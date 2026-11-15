  1. ANASAYFA
  2. RESMİ İLANLAR

KÜÇÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

15.11.2026 00:00


İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Küçükçekmece Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
5480525785 MOHAMMED FARHAD KHALEEL KHALEEL ŞEHREMİNİ MAH. İSKENDERAĞA CAMİİ SK. SÜNDÜS APT. Kapı No:27 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL 201801201812 0010 0010 2024121266M960000863 2024121214M9J0000012 485.154,31 0,00 0,00 485.154,31
5480525785 MOHAMMED FARHAD KHALEEL KHALEEL ŞEHREMİNİ MAH. İSKENDERAĞA CAMİİ SK. SÜNDÜS APT. Kapı No:27 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL 201801201812 0010 3080 2024121266M960000863 2024121214M9J0000012 0,00 0,00 485.154,31 485.154,31
5480525785 MOHAMMED FARHAD KHALEEL KHALEEL ŞEHREMİNİ MAH. İSKENDERAĞA CAMİİ SK. SÜNDÜS APT. Kapı No:27 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL 201807201809 0033 3080 2024121266M960000863 2024121214M9J0000009 0,00 0,00 326.099,14 326.099,14
4100772776 GÜL GÖRSOY GÜZELYURT MAH. 5791 SK. MANISLOF Kapı No:15 Daire No:13 Tel: YUNUSEMRE MANİSA 202001202012 0010 0010 2024042666M950000002 2024042614M9I0000058 263.610,02 0,00 0,00 263.610,02
8260430596 ALİ TAŞAN YAVUZ SELİM MAH. ŞEHİT MEHMET KARTAL CAD. Kapı No:155/2 Daire No:YOK Tel: GEBZE KOCAELİ 201601201601 0015 3080 2025111966M990000004 2025111914M9M0000086 0,00 0,00 240.645,66 240.645,66
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201501201512 0010 3080 2021062266M940000411 2021031614M9H0000399 0,00 0,00 237.725,24 237.725,24
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201504201506 0003 3080 2022101366M940000335 2022091414M9H0000998 0,00 0,00 226.379,16 226.379,16
5480525785 MOHAMMED FARHAD KHALEEL KHALEEL ŞEHREMİNİ MAH. İSKENDERAĞA CAMİİ SK. SÜNDÜS APT. Kapı No:27 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL 201801201812 0010 1084 2024121266M960000863 2024121214M9J0000012 224.626,45 0,00 0,00 224.626,45
0010993837 JORGEN AARSLEV cumhuriyet mah aşıkveysel cad Kapı No:11 Daire No:9 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201610201610 0015 3080 2024051766M910000006 2024051714M9E0000045 0,00 0,00 186.213,60 186.213,60
5481859919 MUHAMMAD KALEEM KHAN GÜLTEPE MAH. GİRNE SK. Kapı No:29/2 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202101202112 9237 9237 2024041666M960000172 2024041614M9J0000001 169.535,45 0,00 0,00 169.535,45
0490613274 AYAD NAWZAD PIRBAL ALBAQAL ŞEHREMİNİ MAH. AHMET VEFİKPAŞA CAD. MURAT APT Kapı No:70 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL 201801201812 0010 0010 2024121266M910000987 2024121214M9E0000012 145.546,29 0,00 0,00 145.546,29
0490613274 AYAD NAWZAD PIRBAL ALBAQAL ŞEHREMİNİ MAH. AHMET VEFİKPAŞA CAD. MURAT APT Kapı No:70 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL 201801201812 0010 3080 2024121266M910000987 2024121214M9E0000012 0,00 0,00 145.546,29 145.546,29
5480525785 MOHAMMED FARHAD KHALEEL KHALEEL ŞEHREMİNİ MAH. İSKENDERAĞA CAMİİ SK. SÜNDÜS APT. Kapı No:27 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL 201804201806 0033 3080 2024121266M960000863 2024121214M9J0000010 0,00 0,00 142.901,96 142.901,96
0090467898 YAŞAR AĞGÜL ALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201701201701 0015 3080 2023090666M910000006 2023090614M9E0000057 0,00 0,00 131.438,21 131.438,21
0090467898 YAŞAR AĞGÜL ALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201702201702 0015 3080 2023090666M910000006 2023090614M9E0000056 0,00 0,00 128.541,06 128.541,06
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201501201503 0033 3080 2021062266M940000411 2021031614M9H0000394 0,00 0,00 128.195,73 128.195,73
4100772776 GÜL GÖRSOY GÜZELYURT MAH. 5791 SK. MANISLOF Kapı No:15 Daire No:13 Tel: YUNUSEMRE MANİSA 202101202112 4520 4520 2024042666M950000002 2024042614M9I0000046 122.200,04 0,00 0,00 122.200,04
2540284385 OĞUZHAN ÇİFCİBAŞI KARTALTEPE MAH. ALEMDARLAR SK. ÖMER ZELAN APT Kapı No:12 Daire No:14 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201810201812 0003 3080 2026091266M930000001 2026091214M9G0000015 0,00 0,00 113.018,82 113.018,82
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201501201512 0010 3080 2022021566M940000416 2022011914M9H0002457 0,00 0,00 108.837,90 108.837,90
4860196783 ABDULHAMİT KADİROĞLU TURGUT ÖZAL MAH. 54. SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: ESENYURT İSTANBUL 202001202012 0010 0010 2026092266M950000003 2026092214M9I0000050 105.592,65 0,00 0,00 105.592,65
0490613274 AYAD NAWZAD PIRBAL ALBAQAL ŞEHREMİNİ MAH. AHMET VEFİKPAŞA CAD. MURAT APT Kapı No:70 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL 201807201809 0033 3080 2024121266M910000987 2024121214M9E0000009 0,00 0,00 97.829,74 97.829,74
8260430596 ALİ TAŞAN YAVUZ SELİM MAH. ŞEHİT MEHMET KARTAL CAD. Kapı No:155/2 Daire No:YOK Tel: GEBZE KOCAELİ 201601201601 0015 1084 2025111966M990000004 2025111914M9M0000086 80.937,16 0,00 0,00 80.937,16
8260430596 ALİ TAŞAN YAVUZ SELİM MAH. ŞEHİT MEHMET KARTAL CAD. Kapı No:155/2 Daire No:YOK Tel: GEBZE KOCAELİ 201601201601 0015 0015 2025111966M990000004 2025111914M9M0000086 80.215,22 0,00 0,00 80.215,22
5920236635 MÜSLÜM KUNIR 19 MAYIS MAH. ÜNSAL SK. SEYMEN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201609201609 0015 3080 2026100766M960000002 2026100714M9J0000018 0,00 0,00 76.254,69 76.254,69
2540284385 OĞUZHAN ÇİFCİBAŞI KARTALTEPE MAH. ALEMDARLAR SK. ÖMER ZELAN APT Kapı No:12 Daire No:14 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201810201812 0003 0003 2026091266M930000001 2026091214M9G0000015 75.345,88 0,00 0,00 75.345,88
5920236635 MÜSLÜM KUNIR 19 MAYIS MAH. ÜNSAL SK. SEYMEN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201611201611 0015 3080 2026100766M960000002 2026100714M9J0000020 0,00 0,00 75.015,90 75.015,90
1530691090 MURAT BAYIR FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÜVERCİN SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL 201801201812 0010 3080 2024042466M920000819 2024042414M9F0000058 0,00 0,00 73.260,09 73.260,09
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201504201506 0033 3080 2021062266M940000411 2021031614M9H0000432 0,00 0,00 73.201,82 73.201,82
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201507201509 0033 3080 2022021566M940000416 2022011914M9H0002466 0,00 0,00 72.558,60 72.558,60
8510870405 SÜLEYMAN TOK BALKAN MAH. YAŞAR ÖZKAN SK. GÖKÇEKAYA Kapı No:22 Daire No:5 Tel: NİLÜFER BURSA 202101202112 4510 4510 2026091266M990000008 2026091214M9M0000072 69.140,00 0,00 0,00 69.140,00
0490613274 AYAD NAWZAD PIRBAL ALBAQAL ŞEHREMİNİ MAH. AHMET VEFİKPAŞA CAD. MURAT APT Kapı No:70 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL 201801201812 0010 1084 2024121266M910000987 2024121214M9E0000012 67.387,94 0,00 0,00 67.387,94
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201508201508 0015 3080 2022021566M940000416 2022011914M9H0002475 0,00 0,00 65.302,74 65.302,74
0010993837 JORGEN AARSLEV cumhuriyet mah aşıkveysel cad Kapı No:11 Daire No:9 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201610201610 0015 0015 2024051766M910000006 2024051714M9E0000045 62.071,20 0,00 0,00 62.071,20
2540284385 OĞUZHAN ÇİFCİBAŞI KARTALTEPE MAH. ALEMDARLAR SK. ÖMER ZELAN APT Kapı No:12 Daire No:14 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201810201812 0003 1084 2026091266M930000001 2026091214M9G0000015 58.791,86 0,00 0,00 58.791,86
0010993837 JORGEN AARSLEV cumhuriyet mah aşıkveysel cad Kapı No:11 Daire No:9 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201610201610 0015 1084 2024051766M910000006 2024051714M9E0000045 58.781,43 0,00 0,00 58.781,43
8870825510 ERDAL UKAY DENİZKÖŞKLER MAH. ORHAN VELİ SK. FURKAN APT FURKAN APT Kapı No:19 Daire No:5 Tel: AVCILAR İSTANBUL 202110202110 0015 0015 2026102366M990000002 2026102314M9M0000046 57.827,44 0,00 0,00 57.827,44
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201503201503 0015 3080 2021062266M940000411 2021031614M9H0000410 0,00 0,00 57.741,30 57.741,30
1050596769 AVŞARLI TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC KARTALTEPE MAH/SEMT BELEDİYE CAD. Kapı No:3 Daire No:43 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201501201512 0010 3080 2021101966M920000151 2021031614M9F0000341 0,00 0,00 57.008,10 57.008,10
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201504201506 0003 1084 2022101366M940000335 2022091414M9H0000998 53.274,56 0,00 0,00 53.274,56
5530373784 ŞAKİR UĞUR KILIÇ ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 Kapı No:6 B Daire No:198 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 202101202101 0015 0015 2026092866M960000002 2026092814M9J0000041 53.053,10 0,00 0,00 53.053,10
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201501201512 0010 0010 2021062266M940000411 2021031614M9H0000399 52.827,83 0,00 0,00 52.827,83
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201504201506 0003 0003 2022101366M940000335 2022091414M9H0000998 50.306,48 0,00 0,00 50.306,48
0010993837 JORGEN AARSLEV cumhuriyet mah aşıkveysel cad Kapı No:11 Daire No:9 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201611201611 0015 3080 2024051766M910000006 2024051714M9E0000046 0,00 0,00 48.712,77 48.712,77
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201501201512 0010 1084 2021062266M940000411 2021031614M9H0000399 48.231,81 0,00 0,00 48.231,81
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201501201501 0015 3080 2021062266M940000411 2021031614M9H0000434 0,00 0,00 46.834,29 46.834,29
5530373784 ŞAKİR UĞUR KILIÇ ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 Kapı No:6 B Daire No:198 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 202101202112 4510 4510 2026092866M960000002 2026092814M9J0000031 43.337,56 0,00 0,00 43.337,56
0490613274 AYAD NAWZAD PIRBAL ALBAQAL ŞEHREMİNİ MAH. AHMET VEFİKPAŞA CAD. MURAT APT Kapı No:70 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL 201804201806 0033 3080 2024121266M910000987 2024121214M9E0000010 0,00 0,00 42.870,59 42.870,59
1050596769 AVŞARLI TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC KARTALTEPE MAH/SEMT BELEDİYE CAD. Kapı No:3 Daire No:43 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201501201503 0033 3080 2021101966M920000151 2021031614M9F0000369 0,00 0,00 42.756,06 42.756,06
4100772776 GÜL GÖRSOY GÜZELYURT MAH. 5791 SK. MANISLOF Kapı No:15 Daire No:13 Tel: YUNUSEMRE MANİSA 202101202112 4524 4524 2024042666M950000002 2024042614M9I0000034 41.487,98 0,00 0,00 41.487,98
1530691090 MURAT BAYIR FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÜVERCİN SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL 201810201812 0033 3080 2024042466M920000819 2024042414M9F0000053 0,00 0,00 41.453,88 41.453,88
5530373784 ŞAKİR UĞUR KILIÇ ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 Kapı No:6 B Daire No:198 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 202001202012 0010 0010 2026092866M960000002 2026092814M9J0000033 40.677,38 0,00 0,00 40.677,38
2750989336 BEKİR DEMİR AKDENİZ MAH. ŞEYH EDEBALİ SK. Kapı No:2 Daire No:6 Tel: YUMURTALIK ADANA 202001202012 0010 0010 2024042466M930000508 2024042414M9G0000014 39.943,75 0,00 0,00 39.943,75
2420077753 BÜLENT ÇENGEL CENNET MAH. YAHYA KEMAL BEYATLI CAD. B-BLOK Kapı No:23/1 Daire No:18 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202001202012 0010 0010 2025091266M930000004 2025091214M9G0002188 39.256,09 0,00 0,00 39.256,09
5530373784 ŞAKİR UĞUR KILIÇ ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 Kapı No:6 B Daire No:198 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 202101202112 4518 4518 2026092866M960000002 2026092814M9J0000027 39.003,80 0,00 0,00 39.003,80
8260430596 ALİ TAŞAN YAVUZ SELİM MAH. ŞEHİT MEHMET KARTAL CAD. Kapı No:155/2 Daire No:YOK Tel: GEBZE KOCAELİ 202101202112 4510 4510 2025111966M990000004 2025111914M9M0000095 38.720,00 0,00 0,00 38.720,00
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201510201512 0033 3080 2021062266M940000411 2021031614M9H0000396 0,00 0,00 36.327,74 36.327,74
8260430596 ALİ TAŞAN YAVUZ SELİM MAH. ŞEHİT MEHMET KARTAL CAD. Kapı No:155/2 Daire No:YOK Tel: GEBZE KOCAELİ 202101202112 4518 4518 2025111966M990000004 2025111914M9M0000089 34.848,00 0,00 0,00 34.848,00
1960058333 CUMALİ CAN KARTALTEPE MAH. TEKİNALP SK. Kapı No:39 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202101202112 4510 4510 2026111066M920000002 2026111014M9F0000016 34.569,99 0,00 0,00 34.569,99
4170327653 MURAT GÜLEP ZİYA GÖKALP MAH. ECE SK. Kapı No:1K Daire No:4 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 202101202112 4510 4510 2026111066M950000002 2026111014M9I0000016 34.569,99 0,00 0,00 34.569,99
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201512201512 0015 3080 2021062266M940000411 2021031614M9H0000409 0,00 0,00 32.694,98 32.694,98
5920236635 MÜSLÜM KUNIR 19 MAYIS MAH. ÜNSAL SK. SEYMEN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201608201608 0015 3080 2026100766M960000002 2026100714M9J0000019 0,00 0,00 32.222,22 32.222,22
0310543033 NİLGÜN AKMACA YENİŞEHİR MAH. TABUR AĞASI SK. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 202101202112 4515 4515 2026101366M910000002 2026101314M9E0000018 30.997,42 0,00 0,00 30.997,42
3350425374 ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA TEKSTİL SAN.TİC ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201506201506 0015 3080 2021062266M940000411 2021031614M9H0000393 0,00 0,00 30.112,79 30.112,79
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