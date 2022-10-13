Mutluluklarının sırrı başkalarıyla cinsel ilişkiye girmek! ''Tek bir kuralımız var...''

Seks kulübü sahibi 30 yaşındaki Jess ve 46 yaşındaki etkinlik planlayıcısı Jay, iki yıl önce çevrimiçi flört uygulaması Tinder'da tanıştıklarını ve ardından çıkmaya başladıklarını söyledi. O zamanlar Jess, kendisinin kurduğu 'Our Secret Spot' isimli seks kulübünde hala iş ortağı olmaya devam eden eski nişanlısı Lawrence ile birlikteydi.

EŞ DEĞİŞTİRMEYİ TEKLİF ETTİ

Ancak Jay ile iletişimi ilerleyince çift kapalı ve tek eşli bir ilişki yaşamaya karar verdiler. Biseksüel olan ve 10 yıldır tek eşli olmayan ilişki yaşayan Jess, çiftin cinsel deneyimden mahrum kalması nedeniyle eş değiştirmeyi denemenin iyi bir fikir olabileceğini söyledi.

İLK DENEYİMİYDİ

Jay, açık fikirli bir insan olduğu için bu fikri denemeyi kabul etti. İkk eş değiştirme deneyimleri aynı zamanda Jay'in ilk grup seks deneyimi oldu. Jess, çiftin en iyi arkadaşı ve partneriyle dörtlü olduğunu ve bu durumun onlara yepyeni bir yaşam tarzı getirdiğini açıkladı.

SEVGİLİSİ DE MUTLUYDU

Jay de durumdan mutluydu. Her zaman birbirlerini kontrol etmek ve sınırlarını tartışmak için zaman ayırmaları da hoşuna gidiyordu. Jay ayrıca, sevgilisini başkalarıyla görmekten rahatsız olmadığını, hatta onu mutlu görmekten keyif aldığını açıkladı.

ZAMAN ZAMAN ARA VERİYORLAR

Koydukları kurallara göre her zaman birlikte takılan çift, daha çok kadınları cinselliklerine dahil ettiklerini söyledi. Jess, zaten kadınlara daha çok ilgi duyduğunu ama Jay ile olan birlikteliğinden de mutlu olduğunu açıkladı. Zaman zaman buna ara vermenin de kendilerine iyi geldiğini belirtti.

