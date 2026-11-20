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İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|S.No
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad
|Adresi
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Toplam Borç
|1
|0070273519
|32002745542
|SADİ ADAK
|BARIŞ MAH. ENVER ADAKAN CAD. Koçerler Sitesi B2 Kapı No:35 D Daire No:5 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|01/2021-12/2021
|4510
|2024070166XFU0000014
|2024070114XFg0000166
|31.120,00
|31.120,00
|2
|0070273519
|32002745542
|SADİ ADAK
|BARIŞ MAH. ENVER ADAKAN CAD. Koçerler Sitesi B2 Kapı No:35 D Daire No:5 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|09/2017-09/2017
|3080
|2024070166XFU0000014
|2024070166XFU0000014
|46.159,34
|46.159,34
|3
|0070273519
|32002745542
|SADİ ADAK
|BARIŞ MAH. ENVER ADAKAN CAD. Koçerler Sitesi B2 Kapı No:35 D Daire No:5 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|11/2017-11/2017
|0015
|2024070166XFU0000014
|2024070114XFg0000154
|229.523,66
|229.523,66
|4
|0070273519
|32002745542
|SADİ ADAK
|BARIŞ MAH. ENVER ADAKAN CAD. Koçerler Sitesi B2 Kapı No:35 D Daire No:5 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|11/2017-11/2017
|0015
|2024070166XFU0000014
|2024070114XFg0000154
|335.071,04
|335.071,04
|5
|0070273519
|32002745542
|SADİ ADAK
|BARIŞ MAH. ENVER ADAKAN CAD. Koçerler Sitesi B2 Kapı No:35 D Daire No:5 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|09/2017-09/2017
|1084
|2024070166XFU0000014
|2024070114XFg0000159
|65.823,21
|65.823,21
|6
|0070273519
|32002745542
|SADİ ADAK
|BARIŞ MAH. ENVER ADAKAN CAD. Koçerler Sitesi B2 Kapı No:35 D Daire No:5 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|09/2017-09/2017
|0015
|2024070166XFU0000014
|2024070114XFg0000159
|92.318,67
|92.318,67
|7
|0070273519
|32002745542
|SADİ ADAK
|BARIŞ MAH. ENVER ADAKAN CAD. Koçerler Sitesi B2 Kapı No:35 D Daire No:5 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|01/2021-12/2021
|4518
|2024070166XFU0000014
|2024070114XFg0000152
|32.163,07
|32.163,07
|8
|0070273519
|32002745542
|SADİ ADAK
|BARIŞ MAH. ENVER ADAKAN CAD. Koçerler Sitesi B2 Kapı No:35 D Daire No:5 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|11/2017-11/2017
|3080
|2024070166XFU0000014
|2024070114XFg0000165
|167.535,52
|167.535,52
|9
|0080761358
|13579495924
|BİLAL AFŞAR
|LİNKÖPING / İSVEÇ KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE
|06/2021-06/2021
|0015
|2023031066XFU0000008
|2023031014XFg0000226
|33.282,79
|33.282,79
|10
|0080761358
|13579495924
|BİLAL AFŞAR
|LİNKÖPING / İSVEÇ KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE
|01/2021-12/2021
|4524
|2023031066XFU0000008
|2023031014XFg0000230
|58.624,35
|58.624,35
|11
|0590308595
|10706581468
|ŞENOL ALTAN
|ZEKERİYAKÖY MAH. KARAAĞAÇ KELEBEK SK. Kapı No:32 Daire No: Tel: SARIYER İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|0010
|2023071166XFU0000005
|2023071114XFg0000150
|38.445,06
|38.445,06
|12
|8320747552
|ZVIAD TAVADZE
|MERDİVENKÖY MAH. ÇİMEN SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel:5366228640 KADIKÖY İSTANBUL 515 01/
|01/2021-12/2021
|4510
|2024061266XFc0000002
|2024061214XFo0000005
|58.442,78
|58.442,78
|13
|8320747552
|ZVIAD TAVADZE
|MERDİVENKÖY MAH. ÇİMEN SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel:5366228640 KADIKÖY İSTANBUL 515 01/
|07/2020-09/2020
|3080
|2024061266XFc0000002
|2024061214XFo0000012
|41.145,09
|41.145,09
|14
|8320747552
|ZVIAD TAVADZE
|MERDİVENKÖY MAH. ÇİMEN SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel:5366228640 KADIKÖY İSTANBUL 515 01/
|07/2020-09/2020
|3080
|2024061266XFc0000002
|2024061214XFo0000019
|41.145,09
|41.145,09
|15
|8320747552
|ZVIAD TAVADZE
|MERDİVENKÖY MAH. ÇİMEN SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel:5366228640 KADIKÖY İSTANBUL 515 01/
|01/2020-12/2020
|0010
|2024061266XFc0000002
|2024061214XFo0000017
|428.580,35
|428.580,35
|16
|8320747552
|ZVIAD TAVADZE
|MERDİVENKÖY MAH. ÇİMEN SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel:5366228640 KADIKÖY İSTANBUL 515 01/
|01/2021-12/2021
|4518
|2024061266XFc0000002
|2024061214XFo0000006
|52.598,50
|52.598,50
|Yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılan Sarıyer Vergi Dairesi mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı V.U.K. nun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı kanunun 105nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Sarıyer Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15. günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerinin bildirilmeleri ; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , riayet edilmediği takdirde anılan kanunun 106.ncı maddesi gereğince iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.