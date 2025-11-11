  1. ANASAYFA
KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

13.11.2025 00:00
SIRA Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Toplam Borç
1 4790000427 22169503154 ABDULLAH İPEK AYYILDIZ MAH. 4074 SK. Kapı No:19- Daire No:- Tel: BANDIRMA BALIKESİR 201901201912 0001 2021030466Jxo0002536 2020101714JyM0002861 ₺89.275,27 ₺89.275,27
2 2550569229 47464316230 OKAN ÇİFTÇİOĞLU SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201506201506 0015 2025081566Jxm0000096 2025081514JyK0000051 ₺88.026,21 ₺88.026,21
3 9370674273 TASF.HAL.YARDIM ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ MA FERHATPAŞA MAH. 19. SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201507201509 0033 2024071866Jxt0000089 2020121314JyR0002388 ₺87.135,24 ₺87.135,24
4 3310071596 ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ 202003202003 0015 2021030566Jxn0001830 2020121314JyL0001144 ₺86.552,78 ₺86.552,78
5 3310071596 ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ 202003202003 0015 2021030566Jxn0001830 2020121314JyL0004788 ₺86.552,77 ₺86.552,77
6 8440372417 20399797220 SEYİT TİKTAŞ BAĞLARBAŞI MAH. ÇIRAK SK. HALİS BEY APT Kapı No:26-28 Daire No:11 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201701201712 3074 2023112766Jxs0000014 2023112714JyQ0000172 ₺86.059,24 ₺86.059,24
7 2550569229 47464316230 OKAN ÇİFTÇİOĞLU SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201508201508 0015 2025081566Jxm0000096 2025081514JyK0000063 ₺85.180,10 ₺85.180,10
8 0080866471 TASF.HAL.ADOLES ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SA FERHATPAŞA MAH. ULU ÖNDER BLV. Kapı No:28 B Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201609201609 0015 2025090266Jxk0000012 2025090214JyI0000223 ₺84.483,09 ₺84.483,09
9 1980009984 23983201042 ZEKİ CAN KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201501201512 0010 2025092566Jxl0000005 2025092514JyJ0000039 ₺81.455,30 ₺81.455,30
10 7620039730 SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201401201412 0010 2021101966Jxr0000831 2021101514JyP0009412 ₺81.425,35 ₺81.425,35
11 4840280792 34669759504 KEREM KABACA KABACALI MEVKII KABACALI KÜME EVLERİ Kapı No:95 Daire No:YOK Tel: TİREBOLU GİRESUN 202005202005 0015 2025012266Jxo0000005 2025012214JyM0000068 ₺80.610,77 ₺80.610,77
12 1060566924 35018008960 BEKİR AY SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201604201606 0003 2023120466Jxl0000013 2023120414JyJ0000163 ₺79.892,12 ₺79.892,12
13 2550569229 47464316230 OKAN ÇİFTÇİOĞLU SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201509201509 0015 2025081566Jxm0000096 2025081514JyK0000066 ₺78.365,30 ₺78.365,30
14 0190520809 AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201404201404 0015 2020031666Jxk0000327 2020031214JyI0003458 ₺77.144,49 ₺77.144,49
15 2400588791 36331293774 TAYFUN ÇELİK FATİH MAH. ÇEŞME SK. GÖNÜL AP. Kapı No:9 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201501201503 0033 2024101666Jxm0000003 2024101614JyK0000022 ₺77.090,13 ₺77.090,13
16 1370294476 57319463750 MURAT BALDAN ALPASLAN MAH. SATLIK BAYIRI KÜME EVLERİ Kapı No:56 Daire No:YOK Tel: ARTOVA TOKAT 201809201809 0015 2025081166Jxl0000003 2025081114JyJ0000070 ₺72.574,76 ₺72.574,76
17 0190520809 AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201404201404 0015 2020031666Jxk0000327 2020031214JyI0003458 ₺72.572,43 ₺72.572,43
18 7620039730 SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201401201412 0010 2021101966Jxr0000831 2021101514JyP0009412 ₺72.387,14 ₺72.387,14
19 0040501639 52249602088 BERKAN ACAR 19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP 201401201412 0010 2022080966Jxk0000006 2022080914JyI0000043 ₺72.250,29 ₺72.250,29
20 0040501639 52249602088 BERKAN ACAR 19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP 201410201412 0033 2022080966Jxk0000006 2022080914JyI0000053 ₺72.250,29 ₺72.250,29
21 0190520809 AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201405201405 0015 2020031666Jxk0000327 2020031214JyI0003465 ₺72.071,06 ₺72.071,06
22 3350435528 ENSAR AMBALAJ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A BAĞLARBAŞI MAH İNÖNÜ CAD Kapı No:155 Daire No: Tel:5363200096 MALTEPE İSTANBUL 201401201412 0010 2021030566Jxn0002244 2021012214JyL0003100 ₺71.520,57 ₺71.520,57
23 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201603201603 0015 2025082166Jxn0000006 2025082114JyL0000200 ₺71.412,87 ₺71.412,87
24 9370674273 TASF.HAL.YARDIM ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ MA FERHATPAŞA MAH. 19. SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201504201506 0033 2024071866Jxt0000089 2020121314JyR0002359 ₺70.812,00 ₺70.812,00
25 2400588791 36331293774 TAYFUN ÇELİK FATİH MAH. ÇEŞME SK. GÖNÜL AP. Kapı No:9 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201503201503 0015 2024101666Jxm0000003 2024101614JyK0000023 ₺69.381,12 ₺69.381,12
26 0190520809 AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201405201405 0015 2020031666Jxk0000327 2020031214JyI0003465 ₺68.704,54 ₺68.704,54
27 3350435528 ENSAR AMBALAJ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A BAĞLARBAŞI MAH İNÖNÜ CAD Kapı No:155 Daire No: Tel:5363200096 MALTEPE İSTANBUL 201401201412 0010 2021030566Jxn0002244 2021012214JyL0003100 ₺68.179,76 ₺68.179,76
28 0080866471 TASF.HAL.ADOLES ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SA FERHATPAŞA MAH. ULU ÖNDER BLV. Kapı No:28 B Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201601201612 4315 2025090266Jxk0000013 2025090214JyI0000230 ₺66.260,96 ₺66.260,96
29 2380410320 15482050634 MUSTAFA ÇELİK BATTALGAZİ MAH. HARE SK. ILKBAHAR SITESI D BLOK Kapı No:4/4 Daire No:59 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL 202011202011 0015 2025012266Jxm0000010 2025012214JyK0000220 ₺65.700,15 ₺65.700,15
30 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201612201612 0015 2025082166Jxn0000006 2025082114JyL0000196 ₺65.596,62 ₺65.596,62
31 0190520809 AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201406201406 0015 2020031666Jxk0000327 2020031214JyI0003472 ₺62.167,93 ₺62.167,93
32 1370294476 57319463750 MURAT BALDAN ALPASLAN MAH. SATLIK BAYIRI KÜME EVLERİ Kapı No:56 Daire No:YOK Tel: ARTOVA TOKAT 201808201808 0015 2025081166Jxl0000003 2025081114JyJ0000067 ₺61.594,67 ₺61.594,67
33 8440372417 20399797220 SEYİT TİKTAŞ BAĞLARBAŞI MAH. ÇIRAK SK. HALİS BEY APT Kapı No:26-28 Daire No:11 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201708201708 0015 2023112766Jxs0000014 2023112714JyQ0000171 ₺60.781,17 ₺60.781,17
34 0040501639 52249602088 BERKAN ACAR 19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP 201505201505 0015 2022080966Jxk0000006 2022080914JyI0000059 ₺60.260,36 ₺60.260,36
35 0190520809 AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201406201406 0015 2020031666Jxk0000327 2020031214JyI0003472 ₺60.065,63 ₺60.065,63
36 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201312201312 0015 2025082166Jxn0000003 2025082114JyL0000061 ₺60.000,00 ₺60.000,00
37 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201611201611 0015 2025082166Jxn0000006 2025082114JyL0000199 ₺59.755,02 ₺59.755,02
38 4490281911 GÜRYAPI TURİZM GIDAVE İNŞAAT SANAYİ DIŞT KÜÇÜKYALI MAH/SEMT BAĞDAT CAD. Kapı No:114 Daire No:4 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201401201412 0010 2020031366Jxo0000553 2020031214JyM0003738 ₺59.686,41 ₺59.686,41
39 4490281911 GÜRYAPI TURİZM GIDAVE İNŞAAT SANAYİ DIŞT KÜÇÜKYALI MAH/SEMT BAĞDAT CAD. Kapı No:114 Daire No:4 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201410201412 0033 2021030466Jxo0001297 2020101714JyM0010267 ₺59.686,41 ₺59.686,41
40 7160262535 15548893878 ORHAN ÖZUÇAK HOCA ŞERİF MAH. 111 SK. Kapı No:12 Daire No:YOK Tel: BİRECİK ŞANLIURFA 201601201612 4315 2025012366Jxr0000007 2025012314JyP0000050 ₺58.719,33 ₺58.719,33
41 1060566924 35018008960 BEKİR AY SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201601201601 0015 2023120466Jxl0000013 2023120414JyJ0000172 ₺58.028,81 ₺58.028,81
42 1980009984 23983201042 ZEKİ CAN KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201501201512 0010 2025092566Jxl0000005 2025092514JyJ0000039 ₺57.100,17 ₺57.100,17
43 8880182835 17852918438 SAKİN ULUDAĞ MİMAR SİNAN MAH. SELİM SK. A8 Kapı No:34AN Daire No:40 Tel: TUZLA İSTANBUL 201601201612 4315 2025020366Jxs0000018 2025020314JyQ0000261 ₺56.935,31 ₺56.935,31
44 3390185068 25355023634 MURAT ERBIYIK HACIAHMET MAH. ATALAY SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201401201412 0001 2021030566Jxn0002474 2020101714JyL0014832 ₺56.344,28 ₺56.344,28
45 4810414055 İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 200702200702 0015 2020031366Jxo0001079 2020031214JyM0001111 ₺56.329,82 ₺56.329,82
46 3310071596 ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ 202007202007 0015 2021030566Jxn0001830 2020111914JyL0002454 ₺55.320,00 ₺55.320,00
47 2550569229 47464316230 OKAN ÇİFTÇİOĞLU SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201507201507 0015 2025081566Jxm0000096 2025081514JyK0000053 ₺55.201,95 ₺55.201,95
48 0040501639 52249602088 BERKAN ACAR 19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP 201506201506 0015 2022080966Jxk0000006 2022080914JyI0000060 ₺55.158,93 ₺55.158,93
49 2550569229 47464316230 OKAN ÇİFTÇİOĞLU SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201503201503 0015 2025081566Jxm0000096 2025081514JyK0000061 ₺55.086,99 ₺55.086,99
50 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201601201601 0015 2025082166Jxn0000006 2025082114JyL0000195 ₺54.830,93 ₺54.830,93
51 8280257205 27530389412 CENGİZ TAŞKIN GÖKÇEBOĞAZ MAH. KARGALI SK. Kapı No:19 Daire No:YOK Tel: ALAÇAM SAMSUN 201601201612 4315 2025012566Jxs0000009 2025012514JyQ0000199 ₺54.485,41 ₺54.485,41
52 1060566924 35018008960 BEKİR AY SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201604201606 0003 2023120466Jxl0000013 2023120414JyJ0000163 ₺54.246,75 ₺54.246,75
53 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201610201610 0015 2025082166Jxn0000006 2025082114JyL0000201 ₺53.834,12 ₺53.834,12
54 0190520809 AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201409201409 0015 2020031666Jxk0000329 2020031214JyI0003493 ₺53.719,99 ₺53.719,99
55 0190520809 AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201409201409 0015 2020031666Jxk0000329 2020031214JyI0003493 ₺53.343,95 ₺53.343,95
56 3310071596 ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ 202006202006 0015 2021030566Jxn0001830 2020121314JyL0004729 ₺52.948,98 ₺52.948,98
57 1060566924 35018008960 BEKİR AY SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201601201612 0010 2023120466Jxl0000013 2023120414JyJ0000174 ₺51.852,53 ₺51.852,53
58 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201603201603 0015 2025082166Jxn0000006 2025082114JyL0000200 ₺51.488,68 ₺51.488,68
59 7620039730 SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201404201406 0003 2021101966Jxr0000831 2021101514JyP0009384 ₺51.200,16 ₺51.200,16
60 0040501639 52249602088 BERKAN ACAR 19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP 201501201512 0010 2022080966Jxk0000006 2022080914JyI0000045 ₺51.140,56 ₺51.140,56
61 1980009984 23983201042 ZEKİ CAN KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201506201506 0015 2025092566Jxl0000005 2025092514JyJ0000037 ₺49.948,26 ₺49.948,26
62 0300137138 38692434278 MURAT AKKURT ALTAYÇEŞME MAH. VARLIK SK. ADRES KAYITLARI YANLIŞ Kapı No:12/1 Daire No:YOK Tel: MALTEPE İSTANBUL 201904201906 0033 2025012066Jxk0000002 2025012014JyI0000051 ₺49.493,98 ₺49.493,98
63 3390185068 25355023634 MURAT ERBIYIK HACIAHMET MAH. ATALAY SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201401201412 0001 2021030566Jxn0002474 2020101714JyL0014832 ₺49.301,24 ₺49.301,24
64 0190520809 AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201407201407 0015 2020031666Jxk0000327 2020031214JyI0003479 ₺49.237,25 ₺49.237,25
65 2550569229 47464316230 OKAN ÇİFTÇİOĞLU SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201505201505 0015 2025081566Jxm0000096 2025081514JyK0000049 ₺48.317,91 ₺48.317,91
66 0190520809 AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201407201407 0015 2020031666Jxk0000327 2020031214JyI0003479 ₺48.224,53 ₺48.224,53
67 2550569229 47464316230 OKAN ÇİFTÇİOĞLU SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201504201504 0015 2025081566Jxm0000096 2025081514JyK0000047 ₺48.194,64 ₺48.194,64
68 2380320796 30524488510 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA CAD. Kapı No:73 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL 201601201612 0010 2023122566Jxm0000003 2023122514JyK0000012 ₺46.171,41 ₺46.171,41
69 1320155379 17789276748 BENGÜ CANAN BAKIRCIOĞLU ALTINTEPE MAH. BAHAR SK. YUNUSAPT Kapı No:12 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201512201512 3074 2025091266Jxl0000011 2025091214JyJ0003934 ₺46.020,73 ₺46.020,73
70 2560118282 31613067838 SELDA ŞAHİN YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201101201112 3074 2025012266Jxm0000004 2025012214JyK0000077 ₺45.525,81 ₺45.525,81
71 4840280792 34669759504 KEREM KABACA KABACALI MEVKII KABACALI KÜME EVLERİ Kapı No:95 Daire No:YOK Tel: TİREBOLU GİRESUN 202010202010 0015 2025012266Jxo0000005 2025012214JyM0000071 ₺44.872,50 ₺44.872,50
72 2560118282 31613067838 SELDA ŞAHİN YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201102201102 0015 2025012266Jxm0000004 2025012214JyK0000067 ₺44.372,77 ₺44.372,77
73 0190520809 AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201408201408 0015 2020031666Jxk0000327 2020031214JyI0003486 ₺43.443,32 ₺43.443,32
74 5980109416 26611480840 ERTUĞRUL KURUMLU YALIKÖY MAH. MEYDAN SK. Kapı No:13 Daire No:YOK Tel: BEYKOZ İSTANBUL 201901201903 0033 2023121366Jxp0000024 2023121314JyN0000534 ₺43.340,64 ₺43.340,64
75 0190520809 AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201408201408 0015 2020031666Jxk0000327 2020031214JyI0003486 ₺43.141,33 ₺43.141,33
76 4840280792 34669759504 KEREM KABACA KABACALI MEVKII KABACALI KÜME EVLERİ Kapı No:95 Daire No:YOK Tel: TİREBOLU GİRESUN 202009202009 0015 2025012266Jxo0000005 2025012214JyM0000057 ₺43.099,89 ₺43.099,89
77 0040501639 52249602088 BERKAN ACAR 19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP 201501201512 0010 2022080966Jxk0000006 2022080914JyI0000045 ₺42.600,09 ₺42.600,09
78 2550569229 47464316230 OKAN ÇİFTÇİOĞLU SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201604201606 0033 2025081566Jxm0000096 2025081514JyK0000065 ₺41.899,73 ₺41.899,73
79 2550569229 47464316230 OKAN ÇİFTÇİOĞLU SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201601201612 0010 2025081566Jxm0000096 2025081514JyK0000048 ₺41.899,73 ₺41.899,73
80 7290149022 39055613484 OKTAY PINAR HARMANLAR MAH FAİK ÖZKAN CAD. Kapı No:17 Daire No:10 Tel: ÇINARCIK YALOVA 201401201412 0010 2025021566Jxr0000004 2025021514JyP0000032 ₺40.575,96 ₺40.575,96
81 1320155379 17789276748 BENGÜ CANAN BAKIRCIOĞLU ALTINTEPE MAH. BAHAR SK. YUNUSAPT Kapı No:12 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201512201512 0015 2025091266Jxl0000011 2025091214JyJ0003936 ₺39.966,49 ₺39.966,49
82 8920302124 UNDAN PASTACILIK İÇVE DIŞ TİCARET ANONİM FERHATPAŞA MH. AKDENİZ CD. Kapı No:37 Daire No:39 Tel:2164714993 MALTEPE İSTANBUL 201401201401 0015 2021030466Jxs0000620 2020121314JyQ0003898 ₺39.912,22 ₺39.912,22
83 3310071596 ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ 202004202006 0033 2021030566Jxn0001830 2021012214JyL0001089 ₺39.825,00 ₺39.825,00
84 3310071596 ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ 202008202008 0015 2021030566Jxn0001830 2020101714JyL0013092 ₺39.600,00 ₺39.600,00
85 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201612201612 0015 2025082166Jxn0000006 2025082114JyL0000196 ₺39.029,99 ₺39.029,99
86 1980009984 23983201042 ZEKİ CAN KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201504201504 0015 2025092566Jxl0000005 2025092514JyJ0000029 ₺38.385,81 ₺38.385,81
87 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201609201609 0015 2025082166Jxn0000006 2025082114JyL0000197 ₺38.112,77 ₺38.112,77
88 1980009984 23983201042 ZEKİ CAN KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201507201507 0015 2025092566Jxl0000005 2025092514JyJ0000046 ₺38.087,25 ₺38.087,25
89 2550569229 47464316230 OKAN ÇİFTÇİOĞLU SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201512201512 0015 2025081566Jxm0000096 2025081514JyK0000060 ₺37.293,74 ₺37.293,74
90 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201601201601 0015 2025082166Jxn0000006 2025082114JyL0000195 ₺36.553,95 ₺36.553,95
91 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201611201611 0015 2025082166Jxn0000006 2025082114JyL0000199 ₺36.390,81 ₺36.390,81
92 2240328014 55156538570 TOLGA ÇAKMAK KARLIKTEPE MAH. SOĞANLIK CAD. BAHCEKENT SITESI BAHCEKENT SITESI C BLOK Kapı No:35B Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL 202011202011 0015 2025100866Jxm0000008 2025100814JyK0000175 ₺36.387,61 ₺36.387,61
93 8920302124 UNDAN PASTACILIK İÇVE DIŞ TİCARET ANONİM FERHATPAŞA MH. AKDENİZ CD. Kapı No:37 Daire No:39 Tel:2164714993 MALTEPE İSTANBUL 201401201401 0015 2021030466Jxs0000620 2020121314JyQ0003898 ₺36.119,66 ₺36.119,66
94 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201610201610 0015 2025082166Jxn0000006 2025082114JyL0000201 ₺35.889,41 ₺35.889,41
95 0230049226 28684785020 HASAN BASRİ AKGİL ATATÜRK MAH. 3. CAD. 67. ADA KARDELEN 4 BLOKLARI Kapı No:3G Daire No:37 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201611201611 0015 2025021566Jxk0000001 2025021514JyI0000009 ₺35.796,36 ₺35.796,36
96 7620039730 SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201409201409 0015 2021101966Jxr0000831 2021101514JyP0009405 ₺34.488,69 ₺34.488,69
97 8370086807 21977178608 ÜMİT TELYAR BATI MAH. KARANFİL SK. ADALI APT. Kapı No:43 Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL 201601201612 4310 2025012566Jxs0000001 2025012514JyQ0000007 ₺34.264,56 ₺34.264,56
98 0270161493 32177261076 YÜCEL AKIN YAVUZ SELİM MAH. ÇAM SK. Kapı No:43 Daire No:2 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL 201901201912 9060 2025100966Jxk0000002 2025100914JyI0000042 ₺34.150,09 ₺34.150,09
99 1970095615 36595754868 RIDVAN CAN ESENKENT MAH. BİLİM SK. ŞIŞLI DIN GOREVLILERI SITESI CIHAT APT Kapı No:16 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201901201912 9060 2025100966Jxl0000006 2025100914JyJ0000125 ₺34.150,09 ₺34.150,09
Küçükyalı Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02332386
