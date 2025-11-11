  1. ANASAYFA
KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

13.11.2025
SIRA Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Toplam Borç
1 2560118282 31613067838 SELDA ŞAHİN YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201103201103 0015 2025012266Jxm0000004 2025012214JyK0000076 ₺34.091,40 ₺34.091,40
2 1060566924 35018008960 BEKİR AY SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201603201603 0015 2023120466Jxl0000013 2023120414JyJ0000178 ₺33.739,52 ₺33.739,52
3 7160262535 15548893878 ORHAN ÖZUÇAK HOCA ŞERİF MAH. 111 SK. Kapı No:12 Daire No:YOK Tel: BİRECİK ŞANLIURFA 201601201612 4310 2025012366Jxr0000007 2025012314JyP0000062 ₺33.477,47 ₺33.477,47
4 1980009984 23983201042 ZEKİ CAN KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201505201505 0015 2025092566Jxl0000005 2025092514JyJ0000041 ₺33.266,25 ₺33.266,25
5 1060566924 35018008960 BEKİR AY SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201401201412 0010 2023120466Jxl0000013 2023120414JyJ0000181 ₺32.422,41 ₺32.422,41
6 8920302124 UNDAN PASTACILIK İÇVE DIŞ TİCARET ANONİM FERHATPAŞA MH. AKDENİZ CD. Kapı No:37 Daire No:39 Tel:2164714993 MALTEPE İSTANBUL 201403201403 0015 2021030466Jxs0000620 2020121314JyQ0003901 ₺32.242,71 ₺32.242,71
7 8280257205 27530389412 CENGİZ TAŞKIN GÖKÇEBOĞAZ MAH. KARGALI SK. Kapı No:19 Daire No:YOK Tel: ALAÇAM SAMSUN 201601201612 4310 2025012566Jxs0000009 2025012514JyQ0000200 ₺32.110,00 ₺32.110,00
8 7620039730 SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201412201412 0015 2021101966Jxr0000831 2021101514JyP0009417 ₺31.994,97 ₺31.994,97
9 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201312201312 0015 2025082166Jxn0000003 2025082114JyL0000061 ₺31.920,00 ₺31.920,00
10 0860520921 ASBOĞAZİÇİ İNŞAAT ELEKTRİK HIRDAVAT VE N BAĞLARBAŞI MAH/SEMT GÜLYOLU SK. Kapı No:53 A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201504201506 0033 2021030966Jxk0002958 2020121314JyI0004220 ₺31.812,09 ₺31.812,09
11 0860520921 ASBOĞAZİÇİ İNŞAAT ELEKTRİK HIRDAVAT VE N BAĞLARBAŞI MAH/SEMT GÜLYOLU SK. Kapı No:53 A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201501201512 0010 2021030966Jxk0002958 2020121314JyI0004262 ₺31.812,09 ₺31.812,09
12 0040501639 52249602088 BERKAN ACAR 19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP 201504201504 0015 2022080966Jxk0000006 2022080914JyI0000049 ₺31.482,81 ₺31.482,81
13 1060566924 35018008960 BEKİR AY SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201610201612 0003 2023120466Jxl0000013 2023120414JyJ0000177 ₺31.111,52 ₺31.111,52
14 7620039730 SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201411201411 0015 2021101966Jxr0000831 2021101514JyP0009414 ₺29.749,83 ₺29.749,83
15 1320155379 17789276748 BENGÜ CANAN BAKIRCIOĞLU ALTINTEPE MAH. BAHAR SK. YUNUSAPT Kapı No:12 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201512201512 0015 2025091266Jxl0000011 2025091214JyJ0003936 ₺29.695,10 ₺29.695,10
16 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 201909201909 0015 2023110166Jxp0000008 2023110114JyN0000168 ₺29.228,35 ₺29.228,35
17 7620039730 SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201405201405 0015 2021101966Jxr0000831 2021101514JyP0009389 ₺29.137,20 ₺29.137,20
18 1060566924 35018008960 BEKİR AY SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201601201612 0010 2023120466Jxl0000013 2023120414JyJ0000174 ₺28.674,45 ₺28.674,45
19 4490281911 GÜRYAPI TURİZM GIDAVE İNŞAAT SANAYİ DIŞT KÜÇÜKYALI MAH/SEMT BAĞDAT CAD. Kapı No:114 Daire No:4 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201405201405 0015 2020031366Jxo0000553 2020031214JyM0003750 ₺28.598,64 ₺28.598,64
20 2550569229 47464316230 OKAN ÇİFTÇİOĞLU SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201512201512 0015 2025081566Jxm0000096 2025081514JyK0000060 ₺28.455,12 ₺28.455,12
21 2560118282 31613067838 SELDA ŞAHİN YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201102201102 0015 2025012266Jxm0000004 2025012214JyK0000067 ₺27.808,31 ₺27.808,31
22 2560118282 31613067838 SELDA ŞAHİN YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201102201102 0015 2025012266Jxm0000004 2025012214JyK0000067 ₺27.808,30 ₺27.808,30
23 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201608201608 0015 2025082166Jxn0000006 2025082114JyL0000198 ₺27.634,38 ₺27.634,38
24 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201601201601 0015 2025082166Jxn0000006 2025082114JyL0000195 ₺27.378,91 ₺27.378,91
25 0300137138 38692434278 MURAT AKKURT ALTAYÇEŞME MAH. VARLIK SK. ADRES KAYITLARI YANLIŞ Kapı No:12/1 Daire No:YOK Tel: MALTEPE İSTANBUL 201907201909 0033 2025012066Jxk0000002 2025012014JyI0000052 ₺27.193,23 ₺27.193,23
26 7290149022 39055613484 OKTAY PINAR HARMANLAR MAH FAİK ÖZKAN CAD. Kapı No:17 Daire No:10 Tel: ÇINARCIK YALOVA 201410201412 0033 2025021566Jxr0000004 2025021514JyP0000035 ₺27.050,64 ₺27.050,64
27 2560118282 31613067838 SELDA ŞAHİN YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201104201104 0015 2025012266Jxm0000004 2025012214JyK0000071 ₺26.783,98 ₺26.783,98
28 2560118282 31613067838 SELDA ŞAHİN YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201104201104 0015 2025012266Jxm0000004 2025012214JyK0000071 ₺26.783,98 ₺26.783,98
29 1980009984 23983201042 ZEKİ CAN KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201503201503 0015 2025092566Jxl0000005 2025092514JyJ0000044 ₺26.590,38 ₺26.590,38
30 2311322881 ÇAVDAR MEDİKAL TURİZM ELEKTRONİK DANIŞMA BAĞLARBAŞI MAH. FEYZULLAH CAD. MANOLYA APT Kapı No:8 Daire No:2 Tel:5304795658 MALTEPE İSTANBUL 202006202006 0015 2021030866Jxm0001139 2020101714JyK0008497 ₺26.536,91 ₺26.536,91
31 8370086807 21977178608 ÜMİT TELYAR BATI MAH. KARANFİL SK. ADALI APT. Kapı No:43 Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL 201601201612 4315 2025012566Jxs0000001 2025012514JyQ0000008 ₺26.477,19 ₺26.477,19
32 7280012620 53773122134 OĞUZ MAHMUT PELİT ŞEYHLİ MAH. ANKARA CAD. - Kapı No:209 Daire No:8 Tel: PENDİK İSTANBUL 201706201706 0015 2023120566Jxr0000009 2023120514JyP0000072 ₺26.308,71 ₺26.308,71
33 2380320796 30524488510 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA CAD. Kapı No:73 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL 201610201610 0015 2023122566Jxm0000003 2023122514JyK0000008 ₺26.262,21 ₺26.262,21
34 0080866471 TASF.HAL.ADOLES ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SA FERHATPAŞA MAH. ULU ÖNDER BLV. Kapı No:28 B Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201607201607 0015 2025090266Jxk0000012 2025090214JyI0000211 ₺26.223,13 ₺26.223,13
35 0300137138 38692434278 MURAT AKKURT ALTAYÇEŞME MAH. VARLIK SK. ADRES KAYITLARI YANLIŞ Kapı No:12/1 Daire No:YOK Tel: MALTEPE İSTANBUL 201901201903 0033 2025012066Jxk0000002 2025012014JyI0000049 ₺26.134,97 ₺26.134,97
36 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 201910201910 9313 2023110166Jxp0000008 2023110114JyN0000181 ₺25.912,00 ₺25.912,00
37 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 201910201910 9313 2023110166Jxp0000008 2023110114JyN0000174 ₺25.912,00 ₺25.912,00
38 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 201911201911 9313 2023110166Jxp0000008 2023110114JyN0000188 ₺25.912,00 ₺25.912,00
39 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 201911201911 9313 2023110166Jxp0000008 2023110114JyN0000187 ₺25.912,00 ₺25.912,00
40 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 201912201912 9313 2023110166Jxp0000008 2023110114JyN0000186 ₺25.912,00 ₺25.912,00
41 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 202001202001 9313 2024013066Jxp0000002 2024013014JyN0000096 ₺25.881,00 ₺25.881,00
42 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 202001202001 9313 2024013066Jxp0000002 2024013014JyN0000100 ₺25.881,00 ₺25.881,00
43 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 202001202001 9313 2024013066Jxp0000002 2024013014JyN0000092 ₺25.881,00 ₺25.881,00
44 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 202001202001 9313 2024013066Jxp0000002 2024013014JyN0000060 ₺25.881,00 ₺25.881,00
45 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 202001202001 9313 2024013066Jxp0000002 2024013014JyN0000093 ₺25.881,00 ₺25.881,00
46 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 202001202001 9313 2024013066Jxp0000002 2024013014JyN0000090 ₺25.881,00 ₺25.881,00
47 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 202001202001 9313 2024013066Jxp0000002 2024013014JyN0000095 ₺25.881,00 ₺25.881,00
48 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 202001202001 9313 2024013066Jxp0000002 2024013014JyN0000057 ₺25.881,00 ₺25.881,00
49 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 202001202001 9313 2024013066Jxp0000002 2024013014JyN0000101 ₺25.881,00 ₺25.881,00
50 5610351433 21553574428 HASAN KIZILLAR ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ 202001202001 9313 2024013066Jxp0000002 2024013014JyN0000024 ₺25.881,00 ₺25.881,00
51 4810414055 İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 200702200702 0015 2020031366Jxo0001079 2020031214JyM0001111 ₺25.880,92 ₺25.880,92
52 4810414055 İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 200702200702 0015 2020031366Jxo0001079 2020031214JyM0001111 ₺25.880,92 ₺25.880,92
53 1060566924 35018008960 BEKİR AY SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201610201610 0015 2023120466Jxl0000013 2023120414JyJ0000175 ₺25.766,10 ₺25.766,10
54 2380320796 30524488510 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA CAD. Kapı No:73 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL 201601201612 0010 2023122566Jxm0000003 2023122514JyK0000012 ₺25.532,79 ₺25.532,79
55 9700032620 22501759584 HİKMET YILMAZ ZÜHTÜPAŞA MAH. RECEP PEKER CAD. DERE Kapı No:2 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 201601201612 4310 2025020366Jxt0000019 2025020314JyR0000394 ₺25.446,15 ₺25.446,15
56 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201609201609 0015 2025082166Jxn0000006 2025082114JyL0000197 ₺25.408,51 ₺25.408,51
57 9370087435 10172848102 FETHİ YARDIM İNÖNÜ MAH. ÇİĞDEMLİK SK. TOK APARTAMNI Kapı No:2-4 Daire No:4 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201901201912 0010 2025012166Jxt0000002 2025012114JyR0000031 ₺24.911,29 ₺24.911,29
58 1370294476 57319463750 MURAT BALDAN ALPASLAN MAH. SATLIK BAYIRI KÜME EVLERİ Kapı No:56 Daire No:YOK Tel: ARTOVA TOKAT 201810201810 0015 2025081166Jxl0000003 2025081114JyJ0000072 ₺24.771,71 ₺24.771,71
59 2550569229 47464316230 OKAN ÇİFTÇİOĞLU SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201511201511 0015 2025081566Jxm0000096 2025081514JyK0000058 ₺24.692,53 ₺24.692,53
60 3510107212 40432998650 YILDIZ ERDOĞMUŞ FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201601201612 4315 2025082166Jxn0000003 2025082114JyL0000073 ₺24.555,84 ₺24.555,84
61 3700165820 59098422492 ÖMER ERSOY SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162A Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201601201612 4310 2024112866Jxn0000002 2024112814JyL0000006 ₺24.522,00 ₺24.522,00
62 2560118282 31613067838 SELDA ŞAHİN YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201104201104 0015 2025012266Jxm0000004 2025012214JyK0000071 ₺24.373,42 ₺24.373,42
63 4320103994 53380738568 YELİZ TÜRK AYDINLI MAH. SELAM SK. Kapı No:2 Daire No:15 Tel: TUZLA İSTANBUL 201603201603 0015 2025102266Jxo0000002 2025102214JyM0000052 ₺24.276,12 ₺24.276,12
64 0040501639 52249602088 BERKAN ACAR 19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP 201401201412 0010 2022080966Jxk0000006 2022080914JyI0000043 ₺24.107,51 ₺24.107,51
65 0040501639 52249602088 BERKAN ACAR 19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP 201401201412 0010 2022080966Jxk0000006 2022080914JyI0000043 ₺24.083,43 ₺24.083,43
66 0500157510 21334279832 EMRE ALDEMİR YOK UZUNOBA KÜME EVLERİ Kapı No:46 Daire No:YOK Tel: SULUOVA AMASYA 201601201612 4310 2025100666Jxk0000005 2025100614JyI0000066 ₺24.039,17 ₺24.039,17
Küçükyalı Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02332393
