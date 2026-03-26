BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

27.03.2026 00:00

İLAN

BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/797 Esas KARAR NO : 2025/250
Davacı Ortak varlık yönetim A.Ş. Tarafından davalı Sait Çelebi vs. aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali davasının sonunda; istinafın reddinin istinaf , istinaf değerlendirme kararı Sait Çelebi'ye ilanen tebliğine karar verilmiş olupiş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün geçtikten sonra tebliğ edilmiş sayılacağı onu takip eden iki haftalık yasal sürede cevap verileceği ve İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02432479
