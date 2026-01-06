İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2025 tarih ve 473 sayılı kararı kapsamında 250 adet Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı hakkının her bir plaka için ayrı ayrı gerçek kişilere 29 yıl süreyle ruhsat verilmek suretiyle işlettirilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2025 tarih ve 473 sayılı kararı kapsamında 2500 adet taksi plakasından, 250 adet Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı hakkının her bir plaka için ayrı ayrı gerçek kişilere 29 yıl süreyle ruhsat verilmek suretiyle işlettirilmesi işinin ihalesi (İhale edilecek plakalar şartname eki listede belirtilmiştir.)

İhaleye, şartname Ek-3’te belirtilen Taksi Plaka listesindeki ilk plakadan başlanacak olup, ardışık olarak her bir plakanın tek tek sırası geldikçe ihalesi yapılacaktır.

İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Kat:2 Bakırköy / İstanbul adresinden satın alınabilir ya da aynı adreste ücretsiz görülebilir. Tel: 0212 449 58 01 Fax: 0212 449 51 81

