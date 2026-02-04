BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

|Sıra No
|İşin Adı
|Aylık Tahmini
Bedeli (TL)
|Geçici Teminat
Bedeli (TL)
|
Kira Süresi
|İhale Tarihi ve Saati
|Dosya Bedeli
(TL)
|
1
|Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 116 Ada 5 Parsel Şile Caddesi No: 8/2 adresinde bulunan 130M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi
|10.000,00 TL+KDV
|18.000,00 TL
|5 Yıl
|18.02.2026
Saat:10:00
|1.000,00 TL
|
2
|Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 116 Ada 5 Parsel Şile Caddesi No:8/3 adresinde bulunan 130M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi
|11.000,00 TL +KDV
|19.800,00 TL TL
|5 Yıl
|18.02.2026
Saat: 10:15
|1.000,00 TL
|3
|Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 116 Ada 5 Parsel Şile Caddesi No:8/A adresinde bulunan 115M² kapalı +138,50M² Açık Alan taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi
|20.000,00 TL+KDV
|36.000,00 TL
|5 Yıl
|18.02.2026
Saat: 10:30
|1.000,00 TL
|4
|Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 2316 Ada 2 Parsel Aşağı Mahalle Caddesi No: 51/B adresinde bulunan 34M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi
|6.000,00 TL+KDV
|10.800,00 TL
|5 Yıl
|18.02.2026
Saat: 10:45
|1.000,00 TL
|5
|Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 2316 Ada 2 Parsel Aşağı Mahalle Caddesi No: 51A adresinde bulunan 34M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi
|6.000,00 TL+KDV
|10.800,00 TL
|5 Yıl
|18.02.2026
Saat: 11:00
|1.000,00 TL
|6
|Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 2316 Ada 2 Parsel Yüzyıl Caddesi No: 51/4 adresinde bulunan 60M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi
|9.000,00 TL+KDV
|16.200,00 TL
|5 Yıl
|18.02.2026
Saat: 11:15
|1.000,00 TL
|7
|Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 2316 Ada 2 Parsel Yüzyıl Caddesi No: 51/5 adresinde bulunan 60M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi
|9.000,00 TL+ KDV
|16.200,00 TL
|5Yıl
|18.02.2026
Saat: 11:30
|1.000,00 TL
|8
|Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi 2330 Ada 2 Parsel Aşağı Mahalle Caddesi No: 88/C adresinde bulunan 25M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi
|5.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|5Yıl
|18.02.2026
Saat: 11:45
|1.000,00 TL
|9
|Beykoz İlçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi 2218 Ada 743 Parsel Prof Dr Aziz Sancar Caddesi No:6A adresinde bulunan 60M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi
|10.000,00 TL+KDV
|18.000,00 TL
|5Yıl
|18.02.2026
Saat: 12:00
|1.000,00 TL
|10
|Beykoz İlçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi 2218 Ada 743 Parsel Prof Dr Aziz Sancar Caddesi No: 6 /D adresinde bulunan 60 M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi
|11.000,00 TL+KDV
|19.800,00 TL
|5Yıl
|18.02.2026
Saat: 12:15
|1.000,00 TL
|11
|Beykoz İlçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi 2218 Ada 743 Prof Dr Aziz Sancar Caddesi No:6 B adresinde bulunan 60 M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi
|10.000,00 TL+ KDV
|18.000,00 TL
|5Yıl
|18.02.2026
Saat: 12:30
|1.000,00 TL
|12
|Beykoz İlçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi 2218 Ada 743 Parsel Prof Dr Aziz Sancar Caddesi No: 2 adresinde bulunan 250 M² taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi
|25.000,00 TL+KDV
|45.000,00 TL
|5Yıl
|18.02.2026
Saat: 12:45
|1.000,00 TL