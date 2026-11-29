2027 YILI MEDİKAL MALZEMESİ ALIMI

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2347686

1- İdarenin 1.1. Adı : ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02166000600 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.1. Tarih ve Saati : 25.12.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5

3.1. Adı : 2027 Yılı Medikal Malzemesi Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı

: 1. Kısım 11 Kalem Medikal Bakım Temizlik Ürünleri ve Bez Grubu ve 2. Kısım 11 kalem Hasta Karyolaları, Yatakları, Ortopedik ve Hareket Destek Ekipmanları alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teslimatlar idarenin Mehmet Akif mh. Necip Fazıl Kısakürek cd. No:10 Çekmeköy/İstanbul adresinde bulunan deposuna yapılacaktır. 3.4. Süresi/teslim tarihi : İdarenin sözleşme süresi içerisinde sipariş tarihinden istinaden 15 takvim günü içinde; Teknik şartnamede belirtilen özelliklerdeki ürünlerin teslimi yapılacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ

2027 Yılı Medikal Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:Teklif mektubu.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.Geçici teminat.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesiEkonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihaleninoranında fiyat avantajı uygulanacaktır.İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.İstekliler teklif ettikleri bedelin’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibarentakvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.