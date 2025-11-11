KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

|SIRA
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Toplam Borç
|1
|2560118282
|31613067838
|SELDA ŞAHİN
|YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201103201103
|0015
|2025012266Jxm0000004
|2025012214JyK0000076
|₺34.091,40
|₺34.091,40
|2
|1060566924
|35018008960
|BEKİR AY
|SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|201603201603
|0015
|2023120466Jxl0000013
|2023120414JyJ0000178
|₺33.739,52
|₺33.739,52
|3
|7160262535
|15548893878
|ORHAN ÖZUÇAK
|HOCA ŞERİF MAH. 111 SK. Kapı No:12 Daire No:YOK Tel: BİRECİK ŞANLIURFA
|201601201612
|4310
|2025012366Jxr0000007
|2025012314JyP0000062
|₺33.477,47
|₺33.477,47
|4
|1980009984
|23983201042
|ZEKİ CAN
|KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|201505201505
|0015
|2025092566Jxl0000005
|2025092514JyJ0000041
|₺33.266,25
|₺33.266,25
|5
|1060566924
|35018008960
|BEKİR AY
|SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|201401201412
|0010
|2023120466Jxl0000013
|2023120414JyJ0000181
|₺32.422,41
|₺32.422,41
|6
|8920302124
|
|UNDAN PASTACILIK İÇVE DIŞ TİCARET ANONİM
|FERHATPAŞA MH. AKDENİZ CD. Kapı No:37 Daire No:39 Tel:2164714993 MALTEPE İSTANBUL
|201403201403
|0015
|2021030466Jxs0000620
|2020121314JyQ0003901
|₺32.242,71
|₺32.242,71
|7
|8280257205
|27530389412
|CENGİZ TAŞKIN
|GÖKÇEBOĞAZ MAH. KARGALI SK. Kapı No:19 Daire No:YOK Tel: ALAÇAM SAMSUN
|201601201612
|4310
|2025012566Jxs0000009
|2025012514JyQ0000200
|₺32.110,00
|₺32.110,00
|8
|7620039730
|
|SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V
|BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201412201412
|0015
|2021101966Jxr0000831
|2021101514JyP0009417
|₺31.994,97
|₺31.994,97
|9
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201312201312
|0015
|2025082166Jxn0000003
|2025082114JyL0000061
|₺31.920,00
|₺31.920,00
|10
|0860520921
|
|ASBOĞAZİÇİ İNŞAAT ELEKTRİK HIRDAVAT VE N
|BAĞLARBAŞI MAH/SEMT GÜLYOLU SK. Kapı No:53 A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201504201506
|0033
|2021030966Jxk0002958
|2020121314JyI0004220
|₺31.812,09
|₺31.812,09
|11
|0860520921
|
|ASBOĞAZİÇİ İNŞAAT ELEKTRİK HIRDAVAT VE N
|BAĞLARBAŞI MAH/SEMT GÜLYOLU SK. Kapı No:53 A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201501201512
|0010
|2021030966Jxk0002958
|2020121314JyI0004262
|₺31.812,09
|₺31.812,09
|12
|0040501639
|52249602088
|BERKAN ACAR
|19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP
|201504201504
|0015
|2022080966Jxk0000006
|2022080914JyI0000049
|₺31.482,81
|₺31.482,81
|13
|1060566924
|35018008960
|BEKİR AY
|SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|201610201612
|0003
|2023120466Jxl0000013
|2023120414JyJ0000177
|₺31.111,52
|₺31.111,52
|14
|7620039730
|
|SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V
|BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201411201411
|0015
|2021101966Jxr0000831
|2021101514JyP0009414
|₺29.749,83
|₺29.749,83
|15
|1320155379
|17789276748
|BENGÜ CANAN BAKIRCIOĞLU
|ALTINTEPE MAH. BAHAR SK. YUNUSAPT Kapı No:12 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201512201512
|0015
|2025091266Jxl0000011
|2025091214JyJ0003936
|₺29.695,10
|₺29.695,10
|16
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|201909201909
|0015
|2023110166Jxp0000008
|2023110114JyN0000168
|₺29.228,35
|₺29.228,35
|17
|7620039730
|
|SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V
|BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201405201405
|0015
|2021101966Jxr0000831
|2021101514JyP0009389
|₺29.137,20
|₺29.137,20
|18
|1060566924
|35018008960
|BEKİR AY
|SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|201601201612
|0010
|2023120466Jxl0000013
|2023120414JyJ0000174
|₺28.674,45
|₺28.674,45
|19
|4490281911
|
|GÜRYAPI TURİZM GIDAVE İNŞAAT SANAYİ DIŞT
|KÜÇÜKYALI MAH/SEMT BAĞDAT CAD. Kapı No:114 Daire No:4 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201405201405
|0015
|2020031366Jxo0000553
|2020031214JyM0003750
|₺28.598,64
|₺28.598,64
|20
|2550569229
|47464316230
|OKAN ÇİFTÇİOĞLU
|SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201512201512
|0015
|2025081566Jxm0000096
|2025081514JyK0000060
|₺28.455,12
|₺28.455,12
|21
|2560118282
|31613067838
|SELDA ŞAHİN
|YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201102201102
|0015
|2025012266Jxm0000004
|2025012214JyK0000067
|₺27.808,31
|₺27.808,31
|22
|2560118282
|31613067838
|SELDA ŞAHİN
|YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201102201102
|0015
|2025012266Jxm0000004
|2025012214JyK0000067
|₺27.808,30
|₺27.808,30
|23
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201608201608
|0015
|2025082166Jxn0000006
|2025082114JyL0000198
|₺27.634,38
|₺27.634,38
|24
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201601201601
|0015
|2025082166Jxn0000006
|2025082114JyL0000195
|₺27.378,91
|₺27.378,91
|25
|0300137138
|38692434278
|MURAT AKKURT
|ALTAYÇEŞME MAH. VARLIK SK. ADRES KAYITLARI YANLIŞ Kapı No:12/1 Daire No:YOK Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201907201909
|0033
|2025012066Jxk0000002
|2025012014JyI0000052
|₺27.193,23
|₺27.193,23
|26
|7290149022
|39055613484
|OKTAY PINAR
|HARMANLAR MAH FAİK ÖZKAN CAD. Kapı No:17 Daire No:10 Tel: ÇINARCIK YALOVA
|201410201412
|0033
|2025021566Jxr0000004
|2025021514JyP0000035
|₺27.050,64
|₺27.050,64
|27
|2560118282
|31613067838
|SELDA ŞAHİN
|YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201104201104
|0015
|2025012266Jxm0000004
|2025012214JyK0000071
|₺26.783,98
|₺26.783,98
|28
|2560118282
|31613067838
|SELDA ŞAHİN
|YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201104201104
|0015
|2025012266Jxm0000004
|2025012214JyK0000071
|₺26.783,98
|₺26.783,98
|29
|1980009984
|23983201042
|ZEKİ CAN
|KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|201503201503
|0015
|2025092566Jxl0000005
|2025092514JyJ0000044
|₺26.590,38
|₺26.590,38
|30
|2311322881
|
|ÇAVDAR MEDİKAL TURİZM ELEKTRONİK DANIŞMA
|BAĞLARBAŞI MAH. FEYZULLAH CAD. MANOLYA APT Kapı No:8 Daire No:2 Tel:5304795658 MALTEPE İSTANBUL
|202006202006
|0015
|2021030866Jxm0001139
|2020101714JyK0008497
|₺26.536,91
|₺26.536,91
|31
|8370086807
|21977178608
|ÜMİT TELYAR
|BATI MAH. KARANFİL SK. ADALI APT. Kapı No:43 Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201601201612
|4315
|2025012566Jxs0000001
|2025012514JyQ0000008
|₺26.477,19
|₺26.477,19
|32
|7280012620
|53773122134
|OĞUZ MAHMUT PELİT
|ŞEYHLİ MAH. ANKARA CAD. - Kapı No:209 Daire No:8 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201706201706
|0015
|2023120566Jxr0000009
|2023120514JyP0000072
|₺26.308,71
|₺26.308,71
|33
|2380320796
|30524488510
|MEHMET ÇELİK
|ORTA MAH. ALİ BABA CAD. Kapı No:73 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201610201610
|0015
|2023122566Jxm0000003
|2023122514JyK0000008
|₺26.262,21
|₺26.262,21
|34
|0080866471
|
|TASF.HAL.ADOLES ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SA
|FERHATPAŞA MAH. ULU ÖNDER BLV. Kapı No:28 B Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201607201607
|0015
|2025090266Jxk0000012
|2025090214JyI0000211
|₺26.223,13
|₺26.223,13
|35
|0300137138
|38692434278
|MURAT AKKURT
|ALTAYÇEŞME MAH. VARLIK SK. ADRES KAYITLARI YANLIŞ Kapı No:12/1 Daire No:YOK Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201901201903
|0033
|2025012066Jxk0000002
|2025012014JyI0000049
|₺26.134,97
|₺26.134,97
|36
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|201910201910
|9313
|2023110166Jxp0000008
|2023110114JyN0000181
|₺25.912,00
|₺25.912,00
|37
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|201910201910
|9313
|2023110166Jxp0000008
|2023110114JyN0000174
|₺25.912,00
|₺25.912,00
|38
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|201911201911
|9313
|2023110166Jxp0000008
|2023110114JyN0000188
|₺25.912,00
|₺25.912,00
|39
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|201911201911
|9313
|2023110166Jxp0000008
|2023110114JyN0000187
|₺25.912,00
|₺25.912,00
|40
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|201912201912
|9313
|2023110166Jxp0000008
|2023110114JyN0000186
|₺25.912,00
|₺25.912,00
|41
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|202001202001
|9313
|2024013066Jxp0000002
|2024013014JyN0000096
|₺25.881,00
|₺25.881,00
|42
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|202001202001
|9313
|2024013066Jxp0000002
|2024013014JyN0000100
|₺25.881,00
|₺25.881,00
|43
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|202001202001
|9313
|2024013066Jxp0000002
|2024013014JyN0000092
|₺25.881,00
|₺25.881,00
|44
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|202001202001
|9313
|2024013066Jxp0000002
|2024013014JyN0000060
|₺25.881,00
|₺25.881,00
|45
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|202001202001
|9313
|2024013066Jxp0000002
|2024013014JyN0000093
|₺25.881,00
|₺25.881,00
|46
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|202001202001
|9313
|2024013066Jxp0000002
|2024013014JyN0000090
|₺25.881,00
|₺25.881,00
|47
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|202001202001
|9313
|2024013066Jxp0000002
|2024013014JyN0000095
|₺25.881,00
|₺25.881,00
|48
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|202001202001
|9313
|2024013066Jxp0000002
|2024013014JyN0000057
|₺25.881,00
|₺25.881,00
|49
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|202001202001
|9313
|2024013066Jxp0000002
|2024013014JyN0000101
|₺25.881,00
|₺25.881,00
|50
|5610351433
|21553574428
|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
|202001202001
|9313
|2024013066Jxp0000002
|2024013014JyN0000024
|₺25.881,00
|₺25.881,00
|51
|4810414055
|
|İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN
|HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|200702200702
|0015
|2020031366Jxo0001079
|2020031214JyM0001111
|₺25.880,92
|₺25.880,92
|52
|4810414055
|
|İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN
|HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|200702200702
|0015
|2020031366Jxo0001079
|2020031214JyM0001111
|₺25.880,92
|₺25.880,92
|53
|1060566924
|35018008960
|BEKİR AY
|SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|201610201610
|0015
|2023120466Jxl0000013
|2023120414JyJ0000175
|₺25.766,10
|₺25.766,10
|54
|2380320796
|30524488510
|MEHMET ÇELİK
|ORTA MAH. ALİ BABA CAD. Kapı No:73 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201601201612
|0010
|2023122566Jxm0000003
|2023122514JyK0000012
|₺25.532,79
|₺25.532,79
|55
|9700032620
|22501759584
|HİKMET YILMAZ
|ZÜHTÜPAŞA MAH. RECEP PEKER CAD. DERE Kapı No:2 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL
|201601201612
|4310
|2025020366Jxt0000019
|2025020314JyR0000394
|₺25.446,15
|₺25.446,15
|56
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201609201609
|0015
|2025082166Jxn0000006
|2025082114JyL0000197
|₺25.408,51
|₺25.408,51
|57
|9370087435
|10172848102
|FETHİ YARDIM
|İNÖNÜ MAH. ÇİĞDEMLİK SK. TOK APARTAMNI Kapı No:2-4 Daire No:4 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201901201912
|0010
|2025012166Jxt0000002
|2025012114JyR0000031
|₺24.911,29
|₺24.911,29
|58
|1370294476
|57319463750
|MURAT BALDAN
|ALPASLAN MAH. SATLIK BAYIRI KÜME EVLERİ Kapı No:56 Daire No:YOK Tel: ARTOVA TOKAT
|201810201810
|0015
|2025081166Jxl0000003
|2025081114JyJ0000072
|₺24.771,71
|₺24.771,71
|59
|2550569229
|47464316230
|OKAN ÇİFTÇİOĞLU
|SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201511201511
|0015
|2025081566Jxm0000096
|2025081514JyK0000058
|₺24.692,53
|₺24.692,53
|60
|3510107212
|40432998650
|YILDIZ ERDOĞMUŞ
|FEYZULLAH MAH. ÇELİK SK. GÜVEN APT Kapı No:19 Daire No:K8 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201601201612
|4315
|2025082166Jxn0000003
|2025082114JyL0000073
|₺24.555,84
|₺24.555,84
|61
|3700165820
|59098422492
|ÖMER ERSOY
|SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162A Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|201601201612
|4310
|2024112866Jxn0000002
|2024112814JyL0000006
|₺24.522,00
|₺24.522,00
|62
|2560118282
|31613067838
|SELDA ŞAHİN
|YALI MAH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ SK. VEFA APT Kapı No:9-11 Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201104201104
|0015
|2025012266Jxm0000004
|2025012214JyK0000071
|₺24.373,42
|₺24.373,42
|63
|4320103994
|53380738568
|YELİZ TÜRK
|AYDINLI MAH. SELAM SK. Kapı No:2 Daire No:15 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201603201603
|0015
|2025102266Jxo0000002
|2025102214JyM0000052
|₺24.276,12
|₺24.276,12
|64
|0040501639
|52249602088
|BERKAN ACAR
|19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP
|201401201412
|0010
|2022080966Jxk0000006
|2022080914JyI0000043
|₺24.107,51
|₺24.107,51
|65
|0040501639
|52249602088
|BERKAN ACAR
|19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP
|201401201412
|0010
|2022080966Jxk0000006
|2022080914JyI0000043
|₺24.083,43
|₺24.083,43
|66
|0500157510
|21334279832
|EMRE ALDEMİR
|YOK UZUNOBA KÜME EVLERİ Kapı No:46 Daire No:YOK Tel: SULUOVA AMASYA
|201601201612
|4310
|2025100666Jxk0000005
|2025100614JyI0000066
|₺24.039,17
|₺24.039,17
|Küçükyalı Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.