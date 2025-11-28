Bakırköy Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü

|Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bakırköy Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Bakırköy Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|BORÇLUNUN ÜNVANI
|TAKİP NO
|SİCİL NO
|TÜRÜ
|BORÇ MİKTARI TL
|HASAN TAHSİN HATİPOĞLU
|2016/93078
|1320918
|Prim
|151.208,87
|HASAN TAHSİN HATİPOĞLU
|2019/103031
|1320918
|Prim
|190.971,47
|DURSİYE KESKİN
|2019/ 072732
|1300173
|Prim
|116.976,05
|DURSİYE KESKİN
|2016/ 077096
|1300173
|Prim
|29.974,01
|HASAN CİNGÖZ
|2019/33880
|1320457
|Prim
|55.932,51
|AYKUT İSMAİLOĞLU(Müdür)ERAL MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
|2019/120026
|1272429
|Prim
|68.689,04
|İSMAİL SİNANOĞLU(Müdür)SİNPATEKSTEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2019/36021
|1322031
|Prim
|28.032,63
|İSMAİL SİNANOĞLU(Müdür)SİNPATEKSTEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2016/93861
|1322031
|Prim
|41.078,97
|EYÜP SEFA GÜNGÖRDÜ(Müdür)DİNÇ YAYINCILIK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.
|2018/18909
|1345845
|İpc
|26.091,84
|NURTEN TURAK(Müdür)PERİ KIZI KAFE ORG GIDA SAN TEM VE İNŞ.TİC LTD.ŞTİ.
|2019/25022
|1234427
|Prim
|27.656,59
|GÖRGÜN GÜVEN
|2019/ 037160
|1328152
|Prim
|44.901,83
|MEHMET BAHADIR GÜLSEVER
|2019/ 033168
|
1315455
|Prim
|44.451,20
|MEHMET HANİFİ YERLİKAYA (Şirket Müdürü ) UYSAL ELEKT İNŞAAT TAAH TİC LTD.ŞTİ.
|2023/ 043611
|1162674
|Prim
|444.910,20
|MEHMET HANİFİ YERLİKAYA (Şirket Müdürü ) UYSAL ELEKT İNŞAAT TAAH TİC LTD.ŞTİ.
|2019/ 066257
|1162674
|Prim
|259.319,43
|MEHMET HANİFİ YERLİKAYA (Şirket Müdürü ) UYSAL ELEKT İNŞAAT TAAH TİC LTD.ŞTİ
|2023/ 043612
|1162674
|İşsizlik
|39.910,43
|MEHMET HANİFİ YERLİKAYA (Şirket Müdürü ) UYSAL ELEKT İNŞAAT TAAH TİC LTD.ŞTİ
|2019/ 066258
|1162674
|İşsizlik
|29.410,40
|ÇAĞLAR ŞENEL-YÖNETİM KURULU BAŞKANI-(AGES DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET A. Ş.)
|2016/87316
|1312907
|PRİM
|704.329,34
|ÇAĞLAR ŞENEL-YÖNETİM KURULU BAŞKANI-(AGES DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET A. Ş.)
|2019/127538
|1312907
|PRİM
|57.475,97
|ÇAĞLAR ŞENEL-YÖNETİM KURULU BAŞKANI-(AGES DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET A. Ş.)
|2016/87317
|1312907
|İŞSİZLİK
|61.255,17
|KÜRŞAT ÇATALBAŞ-ŞİRKET MÜDÜRÜ-(SARIÇAY RESTAURANT İŞLETMECİLİĞİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|2016/10207
|1290387
|PRİM
|113.251,29
|Hassan ETTEHAD- Şirket Müdürü(ROYS PETROL VE LOJİSTİK HİZMETLER DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.)
|2016/62508
|1270956
|Prim
|69.513,37
|Ferhat KÜÇÜK-Şirket Müdürü(LİDERİST İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)
|2016/88558
|1314549
|Prim
|48.025,11
|Hamza GÜNGÖR-%100 Hissedar(ARS MÜMESSİLLİK TEKS.VE MAK.SAN.DIŞTİC.LTD.ŞTİ.
|2016/102486
|1329443
|Prim
|266.658,02
|Hamza GÜNGÖR-%100 Hissedar(ARS MÜMESSİLLİK TEKS.VE MAK.SAN.DIŞTİC.LTD.ŞTİ.
|2019/37407
|1329443
|Prim
|867.080,97
|Hamza GÜNGÖR-%100 Hissedar(ARS MÜMESSİLLİK TEKS.VE MAK.SAN.DIŞTİC.LTD.ŞTİ.
|2019/37408
|1329443
|İşsizlik
|98.599,91
|ÖZDEMİR TEZGELMİŞ
|2016/89258
|1315567
|Prim
|36.447,88
|ÖZDEMİR TEZGELMİŞ
|2019/35278
|1315567
|Prim
|35.612,84
|VEYSİ AKAN
|2016/16659
|1294072
|Prim
|33.916,91
|Amir Bourghani FARAHANI-%99,5 Şirket Ortağı(EFFECTİVEPRACTİCE MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ)
|2019/ 089637
|1237268
|Prim
|51.485,63
|Amir Bourghani FARAHANI-%99,5 Şirket Ortağı(EFFECTİVEPRACTİCE MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ)
|2023/43801
|1237268
|Prim
|323.318,45
|SAAD BADEA KAEREE(Müdür)CUD GAYRİMENKUL VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2019/ 128324
|1323683
|Prim
|114.004,66
|REVİN RAMADAN ATALAY (Yönetim Kurulu Üyesi)ROSTÜRK ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|2019/ 119017
|1317724
|Prim
|78.030,95
|REVİN RAMADAN ATALAY (Yönetim Kurulu Üyesi)ROSTÜRK ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|2016/ 090671
|1317724
|Prim
|32.253,39
|SHAHRAM TAHERI SOUDJANI(Müdür)FLORYAİSTİNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2016/ 023613
|1307560
|Prim
|104.146,16
|CHATİN ABDULKADİR RAAUF FIKRI(Müdür)UNİFAM ENERJİ TURİZM MEDİKAL TEKSTİL SANAYİ VE TİÇARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2019/ 036989
|1332025
|Prim
|80.819,22
|JORBRNADZE INGA (Şirket Müdürü) KOÇTEKS AKSESUAR TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDŞİRKETİ
|2019/ 038195
|1334387
|PRİM
|34.233,29