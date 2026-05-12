Örnek No:54*

T.C.

BAKIRKÖY

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2026/1333 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1333 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.200.000,00 1 Taşıt 34BDA985 Plakalı, 2017 Model, VOLKSWAGEN Marka , 7J0 Tipli , CAA978132 Motor No'lu, WV1ZZZ7HZJH028509 Şasi No'lu, Dizel, Beyaz renkli, Manuel vitesli araç.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:16



08/05/2026

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02466813