçları olumlu olarak değerlendirdiğini söyleyerek özür dileyen doktor, minik bebeğin bakteriyel bir enfeksiyona sahip olduğunu söyledi. Gözündeki enfeksiyon için antibiyotik ve göz damlası verilen bebek kısa sürede sağlığına kavuştu.



