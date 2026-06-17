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İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

18.06.2026 00:00
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
İhbarnamenin Numarası Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan Adres Verginin Türü Cezanın Türü Vergilendirme Dönemi Vergi Tutarı Ceza Tutarı
2025040413JEu0000007 8360918087 TEKSENLER METAL PİRİNÇ BAKIR ALAŞIMLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERKEZ MAH. ALİ RUHİ BOZKIR SK. ÇIMEN APT Kapı No:39 A Daire No: GÜNGÖREN - İSTANBUL KV Vergi Ziyaı Cezası 202201202212 931.160,16 2.793.480,48
2025040413JEu0000008 8360918087 TEKSENLER METAL PİRİNÇ BAKIR ALAŞIMLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERKEZ MAH. ALİ RUHİ BOZKIR SK. ÇIMEN APT Kapı No:39 A Daire No: GÜNGÖREN - İSTANBUL KDV Vergi Ziyaı Cezası 202211202211 279.505,08 838.515,24
2025040413JEu0000009 8360918087 TEKSENLER METAL PİRİNÇ BAKIR ALAŞIMLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERKEZ MAH. ALİ RUHİ BOZKIR SK. ÇIMEN APT Kapı No:39 A Daire No: GÜNGÖREN - İSTANBUL KDV Vergi Ziyaı Cezası 202212202212 386.120,27 1.158.360,81
2025040413JEu0000010 8360918087 TEKSENLER METAL PİRİNÇ BAKIR ALAŞIMLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERKEZ MAH. ALİ RUHİ BOZKIR SK. ÇIMEN APT Kapı No:39 A Daire No: GÜNGÖREN - İSTANBUL KGV Vergi Ziyaı Cezası 202210202212 931.160,15 2.793.480,45
Güngören Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müraacatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02490730
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