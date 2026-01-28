T.C.BAKIRKÖYBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/16473 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16473 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.150.000,00 1 Taşıt 34FRE948 Plakalı, 2022 Model, VOLKSWAGEN Marka, PASSAT Tipli, DPCL18663 Motor No'lu, WVWZZZ3CZPE000259 Şasi Nolu, Gri Renkli, Benzinli, Otomatik Vitesli araç

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 10:23

Artırma Bilgileri27/01/2026