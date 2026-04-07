İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

08.04.2026 00:00

ESAS NO: 2024/789


KARAR NO: 2026/132

Davacı Sevgi GÖK tarafından davalı İbrahim GÖK aleyhine mahkememizde açılan boşanma davası uyarınca; hüküm özetinin ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda belirtildiği üzere;

1- Davacının TMK 166/1 md uyarınca açmış olduğu davasının kabulü ile; MARDİN İli, DARGEÇİT İlçesi, SUÇATI Köyü/mah. Cilt:89, Hane:5, Bsn:11'de nüfusa kayıtlı, RAMAZAN ve MERYEM'den olma, 01/12/1982 doğumlu 35327030676 T.C kimlik numaralı davacı SEVGİ GÖK ile aynı yer nüfusunda Bsn:14 'de kayıtlı MEHMET ve ZEYNEP'ten olma 11/08/1981 doğumlu 35318030968 T.C kimlik numaralı davalı İBRAHİM GÖK'nın BOŞANMALARINA,

Karar kesinleştiğinde bir suretin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

2- Müşterek çocukların velayetlerinin davacı anneye verilmesine,

3- Davalı babanın şahsi ilişki tesisine yer olmadığına,

4- Müşterek çocuklar için aylık ayrı ayrı 5000'er TL tedbir nafakası takdiri kararın kesinleşmesine kadar aynı miktar iştirak nafakası olarak davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- 1464,00 TL harç ve suçüstü ödeneğinden karşılanan toplam 31.737,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

6- Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden 45.000,00- TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

İş bu hüküm özeti ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere iki hafta içinde istinaf yolu açıkolmak üzerine tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/04/2026

