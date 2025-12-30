FRİGORİFİK TİCARİ ARAÇ ALIMI



Frigorifik Ticari Araç Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.



İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:



İhale Kayıt Numarası (İKN): 2025/2421714



1- İdarenin



1.1. Adı: İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



1.2. Adresi: Dereağzı Mahallesi Denizyolu Cad. No:28 Gürpınar Su Ürünleri Hali / Beylikdüzü-İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL



1.3. Telefon numarası: 02128676437



1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin



2.1. Tarih ve Saati: 15.01.2026 - 11:00



2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: İSYÖN A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Odası



3- İhale konusu mal alımının



3.1. Adı: Frigorifik Ticari Araç Alımı



3.2. Niteliği, türü ve miktarı: 1 (Bir) Adet



Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.



3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer: İSYÖN İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. Genel Müdürlük



3.4. Süresi/teslim tarihi : sözleşmeye müteakip (izleyen) 21 gün



3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonraki gün işe başlanacaktır



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:



4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:



4.1.1. Teklif mektubu.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:



4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.



4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.



4.1.3. Geçici teminat.



4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.



4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi



4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler



Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.



4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:



Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.



4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanmasına ilişkin belge:



Soğutucu Kabin İmzalat Garanti Belgesi



Soğutucu Ünite Sistem Garanti Belgesi



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

