Örnek No:54*

T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/18147 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18147 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.980.000,00 1 Taşıt 55APU166 Plakalı , 2021 Model , AUDI Marka , Audı A3 Sportback 30 Turbo FSI 110 Tipli , DLA506023 Mo ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 10:29

#ilangovtr Basın no ILN02399822

10/02/2026