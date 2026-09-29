|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/1755746
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
|1.2. Adresi
|:
|Merkez Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 6. Sokak BAĞCILAR BAĞCILAR/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02124404000
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|19.10.2026 - 10:30
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi/ Merkez Mh. Dr. Sadık Ahmet Caddesi Bağcılar/İSTANBUL
|3.1. Adı
|:
|HASTANE GENELİ 2 KISIM 9 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
|2 KISIM 9 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mh.Dr. Sadık Ahmet Caddesi Bağcılar/ İSTANBUL / Taşınır Mal Birimi Deposuna Kaydı Yapıldıktan Sonra Hastanemiz ve/veya Hastanemize Bağlı Bulunan Birimleri
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasından itibaren taşınır mal biriminin yazılı siparişi üzerine 10 (on) iş günü içerisinde Muayene Kabul Birimine peyder pey teslim edilecektir. 10 (on) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır.
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren işe başlanır.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:
|Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Satış Merkezi Yetki Belgesi
|4.3.2. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
|Ürün Takip Sistemi Kayıt Beyanı
Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Kayıt Bilgileri
|4.3.3. Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:
|Numune Değerlendirmesi
Numune Etiketleri
Numune İade Talepleri
Numune İadeleri
Numuneler Teslim Formu
Süresi İçerisinde Teslim Edilmeyen Numuneler
Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi Beyanı
Yetersiz Görülmesi Halinde Tekrar Numune İstenilmesi
|4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.