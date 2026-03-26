Örnek No:54*

T.C.

BAKIRKÖY

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2026/1308 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1308 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.350.000,00 1 Taşıt 34HKZ955 Plakalı , 2023 Model , FORD Marka , TRANSİT MCA 350 ED TE Tipli , PS18381 Motor No'lu , NM0 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:59

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:59

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:59



23/03/2026

(İİK m.114/4)

