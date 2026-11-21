|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ
|SIRA NO
|MÜKELLEFİN ÜNVANI
|VERGİ KİMLİK NO
|ADRES
|VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİNİN MİKTARI
|CEZANIN MİKTARI
|1
|AKABE METAL ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ MAKİNA VE KİMYA LİMİTED ŞİRKETİ
|0111112366
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 164 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|31.717,69
|95.153,07
|2
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/01-12
|KV
|VZC
|264.445,14
|793.935,42
|3
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/01
|KDV
|VZC
|30.004,86
|90.014,58
|4
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/06
|KDV
|VZC
|38.663,36
|116.590,08
|5
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/07
|KDV
|VZC
|34.950,02
|105.450,06
|6
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/01-03
|KGV
|VZC
|73.711,26
|221.733,78
|7
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/04-06
|KGV
|VZC
|119.727,79
|359.783,37
|8
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/07-09
|KGV
|VZC
|71.006,09
|213.618,27
|9
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|630.750,29
|1.892.250,87
|10
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2020/3
|KDV
|VZC
|37.704,74
|113.114,22
|11
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2020/5
|KDV
|VZC
|39.695,68
|119.087,04
|12
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2020/6
|KDV
|VZC
|107.109,49
|321.328,47
|13
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2020/7
|KDV
|VZC
|67.677,72
|203.033,16
|14
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2020/08
|KDV
|VZC
|76.221,14
|228.663,42
|15
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2020/10
|KDV
|VZC
|43.129,27
|129.387,81
|16
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2020/11
|KDV
|VZC
|43.254,65
|129.763,95
|17
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2020/12
|KDV
|VZC
|45.648,76
|136.946,28
|18
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2020/01-03
|KGV
|VZC
|46.069,71
|138.209,13
|19
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2020/04-06
|KGV
|VZC
|212.878,42
|638.635,26
|20
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2020/07-09
|KGV
|VZC
|210.428,88
|631.286,64
|21
|TASF.HAL. BEKİROĞULLARI HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ PROJE SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
|1610832992
|FERHATPAŞA MAH. 39. SK. 59 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2020/10-12
|KGV
|VZC
|161.373,28
|484.119,84
|22
|BOB İNŞAAT METAL ELEKTRİK PLASTİK LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ
|1781460021
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 178 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|59.506,37
|178.519,11
|23
|BOB İNŞAAT METAL ELEKTRİK PLASTİK LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ
|1781460021
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 178 MALTEPE İSTANBUL
|2020/08
|KDV
|VZC
|38.414,82
|115.244,46
|24
|BOB İNŞAAT METAL ELEKTRİK PLASTİK LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ
|1781460021
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 178 MALTEPE İSTANBUL
|2020/07-09
|KGV
|VZC
|59.506,37
|178.519,11
|25
|BURGOS LOJİSTİK METAL ELEKTRİK TEMİZLİK KİMYA VE OTOMOTİV SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED
|1911170362
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK. MALTE PLAZA 35 42 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|34.534,24
|103.602,72
|26
|BURGOS LOJİSTİK METAL ELEKTRİK TEMİZLİK KİMYA VE OTOMOTİV SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED
|1911170362
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK. MALTE PLAZA 35 42 MALTEPE İSTANBUL
|2020/10-12
|KGV
|VZC
|34.534,24
|103.602,72
|27
|İKRAM ÇAKMAK
|2240299264
|ATAŞEHİR FERHATPAŞA MAH/SEMT 5. SK. 80 B ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/01-03
|VZC
|54.612,40
|28
|İKRAM ÇAKMAK
|2240299264
|ATAŞEHİR FERHATPAŞA MAH/SEMT 5. SK. 80 B ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/04-06
|VZC
|62.469,58
|29
|İKRAM ÇAKMAK
|2240299264
|ATAŞEHİR FERHATPAŞA MAH/SEMT 5. SK. 80 B ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/01-12
|VZC
|117.139,02
|30
|ÇAVDAR MEDİKAL TURİZM ELEKTRONİK DANIŞMANLIK KIRTASİYE MATBAA REKLAM TİCARET LİMİTED
|2311322881
|BAĞLARBAŞI MAH. FEYZULLAH CAD. MANOLYA APT 8 2 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|56.647,75
|183.211,71
|31
|ÇAVDAR MEDİKAL TURİZM ELEKTRONİK DANIŞMANLIK KIRTASİYE MATBAA REKLAM TİCARET LİMİTED
|2311322881
|BAĞLARBAŞI MAH. FEYZULLAH CAD. MANOLYA APT 8 2 MALTEPE İSTANBUL
|2020/07-09
|KGV
|VZC
|56.647,75
|169.943,25
|32
|RAMAZAN ÇAVUŞ
|2320753945
|FERHATPAŞA MAH. 29. SK. 58 1 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/05
|VZC
|78.847,10
|33
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
|2721014281
|BARIŞ MAH. BELEDİYE CAD. GINZA LAVINYA 30 115 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|2021/11
|VZC
|73.785,29
|34
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
|2721014281
|BARIŞ MAH. BELEDİYE CAD. GINZA LAVINYA 30 115 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|2021/12
|VZC
|133.292,75
|35
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
|2721014281
|BARIŞ MAH. BELEDİYE CAD. GINZA LAVINYA 30 115 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|2021/01-12
|VZC
|449.130,84
|36
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
|2721014281
|BARIŞ MAH. BELEDİYE CAD. GINZA LAVINYA 30 115 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|2021/10-12
|VZC
|178.658,60
|37
|DMK BİLİŞİM BİLGİSAYAR REKLAM PRODÜKSİYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|3021073126
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 179 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|143.849,73
|431.549,19
|38
|DMK BİLİŞİM BİLGİSAYAR REKLAM PRODÜKSİYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|3021073126
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 179 MALTEPE İSTANBUL
|2020/7
|KDV
|VZC
|55.423,45
|166.270,35
|39
|DMK BİLİŞİM BİLGİSAYAR REKLAM PRODÜKSİYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|3021073126
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 179 MALTEPE İSTANBUL
|2020/04-06
|KGV
|VZC
|62.205,74
|186.617,22
|40
|DMK BİLİŞİM BİLGİSAYAR REKLAM PRODÜKSİYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|3021073126
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 179 MALTEPE İSTANBUL
|2020/07-09
|KGV
|VZC
|81.643,99
|244.931,97
|41
|DORUKAN 2020 METAL İNŞAAT ELEKTRİK ORMAN ÜRÜNLERİ REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|3101189771
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 164 MALTEPE İSTANBUL
|2020/7
|KDV
|VZC
|111.299,61
|333.898,83
|42
|DORUKAN 2020 METAL İNŞAAT ELEKTRİK ORMAN ÜRÜNLERİ REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|3101189771
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 164 MALTEPE İSTANBUL
|2020/04-06
|KGV
|VZC
|43.946,81
|131.840,43
|43
|DORUKAN 2020 METAL İNŞAAT ELEKTRİK ORMAN ÜRÜNLERİ REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|3101189771
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 164 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|63.010,73
|189.032,19
|44
|FEYZA YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK MEDİKAL ELEKTRİK S
|3851495124
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SOK. Kapı No:35/1 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|848.195,07
|2.544.585,21
|45
|FEYZA YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK MEDİKAL ELEKTRİK S
|3851495124
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SOK. Kapı No:35/1 MALTEPE İSTANBUL
|2020/07-09
|KGV
|VZC
|766.804,74
|2.300.414,22
|46
|FEYZA YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK MEDİKAL ELEKTRİK S
|3851495124
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SOK. Kapı No:35/1 MALTEPE İSTANBUL
|2020/08
|KDV
|VZC
|61.781,03
|185.343,09
|47
|FEYZA YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK MEDİKAL ELEKTRİK S
|3851495124
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SOK. Kapı No:35/1 MALTEPE İSTANBUL
|2020/09
|KDV
|VZC
|560.285,24
|1.680.855,72
|48
|EVRENSEL TEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET
|3940454744
|ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. Kapı No:4-6/3 ŞİŞLİ İSTANBUL
|2020/11
|KDV
|VZC
|331.537,58
|331.537,58
|49
|EVRENSEL TEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET
|3940454744
|ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. Kapı No:4-6/3 ŞİŞLİ İSTANBUL
|2020/12
|KDV
|VZC
|331.537,58
|340.592,75
|50
|GOHULA İNŞAAT ZÜCCACİYE ELEKTRİK TEKSTİL TEMİZLİK
|3961314895
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. No:457/179 MALTEPE İSTANBU
|2020/01-12
|KV
|VZC
|42.307,07
|126.921,21
|51
|GOHULA İNŞAAT ZÜCCACİYE ELEKTRİK TEKSTİL TEMİZLİK
|3961314895
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. No:457/179 MALTEPE İSTANBU
|2020/10-12
|KGV
|VZC
|27.770,30
|83.310,90
|52
|KARİNA METAL YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK TİCARET LİM
|5241282321
|ZÜMRÜTEVLER MAH. CANDAN SK. No:146 A MALTEPE İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|466.218,98
|1.398.656,94
|53
|KARİNA METAL YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK TİCARET LİM
|5241282321
|ZÜMRÜTEVLER MAH. CANDAN SK. No:146 A MALTEPE İSTANBUL
|2020/07-09
|KGV
|VZC
|246.113,80
|738.341,40
|54
|KARİNA METAL YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK TİCARET LİM
|5241282321
|ZÜMRÜTEVLER MAH. CANDAN SK. No:146 A MALTEPE İSTANBUL
|2020/09
|KDV
|VZC
|173.858,77
|521.576,31
|55
|KARİNA METAL YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK TİCARET LİM
|5241282321
|ZÜMRÜTEVLER MAH. CANDAN SK. No:146 A MALTEPE İSTANBUL
|2020/10
|KDV
|VZC
|159.247,49
|477.742,47
|56
|KARİNA METAL YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK TİCARET LİM
|5241282321
|ZÜMRÜTEVLER MAH. CANDAN SK. No:146 A MALTEPE İSTANBUL
|2020/10-12
|KGV
|VZC
|220.105,18
|660.315,54
|57
|KALYO DERİ TEKSTİL AYAKKABICILIK SANAYİ TİCARET Lİ
|4931247674
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK.No:30 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|115.112,04
|345.336,12
|58
|KALYO DERİ TEKSTİL AYAKKABICILIK SANAYİ TİCARET Lİ
|4931247674
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK.No:30 MALTEPE İSTANBUL
|2020/7
|KDV
|VZC
|33.234,84
|99.704,52
|59
|KALYO DERİ TEKSTİL AYAKKABICILIK SANAYİ TİCARET Lİ
|4931247674
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK.No:30 MALTEPE İSTANBUL
|2020/07-09
|KDV
|VZC
|106.808,75
|320.426,25
|60
|KALYO DERİ TEKSTİL AYAKKABICILIK SANAYİ TİCARET Lİ
|4931247674
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK.No:30 MALTEPE İSTANBUL
|2020/08
|KDV
|VZC
|51.686,36
|155.059,08
|61
|KARAGÜL METAL DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ VE YAPI MALZEME
|5110620975
|FERHATPAŞA MAH. 6. SK.No:4 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/01-12
|KV
|VZC
|1.695.638,49
|5.086.915,47
|62
|KARAGÜL METAL DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ VE YAPI MALZEME
|5110620975
|FERHATPAŞA MAH. 6. SK.No:4 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/04-06
|KGV
|VZC
|203.050,90
|609.152,70
|63
|KARAGÜL METAL DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ VE YAPI MALZEME
|5110620975
|FERHATPAŞA MAH. 6. SK.No:4 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/05
|KDV
|VZC
|92.963,05
|278.889,15
|64
|KARAGÜL METAL DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ VE YAPI MALZEME
|5110620975
|FERHATPAŞA MAH. 6. SK.No:4 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/06
|KDV
|VZC
|50.820,46
|152.461,38
|65
|KARAGÜL METAL DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ VE YAPI MALZEME
|5110620975
|FERHATPAŞA MAH. 6. SK.No:4 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/07-09
|KGV
|VZC
|249.541,36
|748.624,08
|66
|KARAGÜL METAL DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ VE YAPI MALZEME
|5110620975
|FERHATPAŞA MAH. 6. SK.No:4 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/10
|KDV
|VZC
|231.805,38
|695.416,14
|67
|KARAGÜL METAL DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ VE YAPI MALZEME
|5110620975
|FERHATPAŞA MAH. 6. SK.No:4 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/10-12
|KGV
|VZC
|1.695.638,49
|5.086.915,47
|68
|KARAGÜL METAL DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ VE YAPI MALZEME
|5110620975
|FERHATPAŞA MAH. 6. SK.No:4 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/11
|KDV
|VZC
|272.000,34
|816.001,02
|69
|KARAGÜL METAL DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ VE YAPI MALZEME
|5110620975
|FERHATPAŞA MAH. 6. SK.No:4 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2021/12
|KDV
|VZC
|537.384,21
|1.612.152,63
|70
|KİNG YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK NAKL
|5631254156
|FERHATPAŞA MAH. YEDİTEPE CAD. No:107 A ATAŞEHİR İSTANB
|2021/01-03
|KGV
|VZC
|54.612,40
|163.837,20
|71
|KİNG YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK NAKL
|5631254156
|FERHATPAŞA MAH. YEDİTEPE CAD. No:107 A ATAŞEHİR İSTANB
|2021/01-12
|KV
|VZC
|117.139,02
|351.417,06
|72
|KİNG YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK NAKL
|5631254156
|FERHATPAŞA MAH. YEDİTEPE CAD. No:107 A ATAŞEHİR İSTANB
|2021/04-06
|KGV
|VZC
|62.469,58
|187.408,74
|73
|TURGAY KOÇYİĞİT
|5740493890
|ORHANGAZİ MAH. KAFİYE SK. NO: 5/1 PENDİK / İSTANBUL
|2021/01-12
|VZC
|1.100.865,88
|74
|TURGAY KOÇYİĞİT
|5740493890
|ORHANGAZİ MAH. KAFİYE SK. NO: 5/1 PENDİK / İSTANBUL
|2021/04-06
|VZC
|58.026,92
|75
|TURGAY KOÇYİĞİT
|5740493890
|ORHANGAZİ MAH. KAFİYE SK. NO: 5/1 PENDİK / İSTANBUL
|2021/07-09
|VZC
|494.873,90
|76
|TURGAY KOÇYİĞİT
|5740493890
|ORHANGAZİ MAH. KAFİYE SK. NO: 5/1 PENDİK / İSTANBUL
|2021/09
|VZC
|267.052,36
|77
|TURGAY KOÇYİĞİT
|5740493890
|ORHANGAZİ MAH. KAFİYE SK. NO: 5/1 PENDİK / İSTANBUL
|2021/11
|VZC
|253.751,54
|78
|OPSİYONEL İNŞAAT OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET L
|6440385961
|CAFERAĞA MAH. SAKIZGÜLÜ SK. No:19 C KADIKÖY İSTANBUL
|2021/01-12
|KV
|VZC
|59.701,75
|179.105,25
|79
|OPSİYONEL İNŞAAT OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET L
|6440385961
|CAFERAĞA MAH. SAKIZGÜLÜ SK. No:19 C KADIKÖY İSTANBUL
|2021/04-06
|KGV
|VZC
|32.925,28
|98.775,84
|80
|HÜSEYİN ZEYNEL ABİDİN SADE
|7360145940
|YILDIZTEPE M. 37/13 S.8 BLOK K-4 8 BAĞCILAR İSTANBUL
|2021/01-12
|VZC
|40.177,25
|81
|TALİPLİ İNŞAAT PETROL PLASTİK GIDA TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|8170513498
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 149 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01
|KDV
|VZC
|179.654,76
|179.654,76
|82
|TALİPLİ İNŞAAT PETROL PLASTİK GIDA TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|8170513498
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 149 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|43.916,05
|43.916,05
|83
|TALİPLİ İNŞAAT PETROL PLASTİK GIDA TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|8170513498
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 149 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01-03
|KGV
|VZC
|43.916,05
|43.916,05
|84
|TAMAY METAL İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|8170532587
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK. MALTE PLAZA 35 42 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|538.003,28
|1.614.009,84
|85
|TAMAY METAL İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|8170532587
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK. MALTE PLAZA 35 42 MALTEPE İSTANBUL
|2020/10-12
|KGV
|VZC
|390.796,20
|1.172.388,60
|86
|TAMAY METAL İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|8170532587
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK. MALTE PLAZA 35 42 MALTEPE İSTANBUL
|2021/01-12
|KV
|VZC
|256.261,27
|768.783,81
|87
|TAMAY METAL İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|8170532587
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK. MALTE PLAZA 35 42 MALTEPE İSTANBUL
|2020/12
|KDV
|VZC
|229.115,58
|687.346,74
|88
|TAMAY METAL İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|8170532587
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK. MALTE PLAZA 35 42 MALTEPE İSTANBUL
|2021/01-03
|KGV
|VZC
|205.009,01
|615.027,03
|89
|TAMAY METAL İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|8170532587
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK. MALTE PLAZA 35 42 MALTEPE İSTANBUL
|2020/11
|KDV
|VZC
|123.311,08
|369.933,24
|90
|TAMAY METAL İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|8170532587
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK. MALTE PLAZA 35 42 MALTEPE İSTANBUL
|2021/02
|KDV
|VZC
|99.261,76
|297.785,28
|91
|TAMAY METAL İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|8170532587
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK. MALTE PLAZA 35 42 MALTEPE İSTANBUL
|2021/01
|KDV
|VZC
|78.259,49
|234.778,47
|92
|TAMAY METAL İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|8170532587
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK. MALTE PLAZA 35 42 MALTEPE İSTANBUL
|2020/07-09
|KGV
|VZC
|73.644,24
|220.932,72
|93
|TAMAY METAL İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|8170532587
|BAĞLARBAŞI MAH. SAKARYA SK. MALTE PLAZA 35 42 MALTEPE İSTANBUL
|2020/09
|KDV
|VZC
|43.194,07
|129.582,21
|94
|YILMET DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|9791031251
|FERHATPAŞA MAH. 15. SK. 88 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|33.558,22
|100.674,66
|Küçükyalı Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgillerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşrinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. iş bu liste 62 satırdan oluşmaktadır.