İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Satış Merkezi Yetki Belgesi 4.3.2. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Ürün Takip Sistemi Kayıt Beyanı

Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Kayıt Bilgileri 4.3.3. Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Numune Değerlendirmesi

Numune Etiketleri

Numune İade Talepleri

Numune İadeleri

Numuneler Teslim Formu

Süresi İçerisinde Teslim Edilmeyen Numuneler

Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi Beyanı

Yetersiz Görülmesi Halinde Tekrar Numune İstenilmesi 4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.Geçici teminat.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesiEkonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.