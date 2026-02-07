T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2024/1421

Karar No : 2026/41

İLAN VARAKASI

DAVACI: K.H.

KATILAN: BEKİR SAĞLAM, İbrahim ve Sevgi oğlu, 21/02/1967 ANTAKYA doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Nispetiye Mah. Aytar Cad. Başlık Sok. No: 3 D: 4Beşiktaş/İST.

TC Kimlik No: 18218094070

MÜŞTEKİ: ITX TURKEY PERAKENDE İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Elektronik Tebligat Adresi 25999-30067-00404

SANIK : BAHAR KIDIRGI, Ali ve Havva kızı, 01/01/1998 KIRGIZİSTAN doğumlu, Örnek Mahallesinde oturduğunu ancak sokak ve numarasını bilmediğini beyan eder. TC Kimlik No:99594589008

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 20/04/2024

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 13/01/2026

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememizin 13/01/2026 tarih 2024/1421 Esas 2026/41 Karar sayılı hükmü ile "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" (TCK.nun 142/2-h mad.)" suçundan 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası verildiği, yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen sanığa ulaşılamadığından kararının verildiği görüldüğünden 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.

