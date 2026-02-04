BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra No İşin Adı Aylık Tahmini

Bedeli (TL) Geçici Teminat

Bedeli (TL)

Kira Süresi İhale Tarihi ve Saati Dosya Bedeli

(TL)

1

Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 116 Ada 5 Parsel Şile Caddesi No: 8/2 adresinde bulunan 130M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi 10.000,00 TL+KDV 18.000,00 TL 5 Yıl 18.02.2026

Saat:10:00 1.000,00 TL

2 Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 116 Ada 5 Parsel Şile Caddesi No:8/3 adresinde bulunan 130M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi 11.000,00 TL +KDV 19.800,00 TL TL 5 Yıl 18.02.2026

Saat: 10:15 1.000,00 TL 3 Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 116 Ada 5 Parsel Şile Caddesi No:8/A adresinde bulunan 115M² kapalı +138,50M² Açık Alan taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi 20.000,00 TL+KDV 36.000,00 TL 5 Yıl 18.02.2026

Saat: 10:30 1.000,00 TL 4 Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 2316 Ada 2 Parsel Aşağı Mahalle Caddesi No: 51/B adresinde bulunan 34M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi 6.000,00 TL+KDV 10.800,00 TL 5 Yıl 18.02.2026

Saat: 10:45 1.000,00 TL 5 Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 2316 Ada 2 Parsel Aşağı Mahalle Caddesi No: 51A adresinde bulunan 34M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi 6.000,00 TL+KDV 10.800,00 TL 5 Yıl 18.02.2026

Saat: 11:00 1.000,00 TL 6 Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 2316 Ada 2 Parsel Yüzyıl Caddesi No: 51/4 adresinde bulunan 60M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi 9.000,00 TL+KDV 16.200,00 TL 5 Yıl 18.02.2026

Saat: 11:15 1.000,00 TL 7 Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 2316 Ada 2 Parsel Yüzyıl Caddesi No: 51/5 adresinde bulunan 60M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi 9.000,00 TL+ KDV 16.200,00 TL 5Yıl 18.02.2026

Saat: 11:30 1.000,00 TL 8 Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 2330 Ada 2 Parsel Aşağı Mahalle Caddesi No: 88/C adresinde bulunan 25M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi 5.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 5Yıl 18.02.2026

Saat: 11:45 1.000,00 TL 9 Beykoz İlçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi 2218 Ada 743 Parsel Prof Dr Aziz Sancar Caddesi No:6A adresinde bulunan 60M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi 10.000,00 TL+KDV 18.000,00 TL 5Yıl 18.02.2026

Saat: 12:00 1.000,00 TL 10 Beykoz İlçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi 2218 Ada 743 Parsel Prof Dr Aziz Sancar Caddesi No: 6 /D adresinde bulunan 60 M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi 11.000,00 TL+KDV 19.800,00 TL 5Yıl 18.02.2026

Saat: 12:15 1.000,00 TL 11 Beykoz İlçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi 2218 Ada 743 Prof Dr Aziz Sancar Caddesi No:6 B adresinde bulunan 60 M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi 10.000,00 TL+ KDV 18.000,00 TL 5Yıl 18.02.2026

Saat: 12:30 1.000,00 TL 12 Beykoz İlçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi 2218 Ada 743 Parsel Prof Dr Aziz Sancar Caddesi No: 2 adresinde bulunan 250 M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi 25.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 5Yıl 18.02.2026

Saat: 12:45 1.000,00 TL

İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak, Nüfus Cüzdan örneği, Yerleşim Yeri Belgesi (E-devlet’ ten), Türkiye’de tebligat için adres göstermesi; Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Ortak girişim olması halinde; ortaklık sözleşmesi ile ve (a) daki esaslara göre temin edecekleri belge. İmza sirkülerinin verilmesi; Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri, Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortaklık imza sirküleri,

Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve SGK Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgeleri tevdi eden firmalar ihaleye katılabileceklerdir. Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, Belediyemize borcu yoktur (Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) belgesi, Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu, Dosya bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu, İhaleye katılacaklar, ihale şartnamesini Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 17 Şubat 2026 Tarih ve Saat: 16:00’ya kadar temin edebilirler.

#ilangovtr Basın no ILN0239129

Beykoz Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan, yukarıdaki listede Aylık Tahmini Kira Bedeli, Geçici Teminat Bedeli ve ihale tarihleri belirtilen yerlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Beykoz Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAN OLUNUR. / 0 216 444 66 61 (8465)