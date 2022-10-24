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  4. Seyir halindeki trenin içinde diğer yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! Skandal görüntüler sosyal medyada tepki topladı

Seyir halindeki trenin içinde diğer yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! Skandal görüntüler sosyal medyada tepki topladı

24.10.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Wigan kentinden hareket eden bir tren skandal görüntülere sahne oldu. İsmi açıklanmayan ve 20’li yaşlarında olduğu tahmin edilen iki yolcu diğer yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. O anlar bir yolcu tarafından kaydedilirken sosyal medyadan geniş yankı uyandırdı.

Seyir halindeki trenin içinde diğer yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! Skandal görüntüler sosyal medyada tepki topladı

İngiltere’de seyir halindeki bir trende cinsel ilişkiye giren iki yolcuya ait görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmi açıklanmayan bir kadın ve bir erkek yolcunun tren koltuklarındaki yakınlaşması tepki çekti. Çevresindekilere aldırış etmeyen ikilinin cinsel ilişkiye girdiği anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Yolcuların cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra İngiliz polisi gençleri yakalamak için harekete geçti. Olayın araştırması için soruşturma başlatıldığını ifade eden yetkililer gençlerin kimliğinin henüz belirlenemediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki İngiltere

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