ESENYURT BELEDİYESİ MÜLKİYETİ VEYA TASARRUFUNDA BULUNAN MUHTELİF ALANLARDA ATM KABİNİ KONULACAK ALANLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. MADDESİ UYARINCA KAPALI TEKLİF USULÜNE GÖRE KİRALAMA İHALESİ İŞİN ADI

İŞİN MİKTARI

İŞİN SÜRESİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ-SAATİ

Esenyurt Belediyesi mülkiyeti veya tasarrufunda bulunan muhtelif alanlarda ATM kabini konulacak alanların kiraya verilmesi işi



Esenyurt Belediyesi Mülkiyeti veya Tasarrufunda Bulunan 29 farklı alanda kurulacak olan 100 adet Atm Kabin Alanı



5 (beş) Yıl

TOPLAM 100.000.000,00 TL+ KDV

YILLIK 20.000.000,00 TL + KDV



3.000.000,00 TL



03/06/2026

10:00

Yukarıda belirtilen Belediye mülkiyeti veya tasarrufunda bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Belediye Binasının 11. Katındaki Toplantı Odasında toplanılacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için; aşağıdaki belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Destek Hizmetleri Müdürlüğüne, şartnamede belirtilen saatte bir bütün halinde teslim etmesi gerekmektedir.

Gerçek Kişi İse;

Ortak Hükümler;

Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun.

Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine uygun.

Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belge.

İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 1 adet ve en az 3 (üç) yıl süreli İl veya İlçe Belediyesi Atm alanı kiralama veya işletme ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır.

İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren geriye dönük son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 20.000.000,00-TL (YirmimilyonTürklirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu)

İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ihaleye konu olan kiralama işinde en az 20.000.000,00-TL (YirmimilyonTürklirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi, bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya bankalar ile gerçekleştirilmiş olmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, Bankalar ile gerçekleştirilen kiralama işleri ilgili olarak sözleşmeler veya ihale konusu işin kiralanmasına ilişkin “kira faturaları” veya bankalar tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi ibraz edilmelidir. Kiracı iş bu belgelerden herhangi birini “belirtilen tutarı sağlamak koşulu ile” kullanabilir

SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

Belediyeye ihale ilan tarihinden sonra alınmış vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

Şartname Bedeli olan 10.000,00 TL ‘nin belediye veznesine ödendiğine dair makbuz.

Her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname.

İsteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge

Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir.

Posta ile müracaatlarda teklifin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden komisyonumuz sorumlu değildir.



Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayana veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.



İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 10.000,00 TL karşılığında satın alınabilir.



Komisyon ihale yapıp yapmamakta serbesttir.



İsteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Türkiye’de tebligat için adres beyanı.Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge.T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”Noter tasdikli imza beyannamesi.Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.Ortak girişim olarak ihaleye katılım olması halinde ortaklardan her birinin tüm şartları sağlaması gerekmektedir.İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen evrakları ihale tarihinden 1 gün önce mesai bitiminde kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.