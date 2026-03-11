ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN



Şişli İlçe Sınırları İçinde “Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesinin 24 (yirmi dört) Ay Süreyle Kiraya Verilmesi İşi” 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile artırım yapılmak üzere ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.



1-İDARENİN



a) Adresi: Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No:8 Şişli/İSTANBUL



b) Telefon Numarası: 0 (212) 708 88 88



2-İHALE KONUSU İŞİN



a) Yapılacağı Yer: Şişli Belediyesi İlçe Sınırları



b) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye Şişli Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde görülebilecek ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.



c) Muhammen Bedel: 3.330.000,00+ KDV (24 aylık)



ç) Geçici teminat tutarı: 99.900,00 TL



3-İHALENİN



Yapılacağı yer: Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Şişli/İSTANBUL



Şişli Belediye Başkanlığı 5. Kat Encümen Salonu (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.



Tarihi ve Saati: 31.03.2026 – 11:00



4- İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER



4.1. Gerçek kişiler için e-devletten onaylı ikametgâh belgesi ve aslı görülmek üzere teslim edilen T.C kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı/sürücü belgesi/pasaport fotokopisi,



4.2. 2026 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,



4.3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,



4.4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.



(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.),



4.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4.1., 4.2., 4.3. ve 4.4.’deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,



4.6. Muhammen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatın Şişli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödendiğine dair makbuzun aslı veya teminat mektubu aslı,



4.7. Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine ve Şişli Belediyesine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,



4.8. Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,



4.9. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ihale süresince devam edecek şekilde faaliyet konusuna uygun olarak alınmış belge (İzin, Lisans belgesi vb.),



4.10. İstekli tarafından ‘Okudum, anladım.’ şeklinde imzalanan ihale dokümanı ve satın alındığına ilişkin makbuzun aslı,



4.11. İsteklinin ilgili İdarede alınacak belge ile ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair durumunu tevsik etmesi gerekmektedir.



5- İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI



5.1. İhalenin İdari Şartnamesi, Teknik Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı Şişli Belediye Başkanlığı, Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No:8 Şişli / İSTANBUL adresinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde görülebilecek ve 1500,00 TL tutarın Şişli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenmesi durumunda satın alınabilecektir.



5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur ve İhale dosyasının satın alındığına dair belge (dekont veya makbuz) ihale teklif dosyasında sunulacaktır.



6- TEKLİFLERİN VERİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ



6.1. İhale, açık teklif usulüne göre, 31.03.2026 Salı günü saat 11:00’da Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Şişli/İSTANBUL adresinde Şişli Belediye Başkanlığı 5. Kat Encümen Salonunda, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.



6.2. İhale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirecektir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilecektir. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilecektir.



6.3. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılacaktır. Diğer istekliler, önce şartnameleri imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılacaktır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kağıdına yazılacak ve teklif sahipleri tarafından imzalanacaktır.



6.4. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imza alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.



6.5. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.



6.6. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif vermezler.









