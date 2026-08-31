



BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF TESİSAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ

BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF TESİSAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1636665

1- İdarenin 1.1. Adı : ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : MERKEZ MAH. DARÜLACEZE CAD. ŞIŞLI BELEDİYESİ NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ / İSTANBUL ŞİŞLİ/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02127088888 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 23.09.2026 - 11:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Şişli Belediye Başkanlığı Darülaceze Cad. No:8 k:5 İhale Büro

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF TESİSAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : TOPLAM 78 KALEMDEN OLUŞAN BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF TESİSAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Depoları 3.4. Süresi/teslim tarihi : Malzemeler yüklenici firma tarafından tek bir seferde değil işin süresi içerisinde en son tarih 31.12.2026 olmak üzere, İdarenin belirleyeceği miktarlarda peyderpey teslim edilecektir 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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