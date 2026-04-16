ADALAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

-Nüfus Cüzdan Sureti

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

-Vekaleten katılım halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi –Adli sicil kaydı

-İhale dosyasının alındığın adair ödeme makbuzu –Yerleşim yeri belgesi

-2886 sayılı devlet ihale kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu

-İhale İlan tarihinden sonra idareye borcu olmadığını gösterir belge



- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

-Ticaret sicil gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

-Vekaleten İhaleye katılma halinde,vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

-İhale dosyasının alındığına dair form ve ödeme makbuzu-Adli sicil kaydı

-2886 Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

-İhale ilan tarihinden sonra idareye borcu olmadığını gösterir belge