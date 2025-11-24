İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Kasımpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup, yukarıda adı soyadı,ünvanı yazılı olanlar adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’un 103 ve 106’ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müraacatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir (1) ayın sonunda müraacatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.