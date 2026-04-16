ADALAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

17.04.2026 00:00

ADALAR İLÇESİ MADEN MAHALLESİ SEDEF ADASI 1 VE 2 NOLU BAZ İSTASYONU, HABERLEŞME İSTASYONU YERLERİ TAŞINMAZLARIMIZIN KİRALANMASI

Belediyemize ait; Büyükada Maden Mah. Sedef Adası 328 ada, 1 parsel, 1 nolu baz istasyonu yeri , Büyükada Maden Mah. Sedef Adası 328 ada, 1 parsel, 2 nolu baz istasyonu yeri, Büyükada Maden Mah. Sedef Adası 328 ada, 1 parsel, 1 adet haberleşme istasyonu yerlerine ait  taşınmazlarımız aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ihale gün ve saatleri belirtilen , yer kira şartnamesi dahilinde  2886 sayılı yasanın 45. Maddesi uyarınca Açık ihale usulü suretiyle kiraya verilecektir.

Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan Büyükada, Maden Mah. Sedefadası 1 nolu ve 2 nolu Baz İstasyonları yeri kiralama ve Haberleşme istasyonu yeri kiralanmasına ait ihaleler 28.04.2026 Salı günü 10.30 - 11. 00 - 11.30'da Ek Hizmet Binası Belediye Encümeni odasında yapılacaktır.Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.Şartname bedeli 20.000  TL (yirmibintürklirası) dır.

İsteklilerin;

  GERÇEK KİŞİLERDEN:                                                                                                                    TÜZEL KİŞİLERDEN:

-Nüfus Cüzdan Sureti
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
-Vekaleten katılım halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi –Adli sicil kaydı
-İhale dosyasının alındığın adair ödeme makbuzu –Yerleşim yeri belgesi
-2886 sayılı devlet ihale kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu
-İhale İlan tarihinden sonra idareye borcu olmadığını gösterir belge
 		 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
-Ticaret sicil gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
-Vekaleten İhaleye katılma halinde,vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
-İhale dosyasının alındığına dair form ve ödeme makbuzu-Adli sicil kaydı
-2886 Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu
-İhale ilan tarihinden  sonra idareye borcu olmadığını gösterir belge


Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümenine müracatları İLAN OLUNUR.

KİRAYA VERİLECEK OLAN YERLER:

S.No Adres Niteliği Toplam (m2) Muhammen Bedeli(Yıllık-10 Yıllık) Kira Süresi İhale Tarih ve Saati %3 Geçici Teminat
1 Büyükada, Maden Mah. Sedefadası 328 ada, 1 parsel 2 nolu Baz İstasyonu yeri Baz İstasyonu --------- 1 (bir) yıllık 172.570,34 TL (yüzyetmişikibinbeşyüzTLotuzdörtKrş)+KDV
10 (on) yıllık 1.725.703,4 TL(birmilyonyediyüzyirmibeşbinyediyüzüçliradörtkuruş)+KDV		 10 yıl 28.04.2026/10.30 51.771,102 TL
2 Büyükada, Maden Mah. Sedefadası 328 ada, 1 parsel 1 nolu Baz İstasyonu yeri Baz İstasyonu -------- 1 (bir) yıllık 172.570,34 TL (yüzyetmişikibinbeşyüzTLotuzdörtKrş)+KDV
10 (on) yıllık 1.725.703,4 TL(birmilyonyediyüzyirmibeşbinyediyüzüçliradörtkuruş)+KDV		 10 yıl 28.04.2026/11.00 51.771,2 TL
3 Büyükada, Maden Mah. Sedefadası 328 ada, 1 parsel Haberleşme İstasyonu yeri Haberleşme İstasyonu yeri --------- 1 (bir) yıllık 172.570,34 TL (yüzyetmişikibinbeşyüzTLotuzdörtKrş)+KDV
10 (on) yıllık 1.725.703,4 TL(birmilyonyediyüzyirmibeşbinyediyüzüçliradörtkuruş)+KDV		 10 yıl 28.04.2026/11.30 51.771,2 TL
#ilangovtr Basın no ILN02448441
