  1. ANASAYFA
  2. RESMİ İLANLAR

Bakırköy Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü

30.11.2025 00:00

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakırköy Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü

 Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bakırköy Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Bakırköy Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda  tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
BORÇLUNUN ÜNVANI TAKİP NO SİCİL NO TÜRÜ BORÇ MİKTARI TL
HASAN TAHSİN HATİPOĞLU 2016/93078 1320918 Prim 151.208,87
HASAN TAHSİN HATİPOĞLU 2019/103031 1320918 Prim 190.971,47
DURSİYE KESKİN   2019/ 072732   1300173 Prim 116.976,05
DURSİYE KESKİN 2016/ 077096 1300173 Prim 29.974,01
HASAN CİNGÖZ 2019/33880 1320457 Prim 55.932,51
AYKUT İSMAİLOĞLU(Müdür)ERAL MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 2019/120026 1272429 Prim 68.689,04
İSMAİL SİNANOĞLU(Müdür)SİNPATEKSTEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2019/36021 1322031 Prim 28.032,63
İSMAİL SİNANOĞLU(Müdür)SİNPATEKSTEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2016/93861 1322031 Prim 41.078,97
EYÜP SEFA GÜNGÖRDÜ(Müdür)DİNÇ YAYINCILIK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. 2018/18909 1345845 İpc 26.091,84
NURTEN TURAK(Müdür)PERİ KIZI KAFE ORG GIDA SAN TEM VE İNŞ.TİC LTD.ŞTİ. 2019/25022 1234427 Prim 27.656,59
GÖRGÜN GÜVEN 2019/ 037160  1328152 Prim 44.901,83
MEHMET BAHADIR GÜLSEVER 2019/ 033168
1315455 		 Prim 44.451,20
MEHMET HANİFİ YERLİKAYA (Şirket Müdürü ) UYSAL ELEKT İNŞAAT TAAH TİC LTD.ŞTİ.  2023/ 043611 1162674 Prim 444.910,20
MEHMET HANİFİ YERLİKAYA (Şirket Müdürü ) UYSAL ELEKT İNŞAAT TAAH TİC LTD.ŞTİ.  2019/ 066257 1162674 Prim 259.319,43
MEHMET HANİFİ YERLİKAYA (Şirket Müdürü ) UYSAL ELEKT İNŞAAT TAAH TİC LTD.ŞTİ 2023/ 043612 1162674 İşsizlik 39.910,43
MEHMET HANİFİ YERLİKAYA (Şirket Müdürü ) UYSAL ELEKT İNŞAAT TAAH TİC LTD.ŞTİ 2019/ 066258 1162674 İşsizlik 29.410,40
ÇAĞLAR ŞENEL-YÖNETİM KURULU BAŞKANI-(AGES DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET A. Ş.) 2016/87316 1312907 PRİM 704.329,34
ÇAĞLAR ŞENEL-YÖNETİM KURULU BAŞKANI-(AGES DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET A. Ş.) 2019/127538 1312907 PRİM  57.475,97
ÇAĞLAR ŞENEL-YÖNETİM KURULU BAŞKANI-(AGES DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET A. Ş.) 2016/87317 1312907 İŞSİZLİK 61.255,17
KÜRŞAT ÇATALBAŞ-ŞİRKET MÜDÜRÜ-(SARIÇAY RESTAURANT İŞLETMECİLİĞİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2016/10207 1290387 PRİM  113.251,29
Hassan ETTEHAD- Şirket Müdürü(ROYS PETROL VE LOJİSTİK HİZMETLER DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.) 2016/62508 1270956 Prim 69.513,37
Ferhat KÜÇÜK-Şirket Müdürü(LİDERİST İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) 2016/88558 1314549 Prim 48.025,11
Hamza GÜNGÖR-%100 Hissedar(ARS MÜMESSİLLİK TEKS.VE MAK.SAN.DIŞTİC.LTD.ŞTİ. 2016/102486 1329443 Prim 266.658,02
Hamza GÜNGÖR-%100 Hissedar(ARS MÜMESSİLLİK TEKS.VE MAK.SAN.DIŞTİC.LTD.ŞTİ. 2019/37407 1329443 Prim 867.080,97
Hamza GÜNGÖR-%100 Hissedar(ARS MÜMESSİLLİK TEKS.VE MAK.SAN.DIŞTİC.LTD.ŞTİ. 2019/37408 1329443 İşsizlik 98.599,91
ÖZDEMİR TEZGELMİŞ 2016/89258 1315567 Prim 36.447,88
ÖZDEMİR TEZGELMİŞ 2019/35278 1315567 Prim 35.612,84
VEYSİ AKAN 2016/16659 1294072 Prim 33.916,91
Amir Bourghani FARAHANI-%99,5 Şirket Ortağı(EFFECTİVEPRACTİCE MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ)  2019/ 089637 1237268 Prim 51.485,63
Amir Bourghani FARAHANI-%99,5 Şirket Ortağı(EFFECTİVEPRACTİCE MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ)  2023/43801 1237268 Prim 323.318,45  
SAAD BADEA KAEREE(Müdür)CUD GAYRİMENKUL VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2019/ 128324 1323683 Prim 114.004,66
REVİN RAMADAN ATALAY (Yönetim Kurulu Üyesi)ROSTÜRK ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2019/ 119017 1317724 Prim 78.030,95
REVİN RAMADAN ATALAY (Yönetim Kurulu Üyesi)ROSTÜRK ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016/ 090671 1317724 Prim 32.253,39
SHAHRAM TAHERI SOUDJANI(Müdür)FLORYAİSTİNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2016/ 023613 1307560  Prim 104.146,16
CHATİN ABDULKADİR RAAUF FIKRI(Müdür)UNİFAM ENERJİ TURİZM MEDİKAL TEKSTİL SANAYİ VE TİÇARET LİMİTED ŞİRKETİ 2019/ 036989 1332025  Prim 80.819,22
JORBRNADZE INGA (Şirket Müdürü) KOÇTEKS AKSESUAR TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDŞİRKETİ 2019/ 038195 1334387 PRİM 34.233,29
#ilangovtr Basın no ILN02347271
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.