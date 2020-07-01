Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri

WhatsApp hayatımızda çok önemli bir yere sahip, değil mi? 7’den 70’e herkes WhatsApp kullanıyor. Artık anne babalarımızı geçtik dedelerimizden mesaj gelince şaşırmıyoruz. SMS ile mesajlaşmanın pabucunu dama attıran bu uygulamada grup mesajlaşmaları da çok yaygın. Aile fertleriyle ayrı grup, arkadaşlarla ayrı grup, kızlarla ayrı grup derken gruplar aldı başını gidiyor. Haliyle bu gruplara bir de isim koymamız gerekiyor. Böylelikle değişik WhatsApp grup isimleri araştırmamız başlıyor.
WhatsApp’ınızı açtığınızda sohbetler kısmında yer alan gruplarınızın gözünüze güzel görünmesini istersiniz. Hatta gözünüz iliştiğinde sizi gülümsetecek isimler olmalı. Biz de sizler için aradığınız başlıklara göre WhatsApp grup isimleri önerilerimizi sunuyoruz. Biliyoruz bu öyle kolay karar verilebilecek bir konu değil. O yüzden tüm grup üyelerinin ve hatta çevrenizin aklında kalacak WP grup isimleri arıyorsanız listemize mutlaka bir göz atın.
WhatsApp Grup İsmi Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bitirmeden önce size birkaç ipucu verelim. WhatsApp grup isimleri için en ideal ve akılda kalıcı olan 2–3 kelimelik isimlerdir. Böylece herkes kolaylıkla hatırlayabilir. Ayrıca WhatsApp’ta 25 karakter sınırı var. En güzel WhatAapp grup isimleri mizah içerir. Siz de isim seçerken mizahı önde tutmayı unutmayın. Ayrıca benzersiz bir isim için farklı isimleri, kelimeleri, atasözü ve deyimleri bir araya getirebilirsiniz.
WhatsApp’ın kullanımı bu kadar yaygınken ve grup kurma işlemi de oldukça basitken gruplara dahil olmamak imkânsız. Zamanla birden fazla grubumuz olmaya başladı. Başta aile grubu olmak üzere arkadaşlarınızla olan gruplarınız ve kızlarla özel açtığınız gruplar için isim arıyorsanız birbirinden komik grup isimleri artık WhatAapp sohbetlerinizi şenlendirecek. Şimdiden söyleyelim, o kadar çok seçenek arasında karar vermek biraz zor olabilir. Ama kesinlikle size uygun bir isim bulacaksınız! WhatsApp grup isimleri listemizden acaba hangi isimleri beğendiniz?
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