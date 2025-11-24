  1. ANASAYFA
  2. RESMİ İLANLAR

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

25.11.2025 00:00

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
NO VERGİ NUMARASI TC no MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA UNVANI ADRESİ VERGİNİN DÖNEMİ VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN MİKTARI
4050497692 50758066872 AŞKIN GÖKSU PİYALEPAŞA MAH. SIRAÇ SK. NO: 16 A İÇ KAPI NO: BEYOĞLU/İSTANBUL 10/2020-12/2020 0032 3080 63.212,28 189.636,84
4050497692 50758066872 AŞKIN GÖKSU PİYALEPAŞA MAH. SIRAÇ SK. NO: 16 A İÇ KAPI NO: BEYOĞLU/İSTANBUL 01/2020-12/2020 0032 3080 195.792,66 587.377,98
3331829622 99254892042 AKRAM ABDALLA ELWERFELLİ HACIAHMET MAH. YAHYA KÖPRÜSÜ SK. 1/81 BEYOĞLU/İSTANBUL 01/2020-12/2020 0010 3080 191.015,01 191.015,01
3331829623 99254892043 AKRAM ABDALLA ELWERFELLİ HACIAHMET MAH. YAHYA KÖPRÜSÜ SK. 1/81 BEYOĞLU/İSTANBUL 01/2020-12/2020 .... 3074 .... 102.453,50
3331829624 99254892044 AKRAM ABDALLA ELWERFELLİ HACIAHMET MAH. YAHYA KÖPRÜSÜ SK. 1/81 BEYOĞLU/İSTANBUL 04/2020-06/2020 0033 3080 89.383,88 89.383,88
3331829625 99254892045 AKRAM ABDALLA ELWERFELLİ HACIAHMET MAH. YAHYA KÖPRÜSÜ SK. 1/81 BEYOĞLU/İSTANBUL 07/2020-09/2020 0033 3080 36.513,40 36.513,40
3331829626 99254892046 AKRAM ABDALLA ELWERFELLİ HACIAHMET MAH. YAHYA KÖPRÜSÜ SK. 1/81 BEYOĞLU/İSTANBUL 10/2020-12/2020 0033 3080 65.117,73 65.117,73
3331829628 99254892048 AKRAM ABDALLA ELWERFELLİ HACIAHMET MAH. YAHYA KÖPRÜSÜ SK. 1/81 BEYOĞLU/İSTANBUL 06/2020-06/2020 0015 3080 51.116,23 51.116,23
3331829633 99254892053 AKRAM ABDALLA ELWERFELLİ HACIAHMET MAH. YAHYA KÖPRÜSÜ SK. 1/81 BEYOĞLU/İSTANBUL 11/2020-11/2020 0015 3080 28.215,06 28.215,06
Kasımpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup, yukarıda adı soyadı,ünvanı yazılı olanlar adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’un 103 ve 106’ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müraacatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir (1) ayın sonunda müraacatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02341938
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.