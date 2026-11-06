İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN





AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK GAYRİMENKULLER

SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / CAD PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 34040100508 Bahçelievler Yenibosna (Zafer) Köyüm Sk.



295 6 46,08 Tam Arsa Konut Alanı (Tevhit Şartlı) 2.770.000,00 831.000,00 24/11/2026 09:00

2 34040100369 Bahçelievler Yenibosna (Hürriyet) Nergiz Sk.







8939 38,00 Tam Arsa Konut Alanı (Tevhit Şartlı) 2.326.000,00 697.800,00 24/11/2026 09:20

3 34030101125 Bağcılar Mahmutbey (100. Yıl) Veysel Karani Cd.



2327 7 46.089,74 (Arsa Yüzölçümü) 43/46089 arsa paylı A Blok 3.kat 172 nolu bağımsız bölüm Mesken (Daire) Şartnamede Belirtilmiştir. 3.200.000,00 640.000,00 24/11/2026 09:40

4 34290100390 Çatalca Kaleiçi Oymak Sk.



143 5 1.387,36 616/1387 (616,16 m²) Arsa Konut alanı 10.790.000,00 3.237.000,00 24/11/2026 10:00

5 34230108049 Şişli Meşrutiyet (19 Mayıs) Operatör Raif Bey Sk.



1905 175 749,5 (Arsa Yüzölçümü) 30/680 Arsa Paylı 3. Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken (Daire) Ticaret + Konut 11.000.000,00 2.200.000,00 24/11/2026 10:20

6 34080101204 Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Ömer Hayyam Cd.



446 14 160 (Arsa Yüzölçümü) 28/500 Arsa Paylı Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken (Daire) Konut + Ticaret 3.750.000,00 750.000,00 24/11/2026 10:40

7 34080100233 Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Ömer Hayyam Cd.



446 14 160 (Arsa Yüzölçümü) 38/500 Arsa Paylı 2. Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken (Daire) Konut + Ticaret 5.000.000,00 1.000.000,00 24/11/2026 11:00

8 34080101203 Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Ömer Hayyam Cd.



446 14 160 (Arsa Yüzölçümü) 15/500 Arsa Paylı Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken (Daire) Konut + Ticaret 2.800.000,00 560.000,00 24/11/2026 11:20

AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK GAYRİMENKUL

SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) KİRA SÜRESİ CİNSİ/KULLANIM ŞEKLİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) KULLANIM AMACI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

9 34070100519 Beşiktaş Rumelihisarı (Akat) Nisbetiye Cad.



2013 177 Bahçeli Kargir Apartman İçerisinde 270/8100 Arsa Paylı 5. Kat 21 Nolu Bağımsız Bölüm (151,56 Net Kullanım Alanı) 3 (Üç) Yıl Daire 384.000,00 76.800,00 Taşınmaz boş daire olup mevcut fiziki durumu eski, kullanıma uygun olmayan, tadilat gerektirmekte ayrıca 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/182 Esas sayılı dosyası üzerinden devam eden tapu iptal ve tescil davası uyarınca tapu kaydında yer alan ihtiyati tedbir şerhi, Hazine aleyhine açılmış olan tapu iptal ve tescil davasının hukuki durumu göz önünde bulundurularak mesken kullanmak üzere 3 (yıl) süre ile kiraya verilmesi 24/11/2026 11:40

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satış ve kiraya çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü AvrupaYakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ahmediye Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No:76 - 78 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, zemin kat İhale Salonunda yapılacaktır.





2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermeleri gereken belgeler





a) Geçici Teminat Belgesi; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:

1) Tedavüldeki Türk Parası,

2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

Teminat mektuplarının ise (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.





(b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini;





Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi;





Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;





Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesinin noter tastikli ortak girişim beyanamesiyle birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.















3-İhaleye katılacak isteklilerin, geçici teminat bedellerini tedavüldeki Türk Parası ile nakit olarak yatırmak istemeleri halinde; ilgili tutarı İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırmaları gerekmektedir. Bu işlem karşılığında düzenlenen Geçici Teminata ilişkin Alındı Belgesinin istenilen diğer belgelerle birlikte İhale Komisyon Başkanlığına (İhale Servisine) ihale saatinden önce teslim edilmesi gerekmektedir.





Geçici teminat bedelinin banka aracılığıyla EFT/Havale/Fast yoluyla yatırılmak istenilmesi halinde ise; geçici teminat bedelinin ihale tarihinden en az 2 (iki) gün önce, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlık Müdürlüğüne ait TR 8900 0100 0889 0000 1000 5069 numaralı İBAN hesabına yatırılması (açıklama kısmına ihalesine katılmak istenilen taşınmazın "Taşınmaz Numarası" ile "Geçici Teminat Bedeli" ibaresi muhakkak suretle yazılmalıdır. Ayrıca birden fazla taşınmaz için ihaleye katılım sağlanmak istenilmesi halinde her bir taşınmaz için geçici teminat bedelinin ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir.) ve yapılan EFT/Havale/Fast işleminin ardından, işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne müracaat edilerek yatırılan bedelin geçici teminatlar hesabına alındığına dair İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden temin edilecek Geçici Teminat Alındısı/Muhasebe İşlem Fişi ile banka dekontunun istenilen diğer belgelerle birlikte İhale Komisyon Başkanlığına (İhale Servisine) ihale saatinden önce teslim edilmesi gerekmektedir.





4-Taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış Bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir. Kira Bedellerinin taksitle ödenmek istenmesi durumunda ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.





5-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.





6- Satışı yapılacak taşınmazlar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.





7- Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.





8-Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.



