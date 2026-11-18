|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|VERGİ KİMLİK NO
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|ADRESİ
|VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ
|VERGİNİN
NEVİ
|CEZANIN
NEVİ
|TAKİP NO
|VERGİNİN
MİKTARI
|CEZANIN
MİKTARI
|4950624572
|ÖZLEM KANDEMİR
|KOCASİNAN MERKEZ MAH. HATİCE SK. Kapı No:2 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201501201512
|0010
|3080
|2026010966GZq0000003
|0,00 TL
|133.360,64 TL
|5160191923
|HASAN KARAKURT
|BÜYÜKBAKKALKÖY MAH. YAKACIK YOLU SK. MALTEPE CEZA EVİ Kapı No:13 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201510201512
|0032
|3080
|2022012166GZr0000975
|0,00 TL
|32.663,58 TL
|5160191923
|HASAN KARAKURT
|BÜYÜKBAKKALKÖY MAH. YAKACIK YOLU SK. MALTEPE CEZA EVİ Kapı No:13 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201501201512
|0001
|3080
|2022012166GZr0000975
|0,00 TL
|52.485,03 TL
|5340979273
|SEDAT KAYA
|TIĞCILAR MAH. KAVAKLAR CAD. SİPAHİER APT. Kapı No:34 Daire No:2 Tel: ADAPAZARI SAKARYA
|202001202003
|0033
|1086
|2025050766GZr0000003
|65.477,20 TL
|0,00 TL
|5420238332
|ABDULLAH KEDEK
|YUNUSELİ MAH. 836. SK. Kapı No:4 Daire No:20 Tel: OSMANGAZİ BURSA
|202001202012
|0010
|0010
|2025072866GZr0000002
|53.487,04 TL
|0,00 TL
|5420991922
|BİRGÜL KEKLİK
|BELEDİYE EVLERİ MAH. 84216 SK. POLEN 5 Kapı No:1-5 Daire No:21 Tel: ÇUKUROVA ADANA
|202001202012
|0010
|0010
|2025102366GZr0000003
|37.104,76 TL
|0,00 TL
|5420991922
|BİRGÜL KEKLİK
|BELEDİYE EVLERİ MAH. 84216 SK. POLEN 5 Kapı No:1-5 Daire No:21 Tel: ÇUKUROVA ADANA
|202012202012
|0015
|0015
|2025102366GZr0000003
|33.694,41 TL
|0,00 TL
|5540026203
|STONE PANEL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Şİ
|EYÜP SULTAN MAH. OSMANGAZİ CAD. Kapı No:114 Daire No:1 Tel:5326882656 SANCAKTEPE İSTANBUL
|202101202112
|4510
|4510
|2022051866GZr0000776
|107.860,00 TL
|0,00 TL
|5551444258
|SUNG BUM KIM
|YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ
|201510201510
|0015
|1084
|2022012466GZr0000812
|142.140,20 TL
|0,00 TL
|5551444258
|SUNG BUM KIM
|YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ
|201510201510
|0015
|0015
|2022012466GZr0000812
|137.333,53 TL
|0,00 TL
|5551444258
|SUNG BUM KIM
|YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ
|201510201510
|0015
|3080
|2022012466GZr0000812
|0,00 TL
|137.333,53 TL
|6330057284
|MEHMET ODABAŞI
|BOSTANCI MAH. BOSTAN SK. BEŞİROĞLU APT. Kapı No:19 Daire No:12 Tel: KADIKÖY İSTANBUL
|202101202112
|4510
|4510
|2023102766GZs0000018
|59.880,00 TL
|0,00 TL
|6580459106
|KADİR ÖNERYILDIZ
|HAMİDİYE MAH. MENZİL SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|202101202101
|0015
|0015
|2025091966GZs0000003
|108.918,00 TL
|0,00 TL
|6620536122
|TURAN ÖZAKAÇ
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. MÜSLÜM CAD. FETİH APT. Kapı No:9 Daire No:9 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|202101202112
|4518
|4518
|2025121666GZs0000003
|108.345,32 TL
|0,00 TL
|6620536122
|TURAN ÖZAKAÇ
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. MÜSLÜM CAD. FETİH APT. Kapı No:9 Daire No:9 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|202001202012
|0010
|0010
|2025121666GZs0000003
|58.500,61 TL
|0,00 TL
|6620536122
|TURAN ÖZAKAÇ
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. MÜSLÜM CAD. FETİH APT. Kapı No:9 Daire No:9 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|202101202112
|4510
|4510
|2025121666GZs0000003
|107.860,00 TL
|0,00 TL
|6860091212
|AYÇA EMİNE İPEK HOŞHANLI
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. ALPARSLAN CAD. B BLOK Kapı No:2B Daire No:69 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|202101202112
|4510
|4510
|2025091866GZs0000004
|107.860,00 TL
|0,00 TL
|6860091212
|AYÇA EMİNE İPEK HOŞHANLI
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. ALPARSLAN CAD. B BLOK Kapı No:2B Daire No:69 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201611201611
|0015
|1084
|2025091866GZs0000004
|46.248,36 TL
|0,00 TL
|6860091212
|AYÇA EMİNE İPEK HOŞHANLI
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. ALPARSLAN CAD. B BLOK Kapı No:2B Daire No:69 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201611201611
|0015
|0015
|2025091866GZs0000004
|48.733,78 TL
|0,00 TL
|6860091212
|AYÇA EMİNE İPEK HOŞHANLI
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. ALPARSLAN CAD. B BLOK Kapı No:2B Daire No:69 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201612201612
|0015
|3080
|2025091866GZs0000004
|0,00 TL
|88.998,81 TL
|6860091212
|AYÇA EMİNE İPEK HOŞHANLI
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. ALPARSLAN CAD. B BLOK Kapı No:2B Daire No:69 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201611201611
|0015
|3080
|2025091866GZs0000004
|0,00 TL
|146.201,34 TL
|7400330949
|SEYMEN SAKİN
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. UZUN SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|202001202012
|0010
|0010
|2025082966GZt0000002
|144.947,57 TL
|0,00 TL
|8380212064
|UĞUR TEMTEK
|BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1988. SK. A1 VE A2 BLOK THY SITESI YEŞIL BLOKLAR Kapı No:10F Daire No:05 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|201506201506
|0015
|1084
|2026080366GZu0000001
|52.227,21 TL
|0,00 TL
|8380212064
|UĞUR TEMTEK
|BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1988. SK. A1 VE A2 BLOK THY SITESI YEŞIL BLOKLAR Kapı No:10F Daire No:05 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|201506201506
|0015
|0015
|2026080366GZu0000001
|50.074,03 TL
|0,00 TL
|8380212064
|UĞUR TEMTEK
|BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1988. SK. A1 VE A2 BLOK THY SITESI YEŞIL BLOKLAR Kapı No:10F Daire No:05 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|201506201506
|0015
|3080
|2026080366GZu0000001
|0,00 TL
|150.222,09 TL
|8380212064
|UĞUR TEMTEK
|BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1988. SK. A1 VE A2 BLOK THY SITESI YEŞIL BLOKLAR Kapı No:10F Daire No:05 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|201601201601
|0015
|3080
|2026080366GZu0000001
|0,00 TL
|35.897,25 TL
|8600395357
|TUER MAKİNA KİMYA TEKSTİL TAŞIMACILIK SA
|İCADİYE MAH. İCADİYE BAĞLARBAŞI CAD. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201505201505
|0015
|3080
|2022042566GZu0000034
|0,00 TL
|33.701,09 TL
|8600395357
|TUER MAKİNA KİMYA TEKSTİL TAŞIMACILIK SA
|İCADİYE MAH. İCADİYE BAĞLARBAŞI CAD. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201506201506
|0015
|3080
|2022042566GZu0000034
|0,00 TL
|37.895,40 TL
|8600395357
|TUER MAKİNA KİMYA TEKSTİL TAŞIMACILIK SA
|İCADİYE MAH. İCADİYE BAĞLARBAŞI CAD. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201504201506
|0033
|3080
|2022042566GZu0000034
|0,00 TL
|118.287,09 TL
|9520394308
|DEVRİM YETİM
|EYÜP SULTAN MAH. ONBAŞI SK. SARDUNYA EVLERI Kapı No:1 G Daire No:2 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|202101202112
|4515
|4515
|2024110766GZv0000005
|236.315,53 TL
|0,00 TL
|9520394308
|DEVRİM YETİM
|EYÜP SULTAN MAH. ONBAŞI SK. SARDUNYA EVLERI Kapı No:1 G Daire No:2 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|202101202112
|4510
|4510
|2024110766GZv0000005
|72.144,25 TL
|0,00 TL
|9740364060
|NURTEN YILMAZ
|FATİH MAH. 939. SK. E-2 BLOK Kapı No:37B Daire No:11 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|202101202112
|4510
|4510
|2025090366GZv0000044
|105.564,04 TL
|0,00 TL
|9760721923
|SEVİM YILMAZ
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. MERSİN SK. SİNPAŞ KELEBEKİA BLOK 2 Kapı No:3B Daire No:25 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|202101202112
|4510
|4510
|2025090366GZv0000035
|105.564,04 TL
|0,00 TL
|9770625516
|YAKUP YILMAZ
|MECİDİYE MAH. HİZA SK. Kapı No:1 Daire No:2 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL
|202001202012
|0010
|0010
|2025102366GZv0000013
|34.371,80 TL
|0,00 TL
|9830226680
|GÜRSOY YÖNEL
|MERVE MAH. ENSAR SK. ZİRVE KOMNUTLARI B BLOK Kapı No:19 Daire No:18 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|202101202112
|4510
|4510
|2025121666GZv0000010
|77.440,00 TL
|0,00 TL
|9830226680
|GÜRSOY YÖNEL
|MERVE MAH. ENSAR SK. ZİRVE KOMNUTLARI B BLOK Kapı No:19 Daire No:18 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|202101202112
|4518
|4518
|2025121666GZv0000010
|62.226,00 TL
|0,00 TL
|9830226680
|GÜRSOY YÖNEL
|MERVE MAH. ENSAR SK. ZİRVE KOMNUTLARI B BLOK Kapı No:19 Daire No:18 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|202001202012
|0010
|0010
|2025121666GZv0000010
|49.252,22 TL
|0,00 TL
|Sultanbeyli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur