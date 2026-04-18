BAKIRKÖY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Niteliği Türü ve Miktarı : Kent Temizliği faaliyetleri kapsamında, ilçemizde cadde ve sokaklardan ayrı toplanarak “Ahşap Atık” kategorisinde değerlendirilebilecek olan yıllık tahmini 7.800 ton atığın İdare Sahasında Ayrıştırılması, Ekonomik Değeri Olan Malzemelerin Yüklenici Tarafından Satın Alınarak Sahadan Uzaklaştırılması

Yapılacağı Yer : Bakırköy İlçe Sınırları İçerisinde

İşin süresi: İşyeri Teslim Tutanağı tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydır.

Tahmin edilen Bedeli : 560.000,00TL(KDV Hariç)(BeşYüzAltmışBinTürkLirası KDVHariç)

Geçici Teminatı : 16.800,00 TL (OnAltıBinSekizYüzTürkLirası) – 12 Ay Süreli

İhalenin Yapılacağı Yer : Bakırköy Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Tarih ve Saat : 30 Nisan 2026 Perşembe – 13:00

Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü

Gerçek veya tüzel kişinin tebligat için Türkiye Cumhuriyeti’nde kanuni adres beyanı ( Gerçek Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden onaylı ikametgâh belgesi) (Telefon, faks ve elektronik posta adresi ve varsa KEP adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

2026 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi, İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı, Bakırköy Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı, Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri. Gerçek veya tüzel kişinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı ibraz edilecektir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınmış, ihale konusu işe uygun Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi veya Geri Kazanım Lisansı onaylı örneği. Ortak girişim kabul edilmeyecektir,

“Bakırköy Belediyesi Tarafından Toplanan Kaba Atıkların; İdare Sahasında Ayrıştırılması, Ekonomik Değeri Olan Malzemelerin Yüklenici Tarafından Satın Alınarak Sahadan Uzaklaştırılması İşi”Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri MüdürlüğüOsmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı No :8 Bakırköy/İSTANBUL0212 414 97 77 – 8506 Dahilitemizlik@bakirkoy.bel.trİş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır. İhale dokümanı Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden 2.000,00.-TL (İkiBinTürkLirası) bedel ile satın alınabilir. İsteklilerin 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar istenilen evrakları Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri ve ihale tarihi ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmelerden kaynaklı teklifler kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu, ihale tarihine kadar ihalenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi hususunda karar vermede serbesttir.