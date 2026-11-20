Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2023/124 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/124 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Esenler İlçesi Esenler Mahallesi Çiftedutlar Mevkii 1853 Parselde Kayıtlı 256,00 M2 Yüzölçümlü Tarla Nitelikli Taşınmazın 39/512 Hissesi Satışa Konudur.

İMAR DURUMU: Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-13432091-115.01.06- 147586 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz; "İlgi yazıya konu olan Esenlerİlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi 1853 parsel sayılı yer 13.03.2013 onaylı 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında kısmen "İkiz Nizam 5 Kat Konut Alanı"nda kısmen de "Yol Alanı"nda kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın adresinin "Kazım Karabekir Mahallesi, 1031. Sokak, No:28 Esenler/İSTANBUL" olduğu belirlenmiştir. Bahse konu 1853 parsel sayılı yerin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; Söz konusu yerin 22.05.1978 tarih ve 5/547 cilt/kayıt no ile temel ruhsatlı olduğu, 11.02.1991 tarih ve 563/25 cilt/yaprak nolu ve 09.12.1997 tarih ve92/19 cilt/yaprak nolu yapı tatil tutanaklarının zemin katın üstünde bulunan katlar için düzenlediği görülmüştür. Bilgilerinize arz ederim. " denilmiştir.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 11/07/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Esenler İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi 1031. Sok. No: 28 kapı numaralı taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle ikiz - bitişik nizam, 4-5 katlı konut ve ticari kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, alt ve orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin hertürlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu hisseli taşınmazın yer aldığı parsel 256,00 m² yüzölçümlü, hafif eğimli birtopoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgene benzer bir geometrik şekildedir. Taşınmaz parseliüzerinde mahallen ana girişi 1031. Sokak'tan olan, 1 Bodrum + Zemin + 4 Normal katında müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde yer alan binanın mahallinde bodrum ve zemin katı iş yeri, normalkatları konut olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Daire alanlarının 150 m²'den küçük alanlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsel üzerinde yer alan binanın Coğrafi Bilgi Sistemin vemahallinde yapılan tespitlere göre kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı yaklaşık 580 m²dir. Bina dış cephesinin BTB kaplama, meskün olan dairelerde pencere doğramaları PVCdoğrama şeklinde, bina dahilinde elektrik, sühhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur." denilmektedir

Kıymeti : 1.775.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: BEYANLAR : 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir

Süleymanpaşa TM tarafından 2014/9125 Yevmiye ile yeki talebi ile yapılan işlem reddedilmiştir12/05/2014 -9125 yevmiye

Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydı Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2027 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 13:50

19/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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