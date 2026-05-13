BAŞKAN GÜLPINAR’DAN DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Şanlıurfa’nın insanlık tarihinin ilk tarım izlerini taşıyan bereketli toprakların merkezinde yer alan kadim bir üretim şehri olduğunu belirtti.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, binlerce yıldır bu topraklarda toprağa emek veren çiftçilerin alın teriyle üretimi büyüttüğünü, bereketi çoğalttığını ve hayatın devamlılığına güç kattığını ifade etti. Şanlıurfa’nın üretim gücünün arkasında çiftçilerin emeği, sabrı ve fedakârlığının bulunduğunu vurgulayan Gülpınar, tarımın yalnızca ekonomik bir alan değil, aynı zamanda geleceği şekillendiren stratejik bir güç olduğunu kaydetti.



1 MİLYON FİDE ÜRETİCİLERLE BULUŞTURULDU

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticiyi destekleyen, yerli üretimi güçlendiren ve sürdürülebilir tarımı önceleyen projeleri kararlılıkla hayata geçirdiklerini belirten Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, 2026 üretim sezonu kapsamında belediyeye ait tesislerde üretilen 1 milyon patlıcan ve biber fidesinin üreticilerle buluşturulduğunu ifade etti.

TARIMDA ÖNCELİK YERLİ ÜRETİM

Başkan Gülpınar ayrıca ata tohumlarının yeniden üretime kazandırılarak yerel tarım mirasının koruma altına alındığını, modern seralarda binlerce fidan üretimine başlandığını, anıza ekim uygulamalarıyla hem toprağı koruyan hem de maliyetleri azaltan yenilikçi yöntemlerin yaygınlaştırıldığını söyledi. Fıstık fidanı desteklerinden modern ekipman uygulamalarına kadar birçok projeyle üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Gülpınar, tarımsal üretimi güçlendiren çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

“ŞEHRİMİZİN YEŞİL GELECEĞİNE DE YATIRIM YAPIYORUZ”

Başkan Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi seralarında gerçekleştirdiği üretim modeliyle yalnızca tarımsal üretime değil, Şanlıurfa’nın yeşil geleceğine de katkı sunduğunu dile getirdi. Belediye seralarında üretilen çınar ağaçları, mevsimlik çiçekler ve fidanlarla hem kamu kaynaklarının verimli kullanıldığını hem de kentin yeşil dokusunun güçlendirildiğini ifade eden Gülpınar, güçlü bir tarımın güçlü bir gelecek anlamına geldiğini söyledi.

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, mesajında “Çünkü biliyoruz ki; güçlü bir tarım, güçlü bir gelecek demektir. Toprağa düşen her tohum; üretimin, umudun ve bağımsızlığın sembolüdür. Bu duygu ve düşüncelerle, emeğiyle toprağı berekete dönüştüren, üreterek ülkemize değer katan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü gönülden kutluyor; bereketli, huzurlu ve bol kazançlı bir üretim sezonu diliyorum” sözlerini kullandı.

