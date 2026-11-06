İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜNDEN

AVCILAR, BÜYÜKÇEKMECE VE CERRAHPAŞA YERLEŞKELERİNDE ALAN KİRALAMA İHALELERİ İLANI

MADDE 1- İHALE KONUSU İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1-Aşağıdaki Tablo'da taşınmaz bilgileri belirtilen alanlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi, Açık Teklif Usulü yöntemiyle ve her biri ayrı olmak üzere; ''Avcılar Yerleşkesi Kafeterya Alanı Kiralama İşi'', ''Büyükçekmece Yerleşkesi Kafeterya Alanı Kiralama İşi'' ve ''Cerrahpaşa Yerleşkesi Kafeterya Alanı Kiralama İşi'' için kiraya verilecektir. İhaleler; 17.11.2026 tarihinde, aşağıdaki tabloda belirtilen saatler ve muhammen bedeller üzerinden, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi, Üniversite Mah. Üniversite Cad. No:7 Avcılar / İSTANBUL adresinde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Yeni İdari Birimler Binası (B Blok), 1. Kat, Seminer Salonunda yapılacaktır.

SIRA NO TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA NO / PARSEL NO İŞİN NİTELİĞİ/ SÜRESİ/YERİ VE SINIRI GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ÜÇ YILLIK TAHMİN EDİLEN KİRA BEDELİ İLK YIL TAHMİN EDİLEN KİRA BEDELİ AYLIK TAHMİN EDİLEN KİRA BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Büyükçekmece/İSTANBUL

(İÜC Büyükçekmece Yerleşkesi) 226/4 - Büyükçekmece Yerleşkesi

Kafeterya Alanı Kiralama İşi.

- 3 (üç) yıl süreli.

- İÜC Büyükçekmece Yerleşkesi

500,00 m² alan. 432.000,00 ₺ 14.400.000,00 ₺ 4.800.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ 17.11.2026 09.30

2 Fatih/İSTANBUL

(İÜC Cerrahpaşa Yerleşkesi) 2116/182 - Cerrahpaşa Yerleşkesi Kafeterya Alanı Kiralama İşi.

- 3 (üç) yıl süreli.

- İÜC Cerrahpaşa Yerleşkesi 100,00 m² alan. 86.400,00 ₺ 2.880.000,00 ₺ 960.000,00 ₺ 80.000,00 ₺ 17.11.2026 10.00

3

Avcılar/İSTANBUL

(İÜC Avcılar Yerleşkesi)

0/23802 - Avcılar Yerleşkesi Kafeterya Alanı Kiralama İşi.

- 3 (üç) yıl süreli.

- İÜC Avcılar Yerleşkesi 550,00 m²

alan. 475.200,00 ₺ 15.840.000,00 ₺ 5.280.000,00 ₺ 440.000,00 ₺ 17.11.2026 10.30

MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1- İhalenin yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Yeni İdari Birimler Binası (B Blok), 1. Kat, Seminer Salonu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi, Üniversite Mah. Üniversite Cad. No:7 Avcılar/İSTANBUL

2.2- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2.1- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Üniversite Mah. Üniversite Cad. No: 7 Avcılar / İSTANBUL adresindeki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıdır. İhale dokümanı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından 17.11.2026 tarihi saat 09.00'a kadar satın alınabilecek olup ihale teklif dosyası, ihale saatine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

2.2.2- İdarenin adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, Avcılar Yerleşkesi, Üniversite Mah. Üniversite Cad. No:7 Avcılar / İSTANBUL

2.2.3- İdarenin telefon ve faks numarası : 2124040300 (Dahili: 12613) - 2124040701

2.2.4- İdarenin elektronik posta adresi : imidtasinmaz@iuc.edu.tr

2.3- İhale dokümanının satış bedeli: 5.000,00 TL (Beşbin) dir.

2.4- İstekliler, ihale dokümanının 5.000,00 TL (Beşbin) satış bedelini, İ.Ü.C. Strateji Geliştirme Daire Bşk., Türkiye Halk Bankası A.Ş. Cerrahpaşa İstanbul Şubesi TR97 0001 2001 5300 0004 0000 04 IBAN numaralı hesabına yatıracaklardır.

MADDE 3- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE ŞARTLAR

İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklif zarfı içerisinde İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

3.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ihale ilanı veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

3.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

3.2- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

3.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.3- Geçici teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ncı maddesindeki;

3.3.1- Tedavüldeki Türk Parası ise; isteklinin vergi kimlik numarası ve hangi ihaleye ait olduğu belirtilerek, 469 096 98 23 vergi kimlik numaralı İ.Ü.C. Strateji Geliştirme Daire Bşk., Türkiye Halk Bankası A.Ş. Cerrahpaşa İstanbul Şubesi TR97 0001 2001 5300 0004 0000 04 IBAN numaralı hesabına yapılan geçici teminat ödemesinin banka dekontu,

3.3.2- Diğer şartlarda ise belirtilen değerli kâğıtları teklif zarfı içerisinde;

3.4- Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,

3.5- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,

3.6- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların veya ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

3.7- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi,

3.8- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’den ya da SGK’nin internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi",

3.9- İhaleye ait istekli tarafından satın alınan ve yine istekli tarafından her sayfası imzalanan sözleşme tasarısı ve eki şartname,

3.10- İsteklinin, ilk ihale ilan tarihi itibarıyla güncel ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahip olması ve bu belgeleri,

3.11- İsteklinin, ilk ihale ilan tarihi itibarıyla Türk Marka ve Patent Kurumu nezdinde tescili yapılmış kafeterya hizmetleri alanında ulusal veya uluslararası düzeyde bilinirliği olan ve Türkiye’de en az son 3 (üç) yıldır faaliyet gösteren markanın sahibi veya lisanslı kullanıcısı (Franchising dahil) olduğuna dair lisans anlaşmalarının ve işyeri faaliyet belgelerinin noter onaylı suretleri.

MADDE 4- DİĞER ŞARTLAR

4.1- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

4.3- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda 2886 sayılı Kanun ve şartname hükümleri geçerlidir.

4.4- İstekli, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

4.5- İş ortaklığı veya ortak girişim olarak ihalelere katılım sağlanamaz, teklif verilemez.

4.6- İhaleler, her bir yerleşke için ayrı ayrı olup tekliflere ait ihale dosyaları ayrı ayrı verilecektir.

