Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? İşte yılan ile ilgili rüyaların tabirleri

Rüya tabircilerine göre rüyada görülen yılan gizli bir düşmana işaret etmektedir. Bu yüzden çoğunlukla olumsuz olan bu tip rüyaların tabirleri, bazı hallerde hayra da yorumlanmaktadır. Yılan, rüyalarda farkında olmadığınız bir düşmanı sembolize eder. Normal hayatta da yılan korkulan bir hayvan olması nedeniyle görülen rüyalar daha çok meraklandırmaktadır. Rüyada yılan görmek ile ilgili olarak yılanın ısırdığını görmek, yılan yavrusu görmek, yılan öldürdüğünü görmek, birinin yılan öldürdüğünü görmek, siyah yılan görmek, beyaz yılan görmek, çeşitli renklerde yılan görmek, rüyada 2 veya 3 tane yılan görmek, yılan yuvası görmek, yılan öldürmeye çalıştığını görmek, yılan sürüsü görmek, yılan yuvası görmek ve bunun gibi yılan ile ilgili rüyaların tabirlerini konu başlıkları altında derledik. RÜYADA YILAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Maddi durumun güçlenmesi, ailevi hayatta yeniliklerin yaşanması, çocuk sahibi olmak veya evliliğe gidecek bir ilişkiye başlamak gibi olumlu yorumların da yapıldığı rüyada yılan görmek daha çok gizli bir düşmana delalet etmektedir. Bu yüzden sıkıntıların, sorunların olacağına dair işaret sayılan rüyada yılan görmek için yapılan yorumlar olumsuz yönde olabilmektedir.

Rüyada görülen yılan, normal hayatınızda size iyi gözüken fakat aslında size düşman olan birine işaret eder. Bir yandan da rüyada yılan görmek, geçim zorluğuna ve sıkıntılara, bu sıkıntılara sabretme ve bunun sonucunda rahata kavuşma, selamete ermek anlamına gelir. Bazen de bu rüya dilek ve isteklere, orduya komutanlık eden bir kimseye de işaret etmektedir. Rüya tabircilerine göre, eğer bu rüyayı gören kişide korku ve şüphe bırakmadıysa bir sorun olmadığı ve her şeyin yoluna gireceği anlamına da gelmektedir. Burada yorumu değiştiren rüyanın görülüş şeklidir. Aşağıda konu başlıklarına göre işlediğimiz rüyada yılan görmek için tabirlere rüyanıza en çok uyana bakabilirsiniz. RÜYADA YILAN ISIRDIĞINI GÖRMEK Yılan ısırması, fırsat kollayan düşmanlar tarafından hiç beklenmedik bir anda alınan zarara ve sıkıntıya işarettir. Kişinin yakın çevresinde bulunan ve ona kötülük etmek isteyen düşmanların emeline ulaştıklarına alamettir. Büyük bir zarar ve ziyan söz konusu olacağı gibi evli kimselerin aile birlikleri de çok ciddi hasar alır. Bekarlar için iş kaybı veya nişan bozulması gibi anlamlara da gelir. Yaşlı kimseler için ölümcül bir hastalık ve sıkıntı anlamına da gelmektedir.

Rüyada Yılan Soktuğunu Görmek Rüyada yılan soktuğunu görmek, kişiye düşmanlık besleyenler tarafından uğranılacak zarara işarettir. Hem maddi hem manevi, hem de fiziksel anlamda bir zarar söz konusu olabilir. İslami açıdan uyarıcı bir rüyadır ve kişinin dikkatli olması gerektiğini, Allah’a sığınıp, aynı zamanda da çevresine karşı daha temkinli yaklaşması gerektiğini işaret eder. Yılan soktuğunu gören kişi işinden atılır, para kaybeder veya mal satmak zorunda kalır. Kendi işyeri olanlar için ortaklıkların bozulması veya işyerinin kapanması gündeme gelir. Rüya sahibi evinin içinde yılan soktuğunu görürse düşmanı ev halkından veya akraba çevresinden biridir. Büyük sıkıntılara, hastalıklara ve uzun sürecek kederli durumlara tabir edilir. RÜYADA YILAN YAVRUSU GÖRMEK Rüyada yavru yılan görmek, etkisiz bir düşmana yorumlanır. Kendi kendine fesat eden bir şey yapamayan birine işarettir. Rüya sahibi ticaret hayatında çok güçlü olmak istediğine ve zengin olma hayalinin olduğu manasına gelir. Rüyada yavru yılan görmek, bu kişinin sürekli peşinde koşan ve her yaptığından haberdar olma isteyen çoğundan haberdar olan biri olduğuna alamet eder. Bu kişi hastalık derecesinde bir takıntısı olan biridir ve rüyayı gören kişinin dikkat etmesi konusunda uyarma amaçlıdır. Rüyada yavru yılan görmek, gören kişi bekar ise ticaret hayatına atılacağı ve iş sahibi olacağına işarettir. Bu yolda baya uğraş ve maddi kayıpları olacağını ifade eder.

RÜYADA YILAN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEK Rüyada yılan öldürmek kurtuluşa kavuşacağına, emek verilen ve ter dökülen çalışmaların istenilen şekilde sonuçlanacağına, ailesini ve sevdiklerinin hayallerini de gerçekleştirme fırsatı sunacağına, en kısa zamanda tüm sıkıntılardan kurtulup elinizin bollaşacağına, yaptığı bir hatadan dolayı özür dilemek zorunda kalacağına, problemsiz ve mutlu bir hayat süreceğine, kendisini üzen ve zor günler geçirmesine neden olan olayları zorluk çekmeden ortadan kaldıracağına, değerlerine sahip çıkarak yaşayacağına yorulmaktadır. Rüyada yılan öldürmeye çalışmak hayal ettiği şeylere kısa bir zaman içinde zorluk çekmeden kavuşacağına, karanlıkların aydınlanacağına, kazanılan bir yarışmadan para kazanılacağına, sosyal hayat içinde sevilen bir kişi olunacağına, rakiplerin yenilgiye uğratılacağına ve zorlukların kısa süre içinde sona ereceğine yorulur. Rüyada yılanı taşla öldürmek mallarının artacağına, şansının açılacağına, hayatının eğlenceli ve güzel hale geleceğine, yüzünün güleceğine, işlerinin rast gideceğine, hayatının kolaylaşacağına delalet etmektedir.

Rüyada kürekle yılan öldürmek kararsız kalınan bir konuda yanlış bir tercih yapılacağına, korkuların ve kaygıların yakın zamanda ortadan kalkacağına yorulmaktadır. Rüyada yılanı silahla öldürmek şansının ve kısmetinin açık olacağına, başarılarının takdir edileceğine, kimseye el açmak zorunda kalmayacağına işaret etmektedir. Rüyada yılanı suda öldürmek umutlarının da tükeneceğine, çok kötü durumlara düşeceğine, ailesindeki huzurun bozulacağına tabir olunur. Rüyada kendi evinde yılan öldürmek işinde en iyisi olmak için mücadele edeceğine, hayattan elini eteğini çekeceğine ve mutsuz olacağına yorulur. Rüyada hamile yılan öldürmek sorunların ve tartışmaların sona ereceğine, kazancının da azalacağına alamet etmektedir. Rüyada siyah yılanı öldürmek kendisine çok uzak ve imkânsız gibi görünen arzularına kavuşacağına, bulunduğu yeni durumdan çok memnun olacağına işarettir. Rüyada beyaz yılanı öldürmek aile içinde anlaşmazlıklar yaşayacağına, duygusallığın ön plana çıkacağına ve beklenen haberlerin nihayet geleceğine işaret eder.

Rüyada yılan yavrusu öldürmek değer göreceğine, sevdiği bir kişi ile gireceği bir işte çok sıkıntı çekeceğine, ortaya koyacağı bazı çalışmalar sayesinde çok büyük miktarda kazanç elde edeceğine, yakın zamanda epey yüklü miktarda kazanç elde edileceğine, hayırlı kişiler ile dostluk kurulacağına, yenisinin başlayacağına, hayatının kolaylaşacağına, ticaretinin hızlanacağına, rüya sahibinin hayırlı kısmet ve fırsat elde edeceğine, hastalıkların sona ereceğine, şerefli bir hayat süreceğine yorulmaktadır. RÜYADA BİRİNİN YILAN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEK Rüyada başkasının yılan öldürdüğünü görmek yapılan çalışmalar sayesinde çok yüklü miktarda kazanç elde edileceğine, yaşadığı zorluklar ve işlediği günahlar nedeni ile büyük bir pişmanlık yaşayacağını, Allah’a sığınıp ondan af dileyeceğine, borçlarının biteceğine ve üzüntülerinin yerini mutluluğa bırakacağına, sorununu kolayca çözeceğine, şansının ve kısmetinin açılacağına, gün geçtikçe daha iyi yerlere geleceğine, geçim sıkıntısı yaşayacağına, karamsar olacağına, canının derdine düşeceğine, gireceği bir işten ötürü çok büyük bir üzüntü yaşayacağına ve aklına gelmeyecek kadar büyük miktarda zarar edeceğine rivayet eder.

RÜYADA GÖRÜLEN YILANIN RENGİNE GÖRE TABİRLERİ Rüyada Renkli Yılan Görmek Rüyada renkli yılan görmek, düşman kişiye kin duyan hilekar bir adamdır. Rüyada görülen siyah yılan kişiye haset eden güçlü ve oldukça tehlikeli bir düşmandır. O nedenle böyle bir yılanla karşılaştığını gören gerçek hayatta oldukça kötü bir kimse ile karşılaşır. Rüyada görülen beyaz yılan zayıf ve etkisiz bir düşmandır. Kırmızı yılan ikiyüzlü, insanlara içinden kötülük düşünen fakat kişinin fark edemediği bir düşmandır. Rüyada görülen yeşil yılan, dinde düşmanlık eden, Müslümanlara kötülük düşünen, diliyle ve eliyle zarar veremeye çalışan tehlikeli bir düşmandır. Rüyada Siyah Yılan Görmek Rüyada siyah yılan görmek, gözü kara, kaybedecek şeyleri olmayan, bir şeyi aklına koyduğunda kimseden çekinmeden onu elde etmek için her şeyi yapacak kadar cesur olan bazı kimselerin varlığına tabir edilir. Kötü kimselere ve onlardan gelecek belalara işaret eder. Rüyada siyah yılan görmek, korku salacak kadar tehlikeli birtakım insanlara ve onlardan gelebilecek tehlikelere rivayet edilir.

Rüyada Kara Yılan Görmek Rüyada kara yılan görmek, güç ve kudret sahibi olmaya, kendi işini kurmaya, küçük yatırımlarla büyük kazançlar sağlamaya, başarıya, kararlılığa, mücadeleci ruh taşımaya ve itibar kazanmaya rivayet edilir. Rüya sahibinin, toplum içinde çok önemli ve saygın bir yer edineceğine, insanların karşısında saygıyla eğileceği işler yapacağına, kimsenin cesaret edemediği yollara girip muvaffak olacağına alamet eder. Rüyada kara yılan, rüyayı gören kişinin çok dişli, gözü kara, kararlı, hırslı, çalışkan ve mücadeleci bir rakibinin olduğuna ve onu alt etmesinin kendisi için neredeyse imkansız gibi göründüğüne tabir edilir. Rüya sahibinin kendisinden maddi olarak da nüfus olarak da çok daha güçlü olan kimselerin varlığına ve o kişilerin kendisine duydukları kine delalet eder. Rüyada Sarı Yılan Görmek Rüyada sarı yılan görmek, iyi değildir. Maddi anlamda güçlü, çevresi kalabalık, adı ve sözü her yerde geçen bir kimseye ve onun şerrine işaret eder. Genel anlamı ile kem gözlere, art niyetlere, fenalık, hile, hainlik ve kötülük düşünen kimseye rivayet edilir. Bu kişiden gelecek olan zarara yorulur. Rüyada sarı yılan görmek, uğursuzluktur ve iyi şekillerde tabir edilmez.

Rüyada Beyaz Yılan Görmek Rüyada beyaz yılan görmek, rüya sahibinin, etrafındaki insanlara hatta çok sevdiği insanlara karşı takındığı kötü ve olumsuz tavırların değişmeye ve normal bir hale gelmeye başladığına alamet edilir. Rüyayı gören kişinin, insanlara karşı duyduğu güvensizlikten yavaş yavaş kurtulmaya başladığına ve yakında daha da düzeleceğine tabir edilir. Rüyada Mavi Yılan Görmek Rüyada mavi yılan görmek, kişinin erkek bir düşmanı olduğunu işaret eder. Bu düşman kişinin her adımını, her yaptığını adım adım takip ettiği için çok dikkatli olunması gerekmektedir. Mavi yılan hayati tehlike altında olunduğuna, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine işaret eder. Bekar bayanlar için namuslarına gelecek bir zarara işaret eden rüya, iş yerini borçlar yüzünden kapatmak anlamına da gelmektedir. İş hayatında kişinin hak ettiği maaşı alamayacağını ve terfisinin de önüne geçileceğine de yorulur. Sınavlarda başarısızlık, ikili ilişkilerde soğukluk ve küslük gibi durumlar da yorumlanır.

Rüyada Yeşil Yılan Görmek Rüyada yeşil yılan görmek, insanlar arasındaki dayanışmayı, dirliği, bütünlüğü, kardeşliği, uyumu ve barışı bozmak isteyen gayri Müslüm bir kişinin ya da kişilerin varlığına alamet eder ve din simsarlığı yapan biri ya da birileri ile tabir edilir. Rüyada yeşil yılan kendi inancından başka inançtan olan kişileri insandan saymayan, onun inancına saygı duymayan, onu iten, kakan bazı kimselerin varlığı ile tabir edilir. RÜYADA YILAN YUMURTASI GÖRMEK Rüyada yılan yumurtası görmek, hayra yorulmaz ve düşmanların artmasına, kişinin çevresinde güveneceği kimseleri bulmakta zorluk çekeceğine ifade edilir. Yapılan işlerde, amellerde İslamiyet’e uygun olmayan haller olduğuna, hem kişinin yaptığı yanlışlardan, hem de çevresinde kötü niyetli insanlar olmasından dolayı başına gelecek bazı kötülüklere dikkat çeker. Yılan yumurtası bazı yorumcular tarafından zayıf bir düşman olarak algılansa da, diğer yanda düşmanların kendilerine destek verecek kişiler bulduklarını ve sayılarını giderek artıracaklarını bildirir. Rüya sahibinin bu rüyayı içinde bulunduğu çevreye yönelik bir uyarı olarak ele almasına ve dostlarını çok dikkatli seçmesi gerektiğini delalet eder.

RÜYADA YILAN SÜRÜSÜ GÖRMEK Rüyada yılan sürüsü görmek uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı ve yapmak için birçok şeyden vazgeçtiği işte çok büyük maddi ve manevi zarar edeceğine, kısa süre içinde bitebilecek bir işin daha uzun bir süreye çıkacağına, kötü kişilerin kendisinden uzak duracağına ve kafasının rahat edeceği şekilde bir hayat süreceğine, olayın ağız münakaşasına varacağına, herşeyin en kalitelisine sahip olacağına, işinde çok ilerleyeceğine, bütün kaynaklarını kullanarak sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışacağına, çeşitli projeler ortaya koyacağına, buna rağmen iş hayatı ile ilgili bazı sorunlar ile çok büyük bir savaş vereceğine, maddi olarak güç kaybedeceğine, alınacak maddi destek ve gösterilecek sabır sayesinde işyerinin düze çıkartılacağına delalet eder. RÜYADA 2 TANE YILAN GÖRMEK Rüyada iki tane yılan görmek aile hayatında ve eğitim hayatında yaşanan sorunlardan ve sıkıntılardan alınacak destekler sayesinde kurtuluşa erileceğine, çıkılacak bir yolculukta eşle veya arkadaşla tartışma yaşanacağı için yarı yoldan geri dönüleceğine delalet etmektedir.

Rüyada iki tane küçük yılan görmek insanların ortaklıklarını bitirme kararı alacağına, maddi ve manevi olarak rahat edeceğine, keyifli, eğlenceli ve heyecanlı günler yaşayacağına, çok büyük ve hayırlı kazançlar elde ederek işlerini daha büyüteceğine, şirketlerinin sayısının çoğalacağına, hayal kırıklığına uğramadan tüm isteklerini sonuna kadar tatmin edecek bir yaşama sahip olacağına, çok büyük kazanç getirecek işlere girileceğine, uzun bir zamandan beri ertelenen hayallerin gerçekleştirilmesi için çeşitli adımlar atılacağına, huzursuzluk içinde ve sorunlu günler yaşanacağına, iş hayatında türlü sıkıntılara düşüleceğine, yapılan hatalardan ötürü çok üzüntü duyulacağına delalet eder. Rüyada iki tane büyük yılan görmek verdiği sözleri yerine getireceğine, eğitim hayatı ile ilgili olarak çok doğru ve yüksek getirili bir adım atacağına, çıkılan yolda Allah’ın izni ile ferahlığa kavuşulacağına, maddi ve manevi olarak çok büyük adımlar atılacağına ve uzun zamandan beri yaşanan sıkıntılı durumların çok yakın zaman içinde sona ereceğine alamet etmektedir.

RÜYADA 3 TANE YILAN GÖRMEK Rüyada üç tane yılan görmek kendisini çok büyük sürprizlerin beklediğine ve yakın bir zamanda çok şaşıracağına, her şeyin en kalitelisine sahip olacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından kısa zaman içinde kurtulup güzel çalışmalar ortaya koyacağına, hayatını düzene sokmak için yapacağı şeylerin ters tepeceğine, işlerin her zamankinden daha iyi bir şekilde ilerleyeceğine, işlerinin bazı kişiler tarafından baltalanacağına, uzun zamandan beri kendi işini kurma hayalini gerçekleştirmek için bazı adımlar atacağına, sıkıntılı olduğu bir zamanda başına gelecek olan güzel bir olay ile hayatını değiştirecek bir karar vereceğine, ele geçen fırsatların kazanç getirecek bir şekilde kullanılacağına alamet etmektedir. RÜYADA YILAN YUVASI GÖRMEK Rüyada yılan yuvası görmek, genel olarak iyi olaylar ve durumların yaşanacağını bildirir. Rüyanın içinde bir yılan olması, o rüyanın gerçekten de uyarı veriyor olması unutulmamalıdır. Bu rüya hakkında en güvenilir rüya yorumcularından biri olan İmam Nablusi (r.a) demiştir ki; rüyada yılan yuvası görmek bir insanın hayatını nasıl yaşadığını irdelemesi gerektiğini anlatır ve olumsuz alışkanlıklarını gidermesini tembihler.

RÜYADA YILANIN GÖRÜLÜŞ BİÇİMİNE GÖRE TABİRLERİ Rüyada zehirsiz yılan Rüyanızda, korkmadığınız zehri olmayan, zararsız bir yılan görmeniz; elinize bol miktarda altın geçeceği şeklinde yorumlanır. Rüyada arkadan gelen yılan Rüyanızda, arkanızdan gelerek sizi takip eden bir yılan görmüşseniz, hileye başvuracak bir düşmanınız var demektir. Rüyada kara yılanı görmek Rüyanızda kara yılanı görürseniz ev veya eşya alabilirsiniz. Rüyada su yılanı görmek Rüyada görülen su yılanı, yeni bir arkadaşlığınız başlayacak ve bu kişi servet veya mevki sahibi birisi olacak demektir. Yılanın ayakları varsa Rüyanızda yılanın ayaklarının bulunduğunu görürseniz, mevki sahibi veya sizden daha güçlü bir düşmanınız var demektir. Rüyada altından yılan görmek Rüyanızda altından veya gümüşten yapılmış bir yılan görürseniz, hayırlı işlerle uğraşacaksınız demektir. Bu rüya, sadece iş yaşamını işaret etmez. Günlük yaşamınızda size hayrı dokunacak kişilerle karşılaşabilirsiniz. Rüyada engerek yılanı görmek Rüyada engerek yılanı görmek, düşmanınızın son derece tehlikeli olduğuna işaret eder.