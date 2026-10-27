T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN



İLAN

DOSYA NO : 2025/193 Esas

KARAR NO : 2025/374

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/05/2025 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Recep ve Hatun oğlu, 01/01/1990 doğumlu kayıtlı YUSUF KİSE tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.10.2026

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