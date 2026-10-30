T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ /BAŞKANLIĞI

T.C.

BAKIRKÖY

34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2015/391 Esas

KARAR NO : 2024/577

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/10/2024 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince Erteli 1 YIL 6 AY HAPİS, 40 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mohammed ve Nama oğlu, 19/09/1952 doğumlu, ABDELMONEİM MOURSY MOHAMED MOURSY tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.10.2026

#ilangovtr Basın no ILN02583283