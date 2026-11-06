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İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

09.11.2026 00:00

İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
 
AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK GAYRİMENKULLER  
SIRA NO
DOSYA  NO  
İLÇESİ
MAHALLE 
SOKAK / CAD
PAFTA
ADA NO 
PARSEL NO 
YÜZÖLÇÜM (m²)
HAZİNE HİSSESİ (m²)
CİNSİ
İMAR DURUMU
TAHMİNİ  BEDEL (TL)
GEÇİCİ  TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
34040100508
Bahçelievler
Yenibosna (Zafer)
Köyüm Sk.
 
295
6
46,08
Tam
Arsa
Konut Alanı (Tevhit Şartlı)
2.770.000,00
831.000,00
24/11/2026
09:00
2
34040100369
Bahçelievler
Yenibosna (Hürriyet)
Nergiz Sk.
 
 
8939
38,00
Tam
Arsa
 Konut Alanı (Tevhit Şartlı) 
2.326.000,00
697.800,00
24/11/2026
09:20
3
34030101125
Bağcılar
Mahmutbey (100. Yıl)
Veysel Karani Cd.
 
2327
7
46.089,74 (Arsa Yüzölçümü)
43/46089 arsa paylı A Blok 3.kat 172 nolu bağımsız bölüm
Mesken (Daire)
 Şartnamede Belirtilmiştir. 
3.200.000,00
640.000,00
24/11/2026
09:40
4
34290100390
Çatalca
Kaleiçi
Oymak Sk.
 
143
5
1.387,36
616/1387 (616,16 m²)
Arsa
 Konut alanı 
10.790.000,00
3.237.000,00
24/11/2026
10:00
5
34230108049
Şişli
Meşrutiyet (19 Mayıs)
Operatör Raif Bey Sk.
 
1905
175
749,5 (Arsa Yüzölçümü)
30/680 Arsa Paylı 3. Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm
Mesken (Daire)
 Ticaret + Konut 
11.000.000,00
2.200.000,00
24/11/2026
10:20
6
34080101204
Beyoğlu
Kalyoncu Kulluğu
Ömer Hayyam Cd.
 
446
14
160 (Arsa Yüzölçümü)
28/500 Arsa Paylı Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm
Mesken (Daire)
 Konut + Ticaret 
3.750.000,00
750.000,00
24/11/2026
10:40
7
34080100233
Beyoğlu
Kalyoncu Kulluğu
Ömer Hayyam Cd.
 
446
14
160 (Arsa Yüzölçümü)
38/500 Arsa Paylı 2. Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm
Mesken (Daire)
 Konut + Ticaret 
5.000.000,00
1.000.000,00
24/11/2026
11:00
8
34080101203
Beyoğlu
Kalyoncu Kulluğu
Ömer Hayyam Cd.
 
446
14
160 (Arsa Yüzölçümü)
15/500 Arsa Paylı Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm
Mesken (Daire)
 Konut + Ticaret 
2.800.000,00
560.000,00
24/11/2026
11:20
AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK GAYRİMENKUL
SIRA NO
DOSYA  NO  
İLÇESİ
MAHALLE 
SOKAK / MEVKİİ
PAFTA
ADA NO 
PARSEL NO 
KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2)
KİRA SÜRESİ
CİNSİ/KULLANIM ŞEKLİ
İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)
GEÇİCİ  TEMİNAT (TL)
KULLANIM AMACI
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
9
34070100519
Beşiktaş
Rumelihisarı (Akat)
Nisbetiye Cad.
 
2013
177
Bahçeli Kargir Apartman İçerisinde 270/8100 Arsa Paylı 5. Kat 21 Nolu Bağımsız Bölüm (151,56 Net Kullanım Alanı)
3 (Üç) Yıl
Daire
                   384.000,00
76.800,00
Taşınmaz boş daire olup mevcut fiziki durumu eski, kullanıma uygun olmayan, tadilat gerektirmekte ayrıca 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/182 Esas sayılı dosyası üzerinden devam eden tapu iptal ve tescil davası uyarınca tapu kaydında yer alan ihtiyati tedbir şerhi, Hazine aleyhine açılmış olan tapu iptal ve tescil davasının hukuki durumu göz önünde bulundurularak mesken kullanmak üzere 3 (yıl) süre ile kiraya verilmesi
24/11/2026
11:40
1-  Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satış ve kiraya çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü AvrupaYakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ahmediye Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No:76 - 78 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, zemin kat İhale Salonunda yapılacaktır.


2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermeleri gereken belgeler


 a) Geçici Teminat Belgesi; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
 1) Tedavüldeki Türk Parası,
 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
Teminat mektuplarının ise  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.


(b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini; 


Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi  ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi;


Kamu tüzel kişilerinin  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;


Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesinin noter tastikli ortak girişim beyanamesiyle birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.






3-İhaleye katılacak isteklilerin, geçici teminat bedellerini tedavüldeki Türk Parası ile nakit olarak yatırmak istemeleri halinde; ilgili tutarı İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine  başvurmak suretiyle yatırmaları gerekmektedir. Bu işlem karşılığında düzenlenen Geçici Teminata ilişkin Alındı Belgesinin istenilen diğer belgelerle birlikte İhale Komisyon Başkanlığına (İhale Servisine) ihale saatinden önce teslim edilmesi gerekmektedir.


Geçici teminat bedelinin  banka aracılığıyla EFT/Havale/Fast yoluyla yatırılmak istenilmesi halinde ise;  geçici teminat bedelinin ihale tarihinden en az 2 (iki) gün önce,  T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlık Müdürlüğüne ait  TR 8900 0100 0889 0000 1000 5069  numaralı İBAN hesabına yatırılması  (açıklama kısmına ihalesine katılmak istenilen taşınmazın "Taşınmaz Numarası" ile "Geçici Teminat Bedeli" ibaresi muhakkak suretle yazılmalıdır. Ayrıca birden fazla taşınmaz için ihaleye katılım sağlanmak istenilmesi halinde her bir taşınmaz için geçici teminat bedelinin ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir.) ve yapılan EFT/Havale/Fast işleminin ardından, işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne müracaat edilerek yatırılan bedelin geçici teminatlar hesabına alındığına dair İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden temin edilecek Geçici Teminat Alındısı/Muhasebe İşlem Fişi ile banka dekontunun istenilen diğer belgelerle birlikte İhale Komisyon Başkanlığına (İhale Servisine) ihale saatinden önce teslim edilmesi gerekmektedir.


4-Taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde  satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış Bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.   Kira Bedellerinin taksitle ödenmek istenmesi durumunda ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.


5-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.  


6- Satışı yapılacak taşınmazlar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.


7- Satışı yapılan taşınmaz  KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 


8-Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.


9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. 


#ilangovtr Basın no ILN02588042
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