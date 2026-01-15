TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

HASTANEMİZ 7 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.



İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/63559

1- İdarenin 1.1. Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 1.2. Adresi : Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:10 34899 Üst Kaynarca PENDİK/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02166254545/4382 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 09.02.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI- Marmara Üniversitesi Pendik ve Eğitim Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi -Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst Kaynarca / Pendik



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : HASTANEMİZ 7 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM SARF MALZEME

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Tıbbi Sarf Depo 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yüklenici alım konusu malzemeleri teslim programına uygun olarak teslimini sağlamak için sözleşme imzalama tarihinden itibaren idaremizin yazılı siparişi doğrultusunda 7 (Yedi) takvim günü içerisinde, ilgili depoya peyderpey sipariş miktarlarının teslimatı yapılacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:



4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:



4.1.1. Teklif mektubu.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:



4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.



4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.



4.1.3. Geçici teminat.



4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.



4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: 440A Derece Paslanmaz Çelik Belgesi

Antibakteriyel Özellik

CE Belgesi

ISO 13485 ve ISO 22196 Belgesi

Kapsam Dışı Beyanı

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

Titanyum Alaşım Gösterir Belgesi

ÜTS veya TITUBB Kayıt Belgesi

Yetkili Servis Belgesi 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02382271