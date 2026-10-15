2027 YILI MEKANİK GRUP CİHAZLAR İÇİN PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İHALESİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1973598

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : Elmalikent mahallesi Ademyavuz ÜMRANİYE/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02166321818 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.1. Tarih ve Saati : 26.11.2026 - 14:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL

3.1. Adı : 2027 Yılı Mekanik Grup Cihazlar için Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İhalesi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem -2027 Yılı Mekanik Grup Cihazlar için Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İhalesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Belge 1

Fiyat Bileşenleri

Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Hijyenik Klima Santralı, Klima Santralı, Vantilatör, Aspiratör, Elektronik Değişken Debili Hava Ayar Damperleri, Dikey Milli

Çift Emişli Santrifüj Pompalara Ait Yangın Söndürme Hidroforlar, Mekanik Otomasyon

Sistemi, Ref/A Aksiyal Fanlı Evaporatif Su Soğutma Kulesi, Kazan, Brülör, Plakalı Eşanjör,

Akümülatör Tankı, Yoğuşmalı Kombi Kazan, Pentaır Fleck Valf Su Yumuşatma Cihazı,

Güneş Enerji Su Isıtma Sistemi, Soğuk Hava Deposu, Merkezi Oksijen Ve Azot Protoksıt

Santralı, Yoğun Bakım, Ameliyathane Salonları ve Hasta Yatak Oda Hasta Başı Ünitesi

Medikal Gaz Sistemi, Medikal Gaz Kat Kontrol Pano Ve Pnömotik Tüp Taşıma Sistemi

İşlerinin Tamamını Kapsayan ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş

deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

Benzer İş Bitirme Belgelerini İhale Teklif Dosyasında Sunulacak ve Benzer İş Olarak Kabul

Edilecektir.

2027 Yılı Mekanik Grup Cihazlar için Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:Teklif mektubu.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.Geçici teminat.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesiEkonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.