KALİBRASYON, TAMİR VE ONARIM HİZMETİ ALIMI

KALİBRASYON, TAMİR VE ONARIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.



İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/2019859

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ - ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Büyükçekmece Yerleşkesi Alkent 2000 Mahallesi Yiğittürk Caddesi No:5, 34500 Büyükçekmece/İstanbul BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02126219781 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/





2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 11.12.2025 - 12:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/ Cerrahpaşa Tıp fakültesi Prefabrik H Blok 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul





3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : KALİBRASYON, TAMİR VE ONARIM HİZMETİ ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : KALİBRASYON, TAMİR VE ONARIM HİZMETİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İ.Ü.C. ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVARLARINA 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2026, işin bitiş tarihi 31.12.2026 3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2026





4- Katılım ve yeterlik kriterleri:



4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:



4.1.1. Teklif mektubu.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:



4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.



4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.



4.1.3. Geçici teminat.



4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: ISO 9001 BELGESİ

TS EN ISO/IEC 17025:2005 KALİBRASYON LABORATUVARI YETERLİLİĞİ BELGESİ 4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler: Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler: 4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: TEMSİLCİLİK VEYA YETKİLİ SERVİS BELGESİ

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80



Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.









