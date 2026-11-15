KÜÇÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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İSTANBUL DEFTERDARLIĞIAşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Küçükçekmece Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|5480525785
|MOHAMMED FARHAD KHALEEL KHALEEL
|ŞEHREMİNİ MAH. İSKENDERAĞA CAMİİ SK. SÜNDÜS APT. Kapı No:27 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL
|201801201812
|0010
|0010
|2024121266M960000863
|2024121214M9J0000012
|485.154,31
|0,00
|0,00
|485.154,31
|5480525785
|MOHAMMED FARHAD KHALEEL KHALEEL
|ŞEHREMİNİ MAH. İSKENDERAĞA CAMİİ SK. SÜNDÜS APT. Kapı No:27 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL
|201801201812
|0010
|3080
|2024121266M960000863
|2024121214M9J0000012
|0,00
|0,00
|485.154,31
|485.154,31
|5480525785
|MOHAMMED FARHAD KHALEEL KHALEEL
|ŞEHREMİNİ MAH. İSKENDERAĞA CAMİİ SK. SÜNDÜS APT. Kapı No:27 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL
|201807201809
|0033
|3080
|2024121266M960000863
|2024121214M9J0000009
|0,00
|0,00
|326.099,14
|326.099,14
|4100772776
|GÜL GÖRSOY
|GÜZELYURT MAH. 5791 SK. MANISLOF Kapı No:15 Daire No:13 Tel: YUNUSEMRE MANİSA
|202001202012
|0010
|0010
|2024042666M950000002
|2024042614M9I0000058
|263.610,02
|0,00
|0,00
|263.610,02
|8260430596
|ALİ TAŞAN
|YAVUZ SELİM MAH. ŞEHİT MEHMET KARTAL CAD. Kapı No:155/2 Daire No:YOK Tel: GEBZE KOCAELİ
|201601201601
|0015
|3080
|2025111966M990000004
|2025111914M9M0000086
|0,00
|0,00
|240.645,66
|240.645,66
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201501201512
|0010
|3080
|2021062266M940000411
|2021031614M9H0000399
|0,00
|0,00
|237.725,24
|237.725,24
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201504201506
|0003
|3080
|2022101366M940000335
|2022091414M9H0000998
|0,00
|0,00
|226.379,16
|226.379,16
|5480525785
|MOHAMMED FARHAD KHALEEL KHALEEL
|ŞEHREMİNİ MAH. İSKENDERAĞA CAMİİ SK. SÜNDÜS APT. Kapı No:27 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL
|201801201812
|0010
|1084
|2024121266M960000863
|2024121214M9J0000012
|224.626,45
|0,00
|0,00
|224.626,45
|0010993837
|JORGEN AARSLEV
|cumhuriyet mah aşıkveysel cad Kapı No:11 Daire No:9 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201610201610
|0015
|3080
|2024051766M910000006
|2024051714M9E0000045
|0,00
|0,00
|186.213,60
|186.213,60
|5481859919
|MUHAMMAD KALEEM KHAN
|GÜLTEPE MAH. GİRNE SK. Kapı No:29/2 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|202101202112
|9237
|9237
|2024041666M960000172
|2024041614M9J0000001
|169.535,45
|0,00
|0,00
|169.535,45
|0490613274
|AYAD NAWZAD PIRBAL ALBAQAL
|ŞEHREMİNİ MAH. AHMET VEFİKPAŞA CAD. MURAT APT Kapı No:70 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL
|201801201812
|0010
|0010
|2024121266M910000987
|2024121214M9E0000012
|145.546,29
|0,00
|0,00
|145.546,29
|0490613274
|AYAD NAWZAD PIRBAL ALBAQAL
|ŞEHREMİNİ MAH. AHMET VEFİKPAŞA CAD. MURAT APT Kapı No:70 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL
|201801201812
|0010
|3080
|2024121266M910000987
|2024121214M9E0000012
|0,00
|0,00
|145.546,29
|145.546,29
|5480525785
|MOHAMMED FARHAD KHALEEL KHALEEL
|ŞEHREMİNİ MAH. İSKENDERAĞA CAMİİ SK. SÜNDÜS APT. Kapı No:27 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL
|201804201806
|0033
|3080
|2024121266M960000863
|2024121214M9J0000010
|0,00
|0,00
|142.901,96
|142.901,96
|0090467898
|YAŞAR AĞGÜL
|ALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201701201701
|0015
|3080
|2023090666M910000006
|2023090614M9E0000057
|0,00
|0,00
|131.438,21
|131.438,21
|0090467898
|YAŞAR AĞGÜL
|ALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201702201702
|0015
|3080
|2023090666M910000006
|2023090614M9E0000056
|0,00
|0,00
|128.541,06
|128.541,06
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201501201503
|0033
|3080
|2021062266M940000411
|2021031614M9H0000394
|0,00
|0,00
|128.195,73
|128.195,73
|4100772776
|GÜL GÖRSOY
|GÜZELYURT MAH. 5791 SK. MANISLOF Kapı No:15 Daire No:13 Tel: YUNUSEMRE MANİSA
|202101202112
|4520
|4520
|2024042666M950000002
|2024042614M9I0000046
|122.200,04
|0,00
|0,00
|122.200,04
|2540284385
|OĞUZHAN ÇİFCİBAŞI
|KARTALTEPE MAH. ALEMDARLAR SK. ÖMER ZELAN APT Kapı No:12 Daire No:14 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201810201812
|0003
|3080
|2026091266M930000001
|2026091214M9G0000015
|0,00
|0,00
|113.018,82
|113.018,82
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201501201512
|0010
|3080
|2022021566M940000416
|2022011914M9H0002457
|0,00
|0,00
|108.837,90
|108.837,90
|4860196783
|ABDULHAMİT KADİROĞLU
|TURGUT ÖZAL MAH. 54. SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|202001202012
|0010
|0010
|2026092266M950000003
|2026092214M9I0000050
|105.592,65
|0,00
|0,00
|105.592,65
|0490613274
|AYAD NAWZAD PIRBAL ALBAQAL
|ŞEHREMİNİ MAH. AHMET VEFİKPAŞA CAD. MURAT APT Kapı No:70 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL
|201807201809
|0033
|3080
|2024121266M910000987
|2024121214M9E0000009
|0,00
|0,00
|97.829,74
|97.829,74
|8260430596
|ALİ TAŞAN
|YAVUZ SELİM MAH. ŞEHİT MEHMET KARTAL CAD. Kapı No:155/2 Daire No:YOK Tel: GEBZE KOCAELİ
|201601201601
|0015
|1084
|2025111966M990000004
|2025111914M9M0000086
|80.937,16
|0,00
|0,00
|80.937,16
|8260430596
|ALİ TAŞAN
|YAVUZ SELİM MAH. ŞEHİT MEHMET KARTAL CAD. Kapı No:155/2 Daire No:YOK Tel: GEBZE KOCAELİ
|201601201601
|0015
|0015
|2025111966M990000004
|2025111914M9M0000086
|80.215,22
|0,00
|0,00
|80.215,22
|5920236635
|MÜSLÜM KUNIR
|19 MAYIS MAH. ÜNSAL SK. SEYMEN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201609201609
|0015
|3080
|2026100766M960000002
|2026100714M9J0000018
|0,00
|0,00
|76.254,69
|76.254,69
|2540284385
|OĞUZHAN ÇİFCİBAŞI
|KARTALTEPE MAH. ALEMDARLAR SK. ÖMER ZELAN APT Kapı No:12 Daire No:14 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201810201812
|0003
|0003
|2026091266M930000001
|2026091214M9G0000015
|75.345,88
|0,00
|0,00
|75.345,88
|5920236635
|MÜSLÜM KUNIR
|19 MAYIS MAH. ÜNSAL SK. SEYMEN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201611201611
|0015
|3080
|2026100766M960000002
|2026100714M9J0000020
|0,00
|0,00
|75.015,90
|75.015,90
|1530691090
|MURAT BAYIR
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÜVERCİN SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201801201812
|0010
|3080
|2024042466M920000819
|2024042414M9F0000058
|0,00
|0,00
|73.260,09
|73.260,09
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201504201506
|0033
|3080
|2021062266M940000411
|2021031614M9H0000432
|0,00
|0,00
|73.201,82
|73.201,82
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201507201509
|0033
|3080
|2022021566M940000416
|2022011914M9H0002466
|0,00
|0,00
|72.558,60
|72.558,60
|8510870405
|SÜLEYMAN TOK
|BALKAN MAH. YAŞAR ÖZKAN SK. GÖKÇEKAYA Kapı No:22 Daire No:5 Tel: NİLÜFER BURSA
|202101202112
|4510
|4510
|2026091266M990000008
|2026091214M9M0000072
|69.140,00
|0,00
|0,00
|69.140,00
|0490613274
|AYAD NAWZAD PIRBAL ALBAQAL
|ŞEHREMİNİ MAH. AHMET VEFİKPAŞA CAD. MURAT APT Kapı No:70 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL
|201801201812
|0010
|1084
|2024121266M910000987
|2024121214M9E0000012
|67.387,94
|0,00
|0,00
|67.387,94
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201508201508
|0015
|3080
|2022021566M940000416
|2022011914M9H0002475
|0,00
|0,00
|65.302,74
|65.302,74
|0010993837
|JORGEN AARSLEV
|cumhuriyet mah aşıkveysel cad Kapı No:11 Daire No:9 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201610201610
|0015
|0015
|2024051766M910000006
|2024051714M9E0000045
|62.071,20
|0,00
|0,00
|62.071,20
|2540284385
|OĞUZHAN ÇİFCİBAŞI
|KARTALTEPE MAH. ALEMDARLAR SK. ÖMER ZELAN APT Kapı No:12 Daire No:14 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201810201812
|0003
|1084
|2026091266M930000001
|2026091214M9G0000015
|58.791,86
|0,00
|0,00
|58.791,86
|0010993837
|JORGEN AARSLEV
|cumhuriyet mah aşıkveysel cad Kapı No:11 Daire No:9 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201610201610
|0015
|1084
|2024051766M910000006
|2024051714M9E0000045
|58.781,43
|0,00
|0,00
|58.781,43
|8870825510
|ERDAL UKAY
|DENİZKÖŞKLER MAH. ORHAN VELİ SK. FURKAN APT FURKAN APT Kapı No:19 Daire No:5 Tel: AVCILAR İSTANBUL
|202110202110
|0015
|0015
|2026102366M990000002
|2026102314M9M0000046
|57.827,44
|0,00
|0,00
|57.827,44
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201503201503
|0015
|3080
|2021062266M940000411
|2021031614M9H0000410
|0,00
|0,00
|57.741,30
|57.741,30
|1050596769
|AVŞARLI TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC
|KARTALTEPE MAH/SEMT BELEDİYE CAD. Kapı No:3 Daire No:43 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201501201512
|0010
|3080
|2021101966M920000151
|2021031614M9F0000341
|0,00
|0,00
|57.008,10
|57.008,10
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201504201506
|0003
|1084
|2022101366M940000335
|2022091414M9H0000998
|53.274,56
|0,00
|0,00
|53.274,56
|5530373784
|ŞAKİR UĞUR KILIÇ
|ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 Kapı No:6 B Daire No:198 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|202101202101
|0015
|0015
|2026092866M960000002
|2026092814M9J0000041
|53.053,10
|0,00
|0,00
|53.053,10
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201501201512
|0010
|0010
|2021062266M940000411
|2021031614M9H0000399
|52.827,83
|0,00
|0,00
|52.827,83
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201504201506
|0003
|0003
|2022101366M940000335
|2022091414M9H0000998
|50.306,48
|0,00
|0,00
|50.306,48
|0010993837
|JORGEN AARSLEV
|cumhuriyet mah aşıkveysel cad Kapı No:11 Daire No:9 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201611201611
|0015
|3080
|2024051766M910000006
|2024051714M9E0000046
|0,00
|0,00
|48.712,77
|48.712,77
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201501201512
|0010
|1084
|2021062266M940000411
|2021031614M9H0000399
|48.231,81
|0,00
|0,00
|48.231,81
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201501201501
|0015
|3080
|2021062266M940000411
|2021031614M9H0000434
|0,00
|0,00
|46.834,29
|46.834,29
|5530373784
|ŞAKİR UĞUR KILIÇ
|ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 Kapı No:6 B Daire No:198 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|202101202112
|4510
|4510
|2026092866M960000002
|2026092814M9J0000031
|43.337,56
|0,00
|0,00
|43.337,56
|0490613274
|AYAD NAWZAD PIRBAL ALBAQAL
|ŞEHREMİNİ MAH. AHMET VEFİKPAŞA CAD. MURAT APT Kapı No:70 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL
|201804201806
|0033
|3080
|2024121266M910000987
|2024121214M9E0000010
|0,00
|0,00
|42.870,59
|42.870,59
|1050596769
|AVŞARLI TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC
|KARTALTEPE MAH/SEMT BELEDİYE CAD. Kapı No:3 Daire No:43 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201501201503
|0033
|3080
|2021101966M920000151
|2021031614M9F0000369
|0,00
|0,00
|42.756,06
|42.756,06
|4100772776
|GÜL GÖRSOY
|GÜZELYURT MAH. 5791 SK. MANISLOF Kapı No:15 Daire No:13 Tel: YUNUSEMRE MANİSA
|202101202112
|4524
|4524
|2024042666M950000002
|2024042614M9I0000034
|41.487,98
|0,00
|0,00
|41.487,98
|1530691090
|MURAT BAYIR
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÜVERCİN SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201810201812
|0033
|3080
|2024042466M920000819
|2024042414M9F0000053
|0,00
|0,00
|41.453,88
|41.453,88
|5530373784
|ŞAKİR UĞUR KILIÇ
|ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 Kapı No:6 B Daire No:198 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|202001202012
|0010
|0010
|2026092866M960000002
|2026092814M9J0000033
|40.677,38
|0,00
|0,00
|40.677,38
|2750989336
|BEKİR DEMİR
|AKDENİZ MAH. ŞEYH EDEBALİ SK. Kapı No:2 Daire No:6 Tel: YUMURTALIK ADANA
|202001202012
|0010
|0010
|2024042466M930000508
|2024042414M9G0000014
|39.943,75
|0,00
|0,00
|39.943,75
|2420077753
|BÜLENT ÇENGEL
|CENNET MAH. YAHYA KEMAL BEYATLI CAD. B-BLOK Kapı No:23/1 Daire No:18 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|202001202012
|0010
|0010
|2025091266M930000004
|2025091214M9G0002188
|39.256,09
|0,00
|0,00
|39.256,09
|5530373784
|ŞAKİR UĞUR KILIÇ
|ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 Kapı No:6 B Daire No:198 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|202101202112
|4518
|4518
|2026092866M960000002
|2026092814M9J0000027
|39.003,80
|0,00
|0,00
|39.003,80
|8260430596
|ALİ TAŞAN
|YAVUZ SELİM MAH. ŞEHİT MEHMET KARTAL CAD. Kapı No:155/2 Daire No:YOK Tel: GEBZE KOCAELİ
|202101202112
|4510
|4510
|2025111966M990000004
|2025111914M9M0000095
|38.720,00
|0,00
|0,00
|38.720,00
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201510201512
|0033
|3080
|2021062266M940000411
|2021031614M9H0000396
|0,00
|0,00
|36.327,74
|36.327,74
|8260430596
|ALİ TAŞAN
|YAVUZ SELİM MAH. ŞEHİT MEHMET KARTAL CAD. Kapı No:155/2 Daire No:YOK Tel: GEBZE KOCAELİ
|202101202112
|4518
|4518
|2025111966M990000004
|2025111914M9M0000089
|34.848,00
|0,00
|0,00
|34.848,00
|1960058333
|CUMALİ CAN
|KARTALTEPE MAH. TEKİNALP SK. Kapı No:39 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|202101202112
|4510
|4510
|2026111066M920000002
|2026111014M9F0000016
|34.569,99
|0,00
|0,00
|34.569,99
|4170327653
|MURAT GÜLEP
|ZİYA GÖKALP MAH. ECE SK. Kapı No:1K Daire No:4 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
|202101202112
|4510
|4510
|2026111066M950000002
|2026111014M9I0000016
|34.569,99
|0,00
|0,00
|34.569,99
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201512201512
|0015
|3080
|2021062266M940000411
|2021031614M9H0000409
|0,00
|0,00
|32.694,98
|32.694,98
|5920236635
|MÜSLÜM KUNIR
|19 MAYIS MAH. ÜNSAL SK. SEYMEN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201608201608
|0015
|3080
|2026100766M960000002
|2026100714M9J0000019
|0,00
|0,00
|32.222,22
|32.222,22
|0310543033
|NİLGÜN AKMACA
|YENİŞEHİR MAH. TABUR AĞASI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|202101202112
|4515
|4515
|2026101366M910000002
|2026101314M9E0000018
|30.997,42
|0,00
|0,00
|30.997,42
|3350425374
|ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC
|ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201506201506
|0015
|3080
|2021062266M940000411
|2021031614M9H0000393
|0,00
|0,00
|30.112,79
|30.112,79