ADALAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ADALAR İLÇESİ MADEN MAHALLESİ SEDEF ADASI 1 VE 2 NOLU BAZ İSTASYONU, HABERLEŞME İSTASYONU YERLERİ TAŞINMAZLARIMIZIN KİRALANMASI
Belediyemize ait; Büyükada Maden Mah. Sedef Adası 328 ada, 1 parsel, 1 nolu baz istasyonu yeri , Büyükada Maden Mah. Sedef Adası 328 ada, 1 parsel, 2 nolu baz istasyonu yeri, Büyükada Maden Mah. Sedef Adası 328 ada, 1 parsel, 1 adet haberleşme istasyonu yerlerine ait taşınmazlarımız aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ihale gün ve saatleri belirtilen , yer kira şartnamesi dahilinde 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi uyarınca Açık ihale usulü suretiyle kiraya verilecektir.
Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan Büyükada, Maden Mah. Sedefadası 1 nolu ve 2 nolu Baz İstasyonları yeri kiralama ve Haberleşme istasyonu yeri kiralanmasına ait ihaleler 28.04.2026 Salı günü 10.30 - 11. 00 - 11.30'da Ek Hizmet Binası Belediye Encümeni odasında yapılacaktır.Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.Şartname bedeli 20.000 TL (yirmibintürklirası) dır.
İsteklilerin;
GERÇEK KİŞİLERDEN: TÜZEL KİŞİLERDEN:
|-Nüfus Cüzdan Sureti
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
-Vekaleten katılım halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi –Adli sicil kaydı
-İhale dosyasının alındığın adair ödeme makbuzu –Yerleşim yeri belgesi
-2886 sayılı devlet ihale kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu
-İhale İlan tarihinden sonra idareye borcu olmadığını gösterir belge
|- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
-Ticaret sicil gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
-Vekaleten İhaleye katılma halinde,vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
-İhale dosyasının alındığına dair form ve ödeme makbuzu-Adli sicil kaydı
-2886 Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu
-İhale ilan tarihinden sonra idareye borcu olmadığını gösterir belge
Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümenine müracatları İLAN OLUNUR.
KİRAYA VERİLECEK OLAN YERLER:
|S.No
|Adres
|Niteliği
|Toplam (m2)
|Muhammen Bedeli(Yıllık-10 Yıllık)
|Kira Süresi
|İhale Tarih ve Saati
|%3 Geçici Teminat
|1
|Büyükada, Maden Mah. Sedefadası 328 ada, 1 parsel 2 nolu Baz İstasyonu yeri
|Baz İstasyonu
|---------
|1 (bir) yıllık 172.570,34 TL (yüzyetmişikibinbeşyüzTLotuzdörtKrş)+KDV
10 (on) yıllık 1.725.703,4 TL(birmilyonyediyüzyirmibeşbinyediyüzüçliradörtkuruş)+KDV
|10 yıl
|28.04.2026/10.30
|51.771,102 TL
|2
|Büyükada, Maden Mah. Sedefadası 328 ada, 1 parsel 1 nolu Baz İstasyonu yeri
|Baz İstasyonu
|--------
|1 (bir) yıllık 172.570,34 TL (yüzyetmişikibinbeşyüzTLotuzdörtKrş)+KDV
10 (on) yıllık 1.725.703,4 TL(birmilyonyediyüzyirmibeşbinyediyüzüçliradörtkuruş)+KDV
|10 yıl
|28.04.2026/11.00
|51.771,2 TL
|3
|Büyükada, Maden Mah. Sedefadası 328 ada, 1 parsel Haberleşme İstasyonu yeri
|Haberleşme İstasyonu yeri
|---------
|1 (bir) yıllık 172.570,34 TL (yüzyetmişikibinbeşyüzTLotuzdörtKrş)+KDV
10 (on) yıllık 1.725.703,4 TL(birmilyonyediyüzyirmibeşbinyediyüzüçliradörtkuruş)+KDV
|10 yıl
|28.04.2026/11.30
|51.771,2 TL