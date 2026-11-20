ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi,
Şikayet Üzerine Kamu İhale Kurulu Kararı ile İptal
iptal edilmiştir.
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/1777719
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
|1.2. Adresi
|:
|ZUHURATBABA MAH. DR. REMZİ KAZ BAKIRKÖY/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02125880035
|2- İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı
|2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|21.09.2026 - 5703
|2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
|:
|Tünaydın, www.mynet.com - 19.09.2026
|3- İhale İptal Tarihi
|:
|19.11.2026