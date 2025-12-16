T.C.BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7021 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.050.000,00
|1
|Taşıt
|34GIM880 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , RFB Tipli , K9KG657R063055 Motor No'lu , VF1RFB00562 ...
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 11:12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 11:12