T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1308 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.350.000,00
|1
|Taşıt
|34HKZ955 Plakalı , 2023 Model , FORD Marka , TRANSİT MCA 350 ED TE Tipli , PS18381 Motor No'lu , NM0 ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:59
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:59
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:59
23/03/2026
(İİK m.114/4)