KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

|SIRA
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Toplam Borç
|1
|4790000427
|22169503154
|ABDULLAH İPEK
|AYYILDIZ MAH. 4074 SK. Kapı No:19- Daire No:- Tel: BANDIRMA BALIKESİR
|201901201912
|0001
|2021030466Jxo0002536
|2020101714JyM0002861
|₺89.275,27
|₺89.275,27
|2
|2550569229
|47464316230
|OKAN ÇİFTÇİOĞLU
|SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201506201506
|0015
|2025081566Jxm0000096
|2025081514JyK0000051
|₺88.026,21
|₺88.026,21
|3
|9370674273
|
|TASF.HAL.YARDIM ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ MA
|FERHATPAŞA MAH. 19. SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201507201509
|0033
|2024071866Jxt0000089
|2020121314JyR0002388
|₺87.135,24
|₺87.135,24
|4
|3310071596
|
|ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA
|DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ
|202003202003
|0015
|2021030566Jxn0001830
|2020121314JyL0001144
|₺86.552,78
|₺86.552,78
|5
|3310071596
|
|ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA
|DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ
|202003202003
|0015
|2021030566Jxn0001830
|2020121314JyL0004788
|₺86.552,77
|₺86.552,77
|6
|8440372417
|20399797220
|SEYİT TİKTAŞ
|BAĞLARBAŞI MAH. ÇIRAK SK. HALİS BEY APT Kapı No:26-28 Daire No:11 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201701201712
|3074
|2023112766Jxs0000014
|2023112714JyQ0000172
|₺86.059,24
|₺86.059,24
|7
|2550569229
|47464316230
|OKAN ÇİFTÇİOĞLU
|SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201508201508
|0015
|2025081566Jxm0000096
|2025081514JyK0000063
|₺85.180,10
|₺85.180,10
|8
|0080866471
|
|TASF.HAL.ADOLES ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SA
|FERHATPAŞA MAH. ULU ÖNDER BLV. Kapı No:28 B Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201609201609
|0015
|2025090266Jxk0000012
|2025090214JyI0000223
|₺84.483,09
|₺84.483,09
|9
|1980009984
|23983201042
|ZEKİ CAN
|KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|201501201512
|0010
|2025092566Jxl0000005
|2025092514JyJ0000039
|₺81.455,30
|₺81.455,30
|10
|7620039730
|
|SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V
|BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201401201412
|0010
|2021101966Jxr0000831
|2021101514JyP0009412
|₺81.425,35
|₺81.425,35
|11
|4840280792
|34669759504
|KEREM KABACA
|KABACALI MEVKII KABACALI KÜME EVLERİ Kapı No:95 Daire No:YOK Tel: TİREBOLU GİRESUN
|202005202005
|0015
|2025012266Jxo0000005
|2025012214JyM0000068
|₺80.610,77
|₺80.610,77
|12
|1060566924
|35018008960
|BEKİR AY
|SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|201604201606
|0003
|2023120466Jxl0000013
|2023120414JyJ0000163
|₺79.892,12
|₺79.892,12
|13
|2550569229
|47464316230
|OKAN ÇİFTÇİOĞLU
|SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201509201509
|0015
|2025081566Jxm0000096
|2025081514JyK0000066
|₺78.365,30
|₺78.365,30
|14
|0190520809
|
|AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC
|FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201404201404
|0015
|2020031666Jxk0000327
|2020031214JyI0003458
|₺77.144,49
|₺77.144,49
|15
|2400588791
|36331293774
|TAYFUN ÇELİK
|FATİH MAH. ÇEŞME SK. GÖNÜL AP. Kapı No:9 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201501201503
|0033
|2024101666Jxm0000003
|2024101614JyK0000022
|₺77.090,13
|₺77.090,13
|16
|1370294476
|57319463750
|MURAT BALDAN
|ALPASLAN MAH. SATLIK BAYIRI KÜME EVLERİ Kapı No:56 Daire No:YOK Tel: ARTOVA TOKAT
|201809201809
|0015
|2025081166Jxl0000003
|2025081114JyJ0000070
|₺72.574,76
|₺72.574,76
|17
|0190520809
|
|AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC
|FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201404201404
|0015
|2020031666Jxk0000327
|2020031214JyI0003458
|₺72.572,43
|₺72.572,43
|18
|7620039730
|
|SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V
|BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201401201412
|0010
|2021101966Jxr0000831
|2021101514JyP0009412
|₺72.387,14
|₺72.387,14
|19
|0040501639
|52249602088
|BERKAN ACAR
|19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP
|201401201412
|0010
|2022080966Jxk0000006
|2022080914JyI0000043
|₺72.250,29
|₺72.250,29
|20
|0040501639
|52249602088
|BERKAN ACAR
|19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP
|201410201412
|0033
|2022080966Jxk0000006
|2022080914JyI0000053
|₺72.250,29
|₺72.250,29
|21
|0190520809
|
|AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC
|FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201405201405
|0015
|2020031666Jxk0000327
|2020031214JyI0003465
|₺72.071,06
|₺72.071,06
|22
|3350435528
|
|ENSAR AMBALAJ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A
|BAĞLARBAŞI MAH İNÖNÜ CAD Kapı No:155 Daire No: Tel:5363200096 MALTEPE İSTANBUL
|201401201412
|0010
|2021030566Jxn0002244
|2021012214JyL0003100
|₺71.520,57
|₺71.520,57
|23
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201603201603
|0015
|2025082166Jxn0000006
|2025082114JyL0000200
|₺71.412,87
|₺71.412,87
|24
|9370674273
|
|TASF.HAL.YARDIM ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ MA
|FERHATPAŞA MAH. 19. SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201504201506
|0033
|2024071866Jxt0000089
|2020121314JyR0002359
|₺70.812,00
|₺70.812,00
|25
|2400588791
|36331293774
|TAYFUN ÇELİK
|FATİH MAH. ÇEŞME SK. GÖNÜL AP. Kapı No:9 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201503201503
|0015
|2024101666Jxm0000003
|2024101614JyK0000023
|₺69.381,12
|₺69.381,12
|26
|0190520809
|
|AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC
|FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201405201405
|0015
|2020031666Jxk0000327
|2020031214JyI0003465
|₺68.704,54
|₺68.704,54
|27
|3350435528
|
|ENSAR AMBALAJ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A
|BAĞLARBAŞI MAH İNÖNÜ CAD Kapı No:155 Daire No: Tel:5363200096 MALTEPE İSTANBUL
|201401201412
|0010
|2021030566Jxn0002244
|2021012214JyL0003100
|₺68.179,76
|₺68.179,76
|28
|0080866471
|
|TASF.HAL.ADOLES ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SA
|FERHATPAŞA MAH. ULU ÖNDER BLV. Kapı No:28 B Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201601201612
|4315
|2025090266Jxk0000013
|2025090214JyI0000230
|₺66.260,96
|₺66.260,96
|29
|2380410320
|15482050634
|MUSTAFA ÇELİK
|BATTALGAZİ MAH. HARE SK. ILKBAHAR SITESI D BLOK Kapı No:4/4 Daire No:59 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL
|202011202011
|0015
|2025012266Jxm0000010
|2025012214JyK0000220
|₺65.700,15
|₺65.700,15
|30
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201612201612
|0015
|2025082166Jxn0000006
|2025082114JyL0000196
|₺65.596,62
|₺65.596,62
|31
|0190520809
|
|AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC
|FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201406201406
|0015
|2020031666Jxk0000327
|2020031214JyI0003472
|₺62.167,93
|₺62.167,93
|32
|1370294476
|57319463750
|MURAT BALDAN
|ALPASLAN MAH. SATLIK BAYIRI KÜME EVLERİ Kapı No:56 Daire No:YOK Tel: ARTOVA TOKAT
|201808201808
|0015
|2025081166Jxl0000003
|2025081114JyJ0000067
|₺61.594,67
|₺61.594,67
|33
|8440372417
|20399797220
|SEYİT TİKTAŞ
|BAĞLARBAŞI MAH. ÇIRAK SK. HALİS BEY APT Kapı No:26-28 Daire No:11 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201708201708
|0015
|2023112766Jxs0000014
|2023112714JyQ0000171
|₺60.781,17
|₺60.781,17
|34
|0040501639
|52249602088
|BERKAN ACAR
|19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP
|201505201505
|0015
|2022080966Jxk0000006
|2022080914JyI0000059
|₺60.260,36
|₺60.260,36
|35
|0190520809
|
|AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC
|FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201406201406
|0015
|2020031666Jxk0000327
|2020031214JyI0003472
|₺60.065,63
|₺60.065,63
|36
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201312201312
|0015
|2025082166Jxn0000003
|2025082114JyL0000061
|₺60.000,00
|₺60.000,00
|37
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201611201611
|0015
|2025082166Jxn0000006
|2025082114JyL0000199
|₺59.755,02
|₺59.755,02
|38
|4490281911
|
|GÜRYAPI TURİZM GIDAVE İNŞAAT SANAYİ DIŞT
|KÜÇÜKYALI MAH/SEMT BAĞDAT CAD. Kapı No:114 Daire No:4 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201401201412
|0010
|2020031366Jxo0000553
|2020031214JyM0003738
|₺59.686,41
|₺59.686,41
|39
|4490281911
|
|GÜRYAPI TURİZM GIDAVE İNŞAAT SANAYİ DIŞT
|KÜÇÜKYALI MAH/SEMT BAĞDAT CAD. Kapı No:114 Daire No:4 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201410201412
|0033
|2021030466Jxo0001297
|2020101714JyM0010267
|₺59.686,41
|₺59.686,41
|40
|7160262535
|15548893878
|ORHAN ÖZUÇAK
|HOCA ŞERİF MAH. 111 SK. Kapı No:12 Daire No:YOK Tel: BİRECİK ŞANLIURFA
|201601201612
|4315
|2025012366Jxr0000007
|2025012314JyP0000050
|₺58.719,33
|₺58.719,33
|41
|1060566924
|35018008960
|BEKİR AY
|SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|201601201601
|0015
|2023120466Jxl0000013
|2023120414JyJ0000172
|₺58.028,81
|₺58.028,81
|42
|1980009984
|23983201042
|ZEKİ CAN
|KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|201501201512
|0010
|2025092566Jxl0000005
|2025092514JyJ0000039
|₺57.100,17
|₺57.100,17
|43
|8880182835
|17852918438
|SAKİN ULUDAĞ
|MİMAR SİNAN MAH. SELİM SK. A8 Kapı No:34AN Daire No:40 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201601201612
|4315
|2025020366Jxs0000018
|2025020314JyQ0000261
|₺56.935,31
|₺56.935,31
|44
|3390185068
|25355023634
|MURAT ERBIYIK
|HACIAHMET MAH. ATALAY SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|201401201412
|0001
|2021030566Jxn0002474
|2020101714JyL0014832
|₺56.344,28
|₺56.344,28
|45
|4810414055
|
|İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN
|HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|200702200702
|0015
|2020031366Jxo0001079
|2020031214JyM0001111
|₺56.329,82
|₺56.329,82
|46
|3310071596
|
|ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA
|DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ
|202007202007
|0015
|2021030566Jxn0001830
|2020111914JyL0002454
|₺55.320,00
|₺55.320,00
|47
|2550569229
|47464316230
|OKAN ÇİFTÇİOĞLU
|SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201507201507
|0015
|2025081566Jxm0000096
|2025081514JyK0000053
|₺55.201,95
|₺55.201,95
|48
|0040501639
|52249602088
|BERKAN ACAR
|19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP
|201506201506
|0015
|2022080966Jxk0000006
|2022080914JyI0000060
|₺55.158,93
|₺55.158,93
|49
|2550569229
|47464316230
|OKAN ÇİFTÇİOĞLU
|SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201503201503
|0015
|2025081566Jxm0000096
|2025081514JyK0000061
|₺55.086,99
|₺55.086,99
|50
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201601201601
|0015
|2025082166Jxn0000006
|2025082114JyL0000195
|₺54.830,93
|₺54.830,93
|51
|8280257205
|27530389412
|CENGİZ TAŞKIN
|GÖKÇEBOĞAZ MAH. KARGALI SK. Kapı No:19 Daire No:YOK Tel: ALAÇAM SAMSUN
|201601201612
|4315
|2025012566Jxs0000009
|2025012514JyQ0000199
|₺54.485,41
|₺54.485,41
|52
|1060566924
|35018008960
|BEKİR AY
|SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|201604201606
|0003
|2023120466Jxl0000013
|2023120414JyJ0000163
|₺54.246,75
|₺54.246,75
|53
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201610201610
|0015
|2025082166Jxn0000006
|2025082114JyL0000201
|₺53.834,12
|₺53.834,12
|54
|0190520809
|
|AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC
|FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201409201409
|0015
|2020031666Jxk0000329
|2020031214JyI0003493
|₺53.719,99
|₺53.719,99
|55
|0190520809
|
|AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC
|FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201409201409
|0015
|2020031666Jxk0000329
|2020031214JyI0003493
|₺53.343,95
|₺53.343,95
|56
|3310071596
|
|ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA
|DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ
|202006202006
|0015
|2021030566Jxn0001830
|2020121314JyL0004729
|₺52.948,98
|₺52.948,98
|57
|1060566924
|35018008960
|BEKİR AY
|SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|201601201612
|0010
|2023120466Jxl0000013
|2023120414JyJ0000174
|₺51.852,53
|₺51.852,53
|58
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201603201603
|0015
|2025082166Jxn0000006
|2025082114JyL0000200
|₺51.488,68
|₺51.488,68
|59
|7620039730
|
|SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V
|BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201404201406
|0003
|2021101966Jxr0000831
|2021101514JyP0009384
|₺51.200,16
|₺51.200,16
|60
|0040501639
|52249602088
|BERKAN ACAR
|19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP
|201501201512
|0010
|2022080966Jxk0000006
|2022080914JyI0000045
|₺51.140,56
|₺51.140,56
|61
|1980009984
|23983201042
|ZEKİ CAN
|KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|201506201506
|0015
|2025092566Jxl0000005
|2025092514JyJ0000037
|₺49.948,26
|₺49.948,26
|62
|0300137138
|38692434278
|MURAT AKKURT
|ALTAYÇEŞME MAH. VARLIK SK. ADRES KAYITLARI YANLIŞ Kapı No:12/1 Daire No:YOK Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201904201906
|0033
|2025012066Jxk0000002
|2025012014JyI0000051
|₺49.493,98
|₺49.493,98
|63
|3390185068
|25355023634
|MURAT ERBIYIK
|HACIAHMET MAH. ATALAY SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|201401201412
|0001
|2021030566Jxn0002474
|2020101714JyL0014832
|₺49.301,24
|₺49.301,24
|64
|0190520809
|
|AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC
|FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201407201407
|0015
|2020031666Jxk0000327
|2020031214JyI0003479
|₺49.237,25
|₺49.237,25
|65
|2550569229
|47464316230
|OKAN ÇİFTÇİOĞLU
|SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201505201505
|0015
|2025081566Jxm0000096
|2025081514JyK0000049
|₺48.317,91
|₺48.317,91
|66
|0190520809
|
|AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC
|FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201407201407
|0015
|2020031666Jxk0000327
|2020031214JyI0003479
|₺48.224,53
|₺48.224,53
|67
|2550569229
|47464316230
|OKAN ÇİFTÇİOĞLU
|SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201504201504
|0015
|2025081566Jxm0000096
|2025081514JyK0000047
|₺48.194,64
|₺48.194,64
|68
|2380320796
|30524488510
|MEHMET ÇELİK
|ORTA MAH. ALİ BABA CAD. Kapı No:73 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201601201612
|0010
|2023122566Jxm0000003
|2023122514JyK0000012
|₺46.171,41
|₺46.171,41
|69
|1320155379
|17789276748
|BENGÜ CANAN BAKIRCIOĞLU
|ALTINTEPE MAH. BAHAR SK. YUNUSAPT Kapı No:12 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201512201512
|3074
|2025091266Jxl0000011
|2025091214JyJ0003934
|₺46.020,73
|₺46.020,73
|70
|2560118282
|31613067838
|SELDA ŞAHİN
|YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201101201112
|3074
|2025012266Jxm0000004
|2025012214JyK0000077
|₺45.525,81
|₺45.525,81
|71
|4840280792
|34669759504
|KEREM KABACA
|KABACALI MEVKII KABACALI KÜME EVLERİ Kapı No:95 Daire No:YOK Tel: TİREBOLU GİRESUN
|202010202010
|0015
|2025012266Jxo0000005
|2025012214JyM0000071
|₺44.872,50
|₺44.872,50
|72
|2560118282
|31613067838
|SELDA ŞAHİN
|YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201102201102
|0015
|2025012266Jxm0000004
|2025012214JyK0000067
|₺44.372,77
|₺44.372,77
|73
|0190520809
|
|AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC
|FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201408201408
|0015
|2020031666Jxk0000327
|2020031214JyI0003486
|₺43.443,32
|₺43.443,32
|74
|5980109416
|26611480840
|ERTUĞRUL KURUMLU
|YALIKÖY MAH. MEYDAN SK. Kapı No:13 Daire No:YOK Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|201901201903
|0033
|2023121366Jxp0000024
|2023121314JyN0000534
|₺43.340,64
|₺43.340,64
|75
|0190520809
|
|AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC
|FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201408201408
|0015
|2020031666Jxk0000327
|2020031214JyI0003486
|₺43.141,33
|₺43.141,33
|76
|4840280792
|34669759504
|KEREM KABACA
|KABACALI MEVKII KABACALI KÜME EVLERİ Kapı No:95 Daire No:YOK Tel: TİREBOLU GİRESUN
|202009202009
|0015
|2025012266Jxo0000005
|2025012214JyM0000057
|₺43.099,89
|₺43.099,89
|77
|0040501639
|52249602088
|BERKAN ACAR
|19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP
|201501201512
|0010
|2022080966Jxk0000006
|2022080914JyI0000045
|₺42.600,09
|₺42.600,09
|78
|2550569229
|47464316230
|OKAN ÇİFTÇİOĞLU
|SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201604201606
|0033
|2025081566Jxm0000096
|2025081514JyK0000065
|₺41.899,73
|₺41.899,73
|79
|2550569229
|47464316230
|OKAN ÇİFTÇİOĞLU
|SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201601201612
|0010
|2025081566Jxm0000096
|2025081514JyK0000048
|₺41.899,73
|₺41.899,73
|80
|7290149022
|39055613484
|OKTAY PINAR
|HARMANLAR MAH FAİK ÖZKAN CAD. Kapı No:17 Daire No:10 Tel: ÇINARCIK YALOVA
|201401201412
|0010
|2025021566Jxr0000004
|2025021514JyP0000032
|₺40.575,96
|₺40.575,96
|81
|1320155379
|17789276748
|BENGÜ CANAN BAKIRCIOĞLU
|ALTINTEPE MAH. BAHAR SK. YUNUSAPT Kapı No:12 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201512201512
|0015
|2025091266Jxl0000011
|2025091214JyJ0003936
|₺39.966,49
|₺39.966,49
|82
|8920302124
|
|UNDAN PASTACILIK İÇVE DIŞ TİCARET ANONİM
|FERHATPAŞA MH. AKDENİZ CD. Kapı No:37 Daire No:39 Tel:2164714993 MALTEPE İSTANBUL
|201401201401
|0015
|2021030466Jxs0000620
|2020121314JyQ0003898
|₺39.912,22
|₺39.912,22
|83
|3310071596
|
|ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA
|DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ
|202004202006
|0033
|2021030566Jxn0001830
|2021012214JyL0001089
|₺39.825,00
|₺39.825,00
|84
|3310071596
|
|ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA
|DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ
|202008202008
|0015
|2021030566Jxn0001830
|2020101714JyL0013092
|₺39.600,00
|₺39.600,00
|85
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201612201612
|0015
|2025082166Jxn0000006
|2025082114JyL0000196
|₺39.029,99
|₺39.029,99
|86
|1980009984
|23983201042
|ZEKİ CAN
|KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|201504201504
|0015
|2025092566Jxl0000005
|2025092514JyJ0000029
|₺38.385,81
|₺38.385,81
|87
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201609201609
|0015
|2025082166Jxn0000006
|2025082114JyL0000197
|₺38.112,77
|₺38.112,77
|88
|1980009984
|23983201042
|ZEKİ CAN
|KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|201507201507
|0015
|2025092566Jxl0000005
|2025092514JyJ0000046
|₺38.087,25
|₺38.087,25
|89
|2550569229
|47464316230
|OKAN ÇİFTÇİOĞLU
|SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201512201512
|0015
|2025081566Jxm0000096
|2025081514JyK0000060
|₺37.293,74
|₺37.293,74
|90
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201601201601
|0015
|2025082166Jxn0000006
|2025082114JyL0000195
|₺36.553,95
|₺36.553,95
|91
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201611201611
|0015
|2025082166Jxn0000006
|2025082114JyL0000199
|₺36.390,81
|₺36.390,81
|92
|2240328014
|55156538570
|TOLGA ÇAKMAK
|KARLIKTEPE MAH. SOĞANLIK CAD. BAHCEKENT SITESI BAHCEKENT SITESI C BLOK Kapı No:35B Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL
|202011202011
|0015
|2025100866Jxm0000008
|2025100814JyK0000175
|₺36.387,61
|₺36.387,61
|93
|8920302124
|
|UNDAN PASTACILIK İÇVE DIŞ TİCARET ANONİM
|FERHATPAŞA MH. AKDENİZ CD. Kapı No:37 Daire No:39 Tel:2164714993 MALTEPE İSTANBUL
|201401201401
|0015
|2021030466Jxs0000620
|2020121314JyQ0003898
|₺36.119,66
|₺36.119,66
|94
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201610201610
|0015
|2025082166Jxn0000006
|2025082114JyL0000201
|₺35.889,41
|₺35.889,41
|95
|0230049226
|28684785020
|HASAN BASRİ AKGİL
|ATATÜRK MAH. 3. CAD. 67. ADA KARDELEN 4 BLOKLARI Kapı No:3G Daire No:37 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201611201611
|0015
|2025021566Jxk0000001
|2025021514JyI0000009
|₺35.796,36
|₺35.796,36
|96
|7620039730
|
|SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V
|BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201409201409
|0015
|2021101966Jxr0000831
|2021101514JyP0009405
|₺34.488,69
|₺34.488,69
|97
|8370086807
|21977178608
|ÜMİT TELYAR
|BATI MAH. KARANFİL SK. ADALI APT. Kapı No:43 Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201601201612
|4310
|2025012566Jxs0000001
|2025012514JyQ0000007
|₺34.264,56
|₺34.264,56
|98
|0270161493
|32177261076
|YÜCEL AKIN
|YAVUZ SELİM MAH. ÇAM SK. Kapı No:43 Daire No:2 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL
|201901201912
|9060
|2025100966Jxk0000002
|2025100914JyI0000042
|₺34.150,09
|₺34.150,09
|99
|1970095615
|36595754868
|RIDVAN CAN
|ESENKENT MAH. BİLİM SK. ŞIŞLI DIN GOREVLILERI SITESI CIHAT APT Kapı No:16 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201901201912
|9060
|2025100966Jxl0000006
|2025100914JyJ0000125
|₺34.150,09
|₺34.150,09
|Küçükyalı Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.