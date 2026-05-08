HİBRİT GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ALIMI VE KURULUMU İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Kadıköy Moda İdea Hibrit Güneş Enerji Santrali Alımı ve Kurulumu İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/810589

1- İdarenin 1.1. Adı : KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : HASANPAŞA MAH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:2 KADIKÖY /İSTANBUL KADIKÖY/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02165425000 / 1537 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 10.06.2026 - 14:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyon Odası (Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy/İSTANBUL)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Kadıköy Moda İdea Hibrit Güneş Enerji Santrali Alımı ve Kurulumu İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Moda İdea hizmet binasının çatısına, 5 araçlık otopark üzerine (Carport imalatı ile) ve güney cephesine dikey olarak konumlandırılacak güneş panelleriyle 80-100 kWp dc, güce sahip fotovoltaik güneş enerji santrali (GES) ile üretilen enerjinin Lityum akülerde depolanarak dağıtım şebekesine bağlantısı yapılacaktır (Hibrit GES).

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, Küçükmoda Burnu Sok. No: 4 adresinde bulunan (3389 Ada 1 parsel) bulunan Moda İdea hizmet binası 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 30 gün içerisinde işe başlanacaktır. 6 ay içerisinde iş bitirilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 30 gün içerisinde işe başlanacaktır

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanmasına ilişkin belge: Sistem Bileşenlerinin Datasheetleri

Teknik Broşür 4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Katalog 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.









