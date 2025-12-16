Örnek No:54*

T.C.

BAKIRKÖY

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/7021 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7021 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.050.000,00 1 Taşıt 34GIM880 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , RFB Tipli , K9KG657R063055 Motor No'lu , VF1RFB00562 ...

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 11:12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 11:12

#ilangovtr Basın no ILN02361798

Artırma Bilgileri09/12/2025