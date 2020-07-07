Güzel ve havalı Instagram isimleri

Instagram, dünya üzerinde pek çok kullanıcıya sahip olan uçsuz bucaksız bir sosyal medya platformu. Haliyle, platformda bulunan pek çok kullanıcı hesabının öne çıkması için devamlı olarak çaba sarf ediyor. Eğer siz de hesabınızı bu sosyal medya denizindeki diğer kullanıcıların hesaplarından farklı kılmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Çünkü sorununuzun çok basit bir çözümü var. Tek yapmanız gereken, yazının geri kalanında bulabileceğiniz Instagram kullanıcı isimleri arasından size ve hesabınıza en uygun olanı seçmek. Neden mi? Çünkü Instagram kullanıcı isminiz, diğer kullanıcıların hesabınıza ilişkin izlenim edineceği ilk şeydir. Yani en güzel Instagram isimleri arasından bir seçim yapmak kurtarıcınız olacaktır. Bu yüzden, size ilham verebilecek bazı havalı Instagram isimleri seçtik.

Beyonce's Angels (Beyonce'nin Melekleri)

Choir Chicks (Korocu Kızlar)

Familiar Faces (Tanıdık Yüzler)

Fam Time (Aile Zamanı)

Girl Gang (Kız Tayfası)

Girl Generation (Kızlar Kuşağı)

Gossip Boys (Dedikoducu Erkekler)

Gossip Girls (Dedikoducu Kızlar)

Musical Enthusiasts (Müzikal Meraklıları)

Savage Girls (Vahşi Kızlar)

Sporty Chicks (Sporcu Kızlar)

Spice Girls

Spinsters of the Internet Age (İnternet Çağının Evde Kalmışları)

The Coven (Cadı Meclisi)

The Jumanji Crew (Ekibi)

The Single Ladies (Bekar Hanımlar)

The Sisterhood of The Traveling Pants (Gezgin Pantolon Kardeşliği)

The United States of Uni (Üniversite Birleşik Devletleri)

İngilizce Instagram İsimleri

1) İngilizce Yemek Hesabı İsimleri

Aprons and Dishes (Önlükler ve Yemekler)

Cooking Journal (Yemek Günlüğü)

Cuisine Culture (Mutfak Kültürü)

Fresh & Elegant (Taze ve Zarif)

Head Over Meals (Yemek Aşkı)

Jumbo Taste (Kocaman Tat)

Meal Factory (Yemek Fabrikası)

My Food Cravings (Canımın Çektiği Yemekler)

The Grill Hub (Izgara Merkezi)

The Food Guru (Yemek Uzmanı)

Yolk and Toast (Yumurta Sarısı ve Kızarmış Ekmek)

2) İngilizce Moda Hesabı İsimleri

Chanelista (Chanel Tutkunu)

Chic Pursuit (Şıklığın Peşinde)

Designer Flare (Tasarımcı Parıltısı)

Fashionology (Moda Bilimi)

Life As An Owl (Baykuş Bakışı Hayat)

Red Carpet Looks (Kırmızı Halı Kıyafetleri)

Slip Into Style (Tarz Ol)

Style Mermaid (Tarz Denizkızı)

The Budget Fashionista (Tutumlu Modacı)

Things She Loves (Bir Kızın Sevdiği Şeyler)

3) İngilizce Kitap Hesabı İsimleri

Famished Reads (Acıkan Kitaplar)

Flowing Reads (Akışkan Kitaplar)

Graceful Reader (Zarif Okur)

Ink and Imagination (Mürekkep ve Hayal Gücü)

Ink on Pages (Sayfalardaki Mürekkep)

My Reading Picks (Kitap Seçimlerim)

Overbooked (Kitaplarla Fazla Meşgul)

Paper Fury (Kağıt Bekçisi)

Reading Olympian (Okuyan Olimposlu)

Stacked Shelves (Dolu Raflar)

The Hogwarts Scholar (Hogwarts Akademisyeni)

The Reading Corner For All (Herkesin Okuma Köşesi)

This Is My Reading Zone (Burası Benim Okuma Alanım)

Turning The Pages (Sayfaları Çevirirken)

Traveling Through Pages (Sayfalar Aracılığıyla Gezmek)

Instagram'da Kullanıcı Adı Seçerken Dikkat Edilmesi gerekenler

Unutmayın ki kullanıcı ismi seçmek, Instagram üzerinden çıktığınız uzun soluklu bir yolculuğun sadece ilk adımıdır. Kullanıcı isminizi seçtikten sonra mutlaka bir tema oluşturmalı ve ona sadık kalmalısınız. Ayrıca, sürekli benzer hesaplarla etkileşim kurarak kendi hesabınızın erişimini de arttırmanız gerekir. Aksi taktirde havalı Instagram isimleri içinden bir tane seçmiş olmak size hiçbir fayda sağlamaz. Instagram çok boyutlu bir platformdur ve sürekli ilgi gerektirir. Bu yüzden, isim seçmeye ne kadar önem verirseniz, beraberinde getirdiği tüm diğer faktörlere de bir o kadar önem vermeniz gerekir.

Kullanıcı ismi seçmek zannedildiği kadar kolay değil. Bunun sebebi ise sizi takip eden kullanıcıların, hesabınızı kullanıcı isminiz ile bağdaştırmalarıdır. Başka bir deyişle, hesabınız için seçeceğiniz kullanıcı isminin kalıcı olması gerekir. Aksi takdirde hesabınızı aratan kullanıcılar size ulaşmakta zorluk yaşayabilir. Bunu engellemenin en iyi yolu ise, hesabınıza ve hedef kitlenize daimi olarak hitap edecek bir kullanıcı ismi seçmektir. Böylelikle, Instagram maceranız sizi her nereye taşırsa taşısın, hesabınız buna kolaylıkla uyum sağlayacaktır ve hedef kitleniz sizden asla kopmayacaktır.