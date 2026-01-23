AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR





Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü 2026 Yılı Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/118102

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü - Fatih Ormanı Kampüsü Maslak - Sarıyer / İSTANBUL PK.34398 SARIYER/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02122627709 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 03.02.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:267 Sarıyer / İSTANBUL



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü 2026 Yılı Akaryakıt Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 25.000 litre Motorin ve 2.000 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Akaryakıt Mal Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İsteklinin, Otomatik Yakıt Alma Sistemli ya da kart ya da benzeri sistemli akaryakıt istasyon ya da istasyonları ile isteklinin bağlı bulunduğu Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşuna ait tüm akaryakıt istasyonları pompalarından idarece belirlenen araçların depolarına. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihte başlayıp 31.12.2026 tarihine kadar, günlük dönemler halinde sürekli olarak, idarece belirlenen araçlara ihtiyaç duyulduğu anda kısmi teslimat yapılacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihtir.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:



4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:



4.1.1. Teklif mektubu.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:



4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.



4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.



4.1.3. Geçici teminat.



4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.



4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi İse;

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02387851